رسالة فلسطين:الصهاينة يغتالون «أسطورة الرّعب»

تمكن جيش الاحتلال الاسرائيلي من اغتيال الشهيد احمد جرار بعد ان ظل يلاحقه لأكثر من شهر دون ان يجد اثرا له وبعد ان مرّغ هيبته في التراب وحطّم اسطورته الكاذبة ليصبح رمزا للمقاومة.

القدس المحتلة(الشروق)

«يا ظريف الطول تمدد في البلاد... تخبى في الزيتون وضحكات الاولاد... وان ضاقت الجبال وتحاصر الواد... في تجويف الصدر يضمك شعبنا».

بكلمات هذه الأغنية الشعبية تغزل الفلسطينيون في المجاهد أحمد جرار الذي استشهد فجر أمس بعد أن تحول إلى أسطورة عجزت أمامها استخبارات دولة الاحتلال «الإسرائيلي» الأقوى في المنطقة.

وقالت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لـ»حماس»، صباح أمس، أن المجاهد القسامي أحمد نصر جرار، إستشهد بعد اشتباك مسلح مع العدو في بلدة اليامون استمر لساعات.

وأضافت الكتائب في بيانها العسكري : «أن الشهيد أحمد نجل القائد القسامي نصر جرار، دوخ جيشاً بأكمله، وبات نموذجا يحتذى لكل الأحرار في مقارعة الاحتلال وتبديد أسطورته الكاذبة بأنه لا يهزم، فقد هزمهم أحمد وإخوانه ومرغوا أنوفهم في التراب».

واستنفرت «إسرائيل» إعلامها وقادتها للشماتة باستشهاد أحمد؛ فهذا نصر له!، بينما استنزف جيش الاحتلال أدواته العسكرية ووحدات النخبة وجيش العملاء لملاحقة الشهيد كمن يبحث عن إبرة في كومة قش؛ فقضى الشهيد أياما وأسابيع يتنقل بين بيت وبيت؛ فهي نهاية جميلة لقائد أجمل.

في الساعة الرابعة من فجر أمس، وصلت قوات الاحتلال إلى منزل مهجور في بلدة اليامون غرب جنين، تقول إن أحمد قد تحصن فيه وأعلنت عن اغتيالها للشهيد أحمد نصر جرار، بينما أكدت مصادر محلية لـ»الشروق» أن أحمد اشتبك مع قوات الاحتلال التي جاءت لاغتياله وطلبت منه أن يسلم نفسه، حيث سمع صوت لتبادل إطلاق نار وانفجارات من المكان، وبعد انسحاب قوات الاحتلال وجدت آثار رصاص فارغة مكان استشهاد أحمد.

المنزل الواقع في المنطقة الغربية من بلدة اليامون ويقع على مشارف بلدة السيلة الحارثية، هو منزل مهجور ومكون من أربعة طوابق، وفي ساحته مخزن تحصن في داخله أحمد نصر جرار، سمع من مكانه أصوات تبادل لإطلاق النار، ويبدو أن قوات الاحتلال حاولت هدم جزء من المخزن، وحينما حاول أحمد الفرار من المكان اشتبك معهم وقتلته وحدات الاحتلال الخاصة.

وقبل انسحابها في نحو الساعة التاسعة صباحا، أكد شهود عيان لـ»الشروق» أنهم رأوا قوات الاحتلال تعتقل شابا من المكان كما احتجزت قوات الاحتلال جثمانا يعتقد أنه لأحمد جرار ومن ثم انسحبت ونقلته إلى جهة مجهولة، بينما أعلن الاحتلال الإسرائيلي عن اغتياله، ومن ثم أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاده.

أحمد جرار نجل الشهيد القسامي نصر جرار الذي استشهد في عملية السور الواقي عام 2002 , هو صاحب أطول عملية مطاردة في الضفة الغربية خلال السنوات الأخيرة التي تشهد حالة غير مسبوقة من التنسيق الأمني.

وعن اللحظات الأولى لاستشهاد المجاهد احمد روت عائلته ل «الشروق» أنها تعرفت على أغراضه وملابسه داخل المنزل المهجور الذي هدمته قوات الاحتلال فجر أمس، في بلدة اليامون بجنين.

وقال شقيقه «تعرفت على أغراض ملابس اخي احمد داخل المنزل المهجور الذي هدمته قوات الاحتلال، وأضاف شقيقه انه وجد مصحفًا أهدته إياه والدته، كما وجد بعضًا من المأكولات الخفيفة في المنزل، والأدوات الكهربائية التي حطمت.

وأكدّت فصائل المقاومة الفلسطينية، في تصريحات صحفية وصلت «الشروق» نسخ منها أن استشهاد القائد القسامي أحمد نصر جرار، لن تغلق باب الحساب مع الاحتلال.

ونعت حركة حماس لشهيد القسامي أحمد جرار نجل القائد القسامي نصر جرار مؤكدة انه دوخ الاحتلال، وأربك أمنه، وأقض مضاجعه.

وقالت حركة حماس في تصريح صحفي وصل لـ»الشروق» أن البطل أحمد جرار الذي أبى الاستسلام وقاوم حتى الرمق الأخير سيبقى فخرا لكل فلسطين، ولكل مقاوم حر، وستبقى مقاومتنا عصية على الكسر حتى يندحر الاحتلال عن أرضنا كافة.

وأكدت الحركة على مضيها في ركب الجهاد والمقاومة حتى دحر الاحتلال عن كل شبر من أرضنا، مبينةً أن الضفة المحتلة ستبقى عنوان المقاومة وعنوان الصمود والتحدي.

بدورها، أكدّت الجبهة الشعبية أن الشهيد البطل أحمد جرار أصبح مأثرة وطنية وصفحة مضيئة من تاريخنا الوطني يفتخر بها شعبنا، وستبقى روحه منارة ودليلًا لكل المقاومين الذين سلكوا طريق المقاومة.

وشددّت الشعبية على أن دماء الشهيد ستبقى لعنة تطارد كل الذين انحرفت بوصلتهم وانتهجوا سياسة التنسيق الأمني وحُيدّت بنادقهم عن الدفاع عن شعبنا.

من جهتها، أكدّت حركة الجهاد الإسلامي أنّ : «الشهيد أحمد جرار مثّل نهج المقاومة الأصيل التي يحياها الشعب الفلسطيني والنصر الذي سجله جرار لن ينتهى إلا باقتلاع الاحتلال وطرده».

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت خلال الأسابيع الماضية قرى عدة وشنت عمليات أكثر من مرة في يوم واحد بقرية بورقين مسقط رأس الشهيد واعتقلت أقارب له وشبانا آخرين على أمل الحصول على أي معلومة تؤدي إلى الوصول إليه كما هدمت عددا من المنازل.

وتتهم إسرائيل أحمد جرار وهو ابن الشهيد نصر جرار أحد أبرز قادة كتائب عز الدين القسام وأحد مهندسي عمليات المقاومة وتصنيع العبوات الناسفة - بتزعم خلية عسكرية قتلت المستوطن أزرائيل شيفح قرب البؤرة الاستيطانية «حفات جلعاد».

من مراسلنا بهاء العبدالله