الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأربعاء 07 فيفري 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
رسالة فلسطين:الصهاينة يغتالون «أسطورة الرّعب»
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
نعم، «ماكرون»... في ليبيا... من تونس
سوف تثبت الأيام كما القرارات والمواقف أن زيارة الرئيس الفرنسي إلى تونس، هي في الحقيقة زيارة الى ليبيا من تونس...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك... الترجي الرياضي: اقالة منذر الكبير وخالد بن يحي قد يكون... قداس: سنة سجنًا لمن يُركّز كاميرات مراقبة دون ترخيص (فيديو) جريدة الشروق ليوم الإربعاء 07 فيفري 2018 جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 06 فيفري 2018 وفد من الإعلاميين العرب في إسرائيل المنستير: عجوز تحترف التسول بعد النزول من سيارتها خالد بن يحي يباشر اليوم مهامه مدربا للترجي الرياضي...
العالمية
رسالة فلسطين:الصهاينة يغتالون «أسطورة الرّعب»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 فيفري 2018

تمكن جيش الاحتلال الاسرائيلي من اغتيال الشهيد احمد جرار بعد ان ظل يلاحقه لأكثر من شهر دون ان يجد اثرا له وبعد ان مرّغ هيبته في التراب وحطّم اسطورته الكاذبة ليصبح رمزا للمقاومة.

