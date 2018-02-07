حماس تستبعد شن الاحتلال حربا على غزة

القدس المحتلة (وكالات)

استبعد مصدر مسؤول في حركة حماس، أن تشن سلطة الاحتلال حربا جديدة ضد قطاع غزة خلال الفترة المقبلة، على وقع مناورات واسعة يقوم بها جيش الاحتلال في محيط القطاع. وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته: «من غير المرجح إقدام إسرائيلي على شن هجوم جديد على القطاع.. حماس اتخذت مجموعة من الإجراءات الاحترازية بالتزامن مع المناورات التي يجريها جيش الاحتلال تحسبا لأي تصرف غادر». وتناقلت وسائل إعلام مختلفة أخبارا حول توقعات بشن هجوم إسرائيلي جديد على غزة، تزامنا مع مناورات يقوم بها الجيش الإسرائيلي في محيط القطاع. وأوضح بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي نشرته وسائل إعلام إسرائيلية، أن «المناورات مخطط لها مسبقا، وتأتي للكشف عن مدى جاهزية قوات الإحتلال في الجنوب».