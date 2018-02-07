قابس:الأمنيون يحتجون

مكتب الشروق ـ قابس:

دعت يوم أمس النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بقابس الى وقفة احتجاجية أمام اقليم الأمن الوطني حضرها عدد كبير من كل الأسلاك الأمنية رافعين شعارات تطالب بعديد الحقوق. منها القانون الأساسي وإحداث صندوق للتعويض عن حوادث الشغل وتسوية المعزولين والمدمجين بعد الثورة وإحداث مقر لفوج التدخل للحرس الوطني. وكان الشعار الأبرز المثير هو «في ظل غياب القانون فاما القبور أو السجون». فالأمنيون ركزوا خيمة أمام الاقليم مقررين الاعتصام داخلها الى حين تحقيق مطالبهم. وقد تولى الناطق الرسمي للنقابة أحمد الجميعي إلقاء كلمة في زملائه أبرز ما جاء فيها أن كل وزراء الداخلية الذين تعاقبوا على تسيير وزارتنا لم يبادروا بتحقيق مطالبنا المزمنة مؤكدا أن المطلب الرئيسي يبقى القانون الأساسي الذي من شأنه أن يحمي رجل الأمن ويجعله يعمل وفق القانون دون الخوف على حياته ومستقبله ومستقبل عائلته. وقال الجميعي إن الاعتصام داخل الخيمة سيبقى قائما رغم الضغوطات التي ستسلط علينا.





الحبيب الحفيان