القدس المحتلة(الشروق)
«يا ظريف الطول تمدد في البلاد... تخبى في الزيتون وضحكات الاولاد... وان ضاقت الجبال وتحاصر الواد... في تجويف الصدر يضمك شعبنا».
بكلمات هذه الأغنية الشعبية تغزل الفلسطينيون في المجاهد أحمد جرار الذي استشهد فجر أمس بعد أن تحول إلى أسطورة عجزت أمامها استخبارات دولة الاحتلال «الإسرائيلي» الأقوى في المنطقة.
وقالت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لـ»حماس»، صباح أمس، أن المجاهد القسامي أحمد نصر جرار، إستشهد بعد اشتباك مسلح مع العدو في بلدة اليامون استمر لساعات.
وأضافت الكتائب في بيانها العسكري : «أن الشهيد أحمد نجل القائد القسامي نصر جرار، دوخ جيشاً بأكمله، وبات نموذجا يحتذى لكل الأحرار في مقارعة الاحتلال وتبديد أسطورته الكاذبة بأنه لا يهزم، فقد هزمهم أحمد وإخوانه ومرغوا أنوفهم في التراب».
واستنفرت «إسرائيل» إعلامها وقادتها للشماتة باستشهاد أحمد؛ فهذا نصر له!، بينما استنزف جيش الاحتلال أدواته العسكرية ووحدات النخبة وجيش العملاء لملاحقة الشهيد كمن يبحث عن إبرة في كومة قش؛ فقضى الشهيد أياما وأسابيع يتنقل بين بيت وبيت؛ فهي نهاية جميلة لقائد أجمل.
في الساعة الرابعة من فجر أمس، وصلت قوات الاحتلال إلى منزل مهجور في بلدة اليامون غرب جنين، تقول إن أحمد قد تحصن فيه وأعلنت عن اغتيالها للشهيد أحمد نصر جرار، بينما أكدت مصادر محلية لـ»الشروق» أن أحمد اشتبك مع قوات الاحتلال التي جاءت لاغتياله وطلبت منه أن يسلم نفسه، حيث سمع صوت لتبادل إطلاق نار وانفجارات من المكان، وبعد انسحاب قوات الاحتلال وجدت آثار رصاص فارغة مكان استشهاد أحمد.
المنزل الواقع في المنطقة الغربية من بلدة اليامون ويقع على مشارف بلدة السيلة الحارثية، هو منزل مهجور ومكون من أربعة طوابق، وفي ساحته مخزن تحصن في داخله أحمد نصر جرار، سمع من مكانه أصوات تبادل لإطلاق النار، ويبدو أن قوات الاحتلال حاولت هدم جزء من المخزن، وحينما حاول أحمد الفرار من المكان اشتبك معهم وقتلته وحدات الاحتلال الخاصة.
وقبل انسحابها في نحو الساعة التاسعة صباحا، أكد شهود عيان لـ»الشروق» أنهم رأوا قوات الاحتلال تعتقل شابا من المكان كما احتجزت قوات الاحتلال جثمانا يعتقد أنه لأحمد جرار ومن ثم انسحبت ونقلته إلى جهة مجهولة، بينما أعلن الاحتلال الإسرائيلي عن اغتياله، ومن ثم أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاده.
أحمد جرار نجل الشهيد القسامي نصر جرار الذي استشهد في عملية السور الواقي عام 2002 , هو صاحب أطول عملية مطاردة في الضفة الغربية خلال السنوات الأخيرة التي تشهد حالة غير مسبوقة من التنسيق الأمني.
وعن اللحظات الأولى لاستشهاد المجاهد احمد روت عائلته ل «الشروق» أنها تعرفت على أغراضه وملابسه داخل المنزل المهجور الذي هدمته قوات الاحتلال فجر أمس، في بلدة اليامون بجنين.
وقال شقيقه «تعرفت على أغراض ملابس اخي احمد داخل المنزل المهجور الذي هدمته قوات الاحتلال، وأضاف شقيقه انه وجد مصحفًا أهدته إياه والدته، كما وجد بعضًا من المأكولات الخفيفة في المنزل، والأدوات الكهربائية التي حطمت.
وأكدّت فصائل المقاومة الفلسطينية، في تصريحات صحفية وصلت «الشروق» نسخ منها أن استشهاد القائد القسامي أحمد نصر جرار، لن تغلق باب الحساب مع الاحتلال.
ونعت حركة حماس لشهيد القسامي أحمد جرار نجل القائد القسامي نصر جرار مؤكدة انه دوخ الاحتلال، وأربك أمنه، وأقض مضاجعه.
وقالت حركة حماس في تصريح صحفي وصل لـ»الشروق» أن البطل أحمد جرار الذي أبى الاستسلام وقاوم حتى الرمق الأخير سيبقى فخرا لكل فلسطين، ولكل مقاوم حر، وستبقى مقاومتنا عصية على الكسر حتى يندحر الاحتلال عن أرضنا كافة.
وأكدت الحركة على مضيها في ركب الجهاد والمقاومة حتى دحر الاحتلال عن كل شبر من أرضنا، مبينةً أن الضفة المحتلة ستبقى عنوان المقاومة وعنوان الصمود والتحدي.
بدورها، أكدّت الجبهة الشعبية أن الشهيد البطل أحمد جرار أصبح مأثرة وطنية وصفحة مضيئة من تاريخنا الوطني يفتخر بها شعبنا، وستبقى روحه منارة ودليلًا لكل المقاومين الذين سلكوا طريق المقاومة.
وشددّت الشعبية على أن دماء الشهيد ستبقى لعنة تطارد كل الذين انحرفت بوصلتهم وانتهجوا سياسة التنسيق الأمني وحُيدّت بنادقهم عن الدفاع عن شعبنا.
من جهتها، أكدّت حركة الجهاد الإسلامي أنّ : «الشهيد أحمد جرار مثّل نهج المقاومة الأصيل التي يحياها الشعب الفلسطيني والنصر الذي سجله جرار لن ينتهى إلا باقتلاع الاحتلال وطرده».
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت خلال الأسابيع الماضية قرى عدة وشنت عمليات أكثر من مرة في يوم واحد بقرية بورقين مسقط رأس الشهيد واعتقلت أقارب له وشبانا آخرين على أمل الحصول على أي معلومة تؤدي إلى الوصول إليه كما هدمت عددا من المنازل.
وتتهم إسرائيل أحمد جرار وهو ابن الشهيد نصر جرار أحد أبرز قادة كتائب عز الدين القسام وأحد مهندسي عمليات المقاومة وتصنيع العبوات الناسفة - بتزعم خلية عسكرية قتلت المستوطن أزرائيل شيفح قرب البؤرة الاستيطانية «حفات جلعاد».

 

من مراسلنا بهاء العبدالله
تقرؤون أيضا
رسالة فلسطين:الصهاينة يغتالون «أسطورة الرّعب»
07 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تمكن جيش الاحتلال الاسرائيلي من اغتيال الشهيد احمد جرار بعد ان ظل يلاحقه لأكثر من شهر دون ان يجد اثرا له...
المزيد >>
السلطة الفلسطينية تبدأ فك الارتباط مع سلطة الاحتلال
07 فيفري 2018 السّاعة 21:00
وجه مجلس الوزراء الفلسطيني، امس الثلاثاء، في جلسة تضمنت مناقشة لقرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير...
المزيد >>
حماس تستبعد شن الاحتلال حربا على غزة
07 فيفري 2018 السّاعة 21:00
استبعد مصدر مسؤول في حركة حماس، أن تشن سلطة الاحتلال حربا جديدة ضد قطاع غزة خلال الفترة المقبلة، على وقع...
المزيد >>
رجل كاد يصبح ملكــة جمــال بلاده
07 فيفري 2018 السّاعة 21:00
شارك الشاب إيلاي دياجيليف البالغ من العمر 22 عاما في مسابقة ملكة جمال كازاختسان على أنه فتاة تدعى «أرينا...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
العالمية
رسالة فلسطين:الصهاينة يغتالون «أسطورة الرّعب»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 فيفري 2018

تمكن جيش الاحتلال الاسرائيلي من اغتيال الشهيد احمد جرار بعد ان ظل يلاحقه لأكثر من شهر دون ان يجد اثرا له وبعد ان مرّغ هيبته في التراب وحطّم اسطورته الكاذبة ليصبح رمزا للمقاومة.

