نابل ـ قرمبالية :متساكنو حي سلتان يطالبــــــــــــون السلط بالتــــدخل

مكتب نابل ـ الشروق:

يعتبر حي سلتان التابع لمعتمدية قرمبالية من أبرز الأحياء الشعبية الذي يحتوي على كثافة سكانية هامة نظرا الى توفر مواطن الشغل به خصوصا المصانع التي تشغل يد عاملة كبيرة إلا أن هذا الحي يفتقر إلى العديد من المرافق الضرورية وذلك ما جعل متساكني هذا الحي يطلقون صيحة فزع.

ويقول عدنان القاسمي إنهم يعيشون وضعا كارثيا بسبب سيلان قنوات الصرف الصحي على مدار السنة مما بات يهدد صحة المتساكنين لما تتسبب فيه المياه الراكدة من روائح كريهة وأمراض. ويضيف المتدخل أن المسؤولين لم يحركوا ساكنا . ومن جهته أكد عبد القادر مبارك أن المواطنين استبشروا بإحداث بلدية قريبة بفندق الجديد لكن وضع البنية التحتية والافتقار إلى مرافق أخرى مازالا يؤرّقان المتساكنين. كما توجه المتساكنون عبر صفحات "الشروق" بنداء الى البلدية بالجهة للتدخل العاجل في تنظيم رفع الفضلات التي أدت الى انتشار الأوساخ في كل مكان. وهم يأملون في التدخل العاجل لحل هذه الإشكاليات.

"الشروق" اتصلت بالسيدة لبنى عبيد وهي الكاتب العام للبلدية المحدثة مؤخرا حيث أكدت أن هذا الوضع مؤقت. وإن البلدية المذكورة بصدد التعامل مع إحدى الشركات الخاصة للقيام بصيانة وإصلاح وضع قنوات الصرف الصحي بالجهة. وإن عديد المناطق تشكو نفس المشاكل على غرار مدينة فندق الجديد وقريتي نوال والتوتة داعية المواطنين إلى مزيد الصبر والتريث إلى حين إصلاح الوضع.





محمد بنحمد