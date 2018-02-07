نابل ـ قرمبالية :متساكنو حي سلتان يطالبــــــــــــون السلط بالتــــدخل

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مكتب نابل ـ الشروق:
يعتبر حي سلتان التابع لمعتمدية قرمبالية من أبرز الأحياء الشعبية الذي يحتوي على كثافة سكانية هامة نظرا الى توفر مواطن الشغل به خصوصا المصانع التي تشغل يد عاملة كبيرة إلا أن هذا الحي يفتقر إلى العديد من المرافق الضرورية وذلك ما جعل متساكني هذا الحي يطلقون صيحة فزع.
ويقول عدنان القاسمي إنهم يعيشون وضعا كارثيا بسبب سيلان قنوات الصرف الصحي على مدار السنة مما بات يهدد صحة المتساكنين لما تتسبب فيه المياه الراكدة من روائح كريهة وأمراض. ويضيف المتدخل أن المسؤولين لم يحركوا ساكنا . ومن جهته أكد عبد القادر مبارك أن المواطنين استبشروا بإحداث بلدية قريبة بفندق الجديد لكن وضع البنية التحتية والافتقار إلى مرافق أخرى مازالا يؤرّقان المتساكنين. كما توجه المتساكنون عبر صفحات "الشروق" بنداء الى البلدية بالجهة للتدخل العاجل في تنظيم رفع الفضلات التي أدت الى انتشار الأوساخ في كل مكان. وهم يأملون في التدخل العاجل لحل هذه الإشكاليات.
"الشروق" اتصلت بالسيدة لبنى عبيد وهي الكاتب العام للبلدية المحدثة مؤخرا حيث أكدت أن هذا الوضع مؤقت. وإن البلدية المذكورة بصدد التعامل مع إحدى الشركات الخاصة للقيام بصيانة وإصلاح وضع قنوات الصرف الصحي بالجهة. وإن عديد المناطق تشكو نفس المشاكل على غرار مدينة فندق الجديد وقريتي نوال والتوتة داعية المواطنين إلى مزيد الصبر والتريث إلى حين إصلاح الوضع.
مكتب نابل ـ الشروق:
يعتبر حي سلتان التابع لمعتمدية قرمبالية من أبرز الأحياء الشعبية الذي يحتوي على كثافة سكانية هامة نظرا الى توفر مواطن الشغل به خصوصا المصانع التي تشغل يد عاملة كبيرة إلا أن هذا الحي يفتقر إلى العديد من المرافق الضرورية وذلك ما جعل متساكني هذا الحي يطلقون صيحة فزع.
ويقول عدنان القاسمي إنهم يعيشون وضعا كارثيا بسبب سيلان قنوات الصرف الصحي على مدار السنة مما بات يهدد صحة المتساكنين لما تتسبب فيه المياه الراكدة من روائح كريهة وأمراض. ويضيف المتدخل أن المسؤولين لم يحركوا ساكنا . ومن جهته أكد عبد القادر مبارك أن المواطنين استبشروا بإحداث بلدية قريبة بفندق الجديد لكن وضع البنية التحتية والافتقار إلى مرافق أخرى مازالا يؤرّقان المتساكنين. كما توجه المتساكنون عبر صفحات "الشروق" بنداء الى البلدية بالجهة للتدخل العاجل في تنظيم رفع الفضلات التي أدت الى انتشار الأوساخ في كل مكان. وهم يأملون في التدخل العاجل لحل هذه الإشكاليات.
"الشروق" اتصلت بالسيدة لبنى عبيد وهي الكاتب العام للبلدية المحدثة مؤخرا حيث أكدت أن هذا الوضع مؤقت. وإن البلدية المذكورة بصدد التعامل مع إحدى الشركات الخاصة للقيام بصيانة وإصلاح وضع قنوات الصرف الصحي بالجهة. وإن عديد المناطق تشكو نفس المشاكل على غرار مدينة فندق الجديد وقريتي نوال والتوتة داعية المواطنين إلى مزيد الصبر والتريث إلى حين إصلاح الوضع.
-
21:54سيدي بوزيد: الشروع في الإجراءات الخاصة بمشروع تحلية المياه
07 فيفري 2018
-
-
-
21:33استئناف الاعتصام المفتوح لأعوان وإطارات هيئة الانتخابات
07 فيفري 2018
-
21:21محمد الكوكي مدربا جديدا للملعب القابسي
07 فيفري 2018
-
21:18توفيق الراجحي: الاتحاد الأوروبي ليس مؤهل أن يقيم البلدان(فيديو)
07 فيفري 2018
-
21:12قفصة: 7جرحى في اصطدام حافلة صغيرة بشاحنة
07 فيفري 2018
-
20:58تجديد الثقة في علي بوبكر على راس الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي
07 فيفري 2018
-
20:44مفاجأة في تدريبات برشلونة قبل مواجهة فالنسيا
07 فيفري 2018
-
20:32بوادر انفراج في اعتصامات مدينة المتلوي
07 فيفري 2018
-
-
20:08المنطقة العازلة: القبض على 4 ليبيين كانوا بصدد البحث عن "الترفاس"
07 فيفري 2018
-
19:55وزير النقل يؤدي زيارة ليلية غير معلنة الى ميناء رادس
07 فيفري 2018
-
19:40كرة طائرة: نتائج وترتيب الجولة 3 من مرحلة التتويج للقسم الوطني "أ"
07 فيفري 2018
-
19:33رشيد الرحموني ينزل ضيف شرف على الصالون الدولي الاول للكاريكاتور بوهران الجزائرية
07 فيفري 2018
-
19:22إعتقال 100 إرهابي فرنسي في سوريا
07 فيفري 2018
-
19:15شركة فسفاط قفصة تؤكد شفافية المناظرة الأخيرة لإنتداب 1700 عون تنفيذ
07 فيفري 2018
-
-
18:54مساكن: إيقاف شخص بحوزته 3 بنادق صيد دون رخصة
07 فيفري 2018
-
18:37ماذا في لقاء جمعية القضاة بالرئيس الأول لدائرة المحاسبات ؟
07 فيفري 2018