القدس المحتلة(الشروق)
«يا ظريف الطول تمدد في البلاد... تخبى في الزيتون وضحكات الاولاد... وان ضاقت الجبال وتحاصر الواد... في تجويف الصدر يضمك شعبنا».
بكلمات هذه الأغنية الشعبية تغزل الفلسطينيون في المجاهد أحمد جرار الذي استشهد فجر أمس بعد أن تحول إلى أسطورة عجزت أمامها استخبارات دولة الاحتلال «الإسرائيلي» الأقوى في المنطقة.
وقالت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لـ»حماس»، صباح أمس، أن المجاهد القسامي أحمد نصر جرار، إستشهد بعد اشتباك مسلح مع العدو في بلدة اليامون استمر لساعات.
وأضافت الكتائب في بيانها العسكري : «أن الشهيد أحمد نجل القائد القسامي نصر جرار، دوخ جيشاً بأكمله، وبات نموذجا يحتذى لكل الأحرار في مقارعة الاحتلال وتبديد أسطورته الكاذبة بأنه لا يهزم، فقد هزمهم أحمد وإخوانه ومرغوا أنوفهم في التراب».
واستنفرت «إسرائيل» إعلامها وقادتها للشماتة باستشهاد أحمد؛ فهذا نصر له!، بينما استنزف جيش الاحتلال أدواته العسكرية ووحدات النخبة وجيش العملاء لملاحقة الشهيد كمن يبحث عن إبرة في كومة قش؛ فقضى الشهيد أياما وأسابيع يتنقل بين بيت وبيت؛ فهي نهاية جميلة لقائد أجمل.
في الساعة الرابعة من فجر أمس، وصلت قوات الاحتلال إلى منزل مهجور في بلدة اليامون غرب جنين، تقول إن أحمد قد تحصن فيه وأعلنت عن اغتيالها للشهيد أحمد نصر جرار، بينما أكدت مصادر محلية لـ»الشروق» أن أحمد اشتبك مع قوات الاحتلال التي جاءت لاغتياله وطلبت منه أن يسلم نفسه، حيث سمع صوت لتبادل إطلاق نار وانفجارات من المكان، وبعد انسحاب قوات الاحتلال وجدت آثار رصاص فارغة مكان استشهاد أحمد.
المنزل الواقع في المنطقة الغربية من بلدة اليامون ويقع على مشارف بلدة السيلة الحارثية، هو منزل مهجور ومكون من أربعة طوابق، وفي ساحته مخزن تحصن في داخله أحمد نصر جرار، سمع من مكانه أصوات تبادل لإطلاق النار، ويبدو أن قوات الاحتلال حاولت هدم جزء من المخزن، وحينما حاول أحمد الفرار من المكان اشتبك معهم وقتلته وحدات الاحتلال الخاصة.
وقبل انسحابها في نحو الساعة التاسعة صباحا، أكد شهود عيان لـ»الشروق» أنهم رأوا قوات الاحتلال تعتقل شابا من المكان كما احتجزت قوات الاحتلال جثمانا يعتقد أنه لأحمد جرار ومن ثم انسحبت ونقلته إلى جهة مجهولة، بينما أعلن الاحتلال الإسرائيلي عن اغتياله، ومن ثم أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاده.
أحمد جرار نجل الشهيد القسامي نصر جرار الذي استشهد في عملية السور الواقي عام 2002 , هو صاحب أطول عملية مطاردة في الضفة الغربية خلال السنوات الأخيرة التي تشهد حالة غير مسبوقة من التنسيق الأمني.
وعن اللحظات الأولى لاستشهاد المجاهد احمد روت عائلته ل «الشروق» أنها تعرفت على أغراضه وملابسه داخل المنزل المهجور الذي هدمته قوات الاحتلال فجر أمس، في بلدة اليامون بجنين.
وقال شقيقه «تعرفت على أغراض ملابس اخي احمد داخل المنزل المهجور الذي هدمته قوات الاحتلال، وأضاف شقيقه انه وجد مصحفًا أهدته إياه والدته، كما وجد بعضًا من المأكولات الخفيفة في المنزل، والأدوات الكهربائية التي حطمت.
وأكدّت فصائل المقاومة الفلسطينية، في تصريحات صحفية وصلت «الشروق» نسخ منها أن استشهاد القائد القسامي أحمد نصر جرار، لن تغلق باب الحساب مع الاحتلال.
ونعت حركة حماس لشهيد القسامي أحمد جرار نجل القائد القسامي نصر جرار مؤكدة انه دوخ الاحتلال، وأربك أمنه، وأقض مضاجعه.
وقالت حركة حماس في تصريح صحفي وصل لـ»الشروق» أن البطل أحمد جرار الذي أبى الاستسلام وقاوم حتى الرمق الأخير سيبقى فخرا لكل فلسطين، ولكل مقاوم حر، وستبقى مقاومتنا عصية على الكسر حتى يندحر الاحتلال عن أرضنا كافة.
وأكدت الحركة على مضيها في ركب الجهاد والمقاومة حتى دحر الاحتلال عن كل شبر من أرضنا، مبينةً أن الضفة المحتلة ستبقى عنوان المقاومة وعنوان الصمود والتحدي.
بدورها، أكدّت الجبهة الشعبية أن الشهيد البطل أحمد جرار أصبح مأثرة وطنية وصفحة مضيئة من تاريخنا الوطني يفتخر بها شعبنا، وستبقى روحه منارة ودليلًا لكل المقاومين الذين سلكوا طريق المقاومة.
وشددّت الشعبية على أن دماء الشهيد ستبقى لعنة تطارد كل الذين انحرفت بوصلتهم وانتهجوا سياسة التنسيق الأمني وحُيدّت بنادقهم عن الدفاع عن شعبنا.
من جهتها، أكدّت حركة الجهاد الإسلامي أنّ : «الشهيد أحمد جرار مثّل نهج المقاومة الأصيل التي يحياها الشعب الفلسطيني والنصر الذي سجله جرار لن ينتهى إلا باقتلاع الاحتلال وطرده».
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت خلال الأسابيع الماضية قرى عدة وشنت عمليات أكثر من مرة في يوم واحد بقرية بورقين مسقط رأس الشهيد واعتقلت أقارب له وشبانا آخرين على أمل الحصول على أي معلومة تؤدي إلى الوصول إليه كما هدمت عددا من المنازل.
وتتهم إسرائيل أحمد جرار وهو ابن الشهيد نصر جرار أحد أبرز قادة كتائب عز الدين القسام وأحد مهندسي عمليات المقاومة وتصنيع العبوات الناسفة - بتزعم خلية عسكرية قتلت المستوطن أزرائيل شيفح قرب البؤرة الاستيطانية «حفات جلعاد».

