السلطة الفلسطينية تبدأ فك الارتباط مع سلطة الاحتلال

القدس المحتلة (وكالات)

وجه مجلس الوزراء الفلسطيني، امس الثلاثاء، في جلسة تضمنت مناقشة لقرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بالبدء بإعداد الخطط والمشاريع لفك الارتباط مع إسرائيل.

وقرر المجلس البدء في خطوات فك الارتباط بإسرائيل على «المستويات السياسية والإدارية والاقتصادية والأمنية، لتشمل بذلك التحرر من قيود اتفاق باريس الاقتصادي، بما يلبي متطلبات النهوض بالاقتصاد الفلسطيني، والتحرر من تبعات الربط بالاقتصاد الإسرائيلي».

وقضى المجلس أيضا «بتشكيل لجنة من الوزارات المختصة للبدء بإعداد الدراسات والمشاريع والمقترحات للشروع بخطوات من ضمنها تشكيل لجنة لدراسة الانتقال من استخدام عملة الشيكل إلى أي عملة أخرى، ودراسة إمكانية إصدار عملة وطنية» فلسطينية.

وأدان المجلس قرار وزارة المالية الأمريكية بإدراج رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية على قائمة الإرهاب. وأكد المجلس أن «القرار يوفر لإسرائيل غطاء لاستمرار جرائهما بحق أبناء شعبنا وقيادته، في الوقت الذي تصمت فيه الإدارة الأمريكية عن إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين بتعليمات رسمية وتشجيع من الحكومة الإسرائيلية».