 

من مراسلنا بهاء العبدالله
تقرؤون أيضا
رسالة فلسطين:الصهاينة يغتالون «أسطورة الرّعب»
07 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تمكن جيش الاحتلال الاسرائيلي من اغتيال الشهيد احمد جرار بعد ان ظل يلاحقه لأكثر من شهر دون ان يجد اثرا له...
المزيد >>
السلطة الفلسطينية تبدأ فك الارتباط مع سلطة الاحتلال
07 فيفري 2018 السّاعة 21:00
وجه مجلس الوزراء الفلسطيني، امس الثلاثاء، في جلسة تضمنت مناقشة لقرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير...
المزيد >>
حماس تستبعد شن الاحتلال حربا على غزة
07 فيفري 2018 السّاعة 21:00
استبعد مصدر مسؤول في حركة حماس، أن تشن سلطة الاحتلال حربا جديدة ضد قطاع غزة خلال الفترة المقبلة، على وقع...
المزيد >>
رجل كاد يصبح ملكــة جمــال بلاده
07 فيفري 2018 السّاعة 21:00
شارك الشاب إيلاي دياجيليف البالغ من العمر 22 عاما في مسابقة ملكة جمال كازاختسان على أنه فتاة تدعى «أرينا...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
نعم، «ماكرون»... في ليبيا... من تونس
سوف تثبت الأيام كما القرارات والمواقف أن زيارة الرئيس الفرنسي إلى تونس، هي في الحقيقة زيارة الى ليبيا من تونس...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك... الترجي الرياضي: اقالة منذر الكبير وخالد بن يحي قد يكون... قداس: سنة سجنًا لمن يُركّز كاميرات مراقبة دون ترخيص (فيديو) جريدة الشروق ليوم الإربعاء 07 فيفري 2018 جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 06 فيفري 2018 وفد من الإعلاميين العرب في إسرائيل المنستير: عجوز تحترف التسول بعد النزول من سيارتها خالد بن يحي يباشر اليوم مهامه مدربا للترجي الرياضي...
﻿