قابس:الأمنيون يحتجون

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مكتب الشروق ـ قابس:
دعت يوم أمس النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بقابس الى وقفة احتجاجية أمام اقليم الأمن الوطني حضرها عدد كبير من كل الأسلاك الأمنية رافعين شعارات تطالب بعديد الحقوق. منها القانون الأساسي وإحداث صندوق للتعويض عن حوادث الشغل وتسوية المعزولين والمدمجين بعد الثورة وإحداث مقر لفوج التدخل للحرس الوطني. وكان الشعار الأبرز المثير هو «في ظل غياب القانون فاما القبور أو السجون». فالأمنيون ركزوا خيمة أمام الاقليم مقررين الاعتصام داخلها الى حين تحقيق مطالبهم. وقد تولى الناطق الرسمي للنقابة أحمد الجميعي إلقاء كلمة في زملائه أبرز ما جاء فيها أن كل وزراء الداخلية الذين تعاقبوا على تسيير وزارتنا لم يبادروا بتحقيق مطالبنا المزمنة مؤكدا أن المطلب الرئيسي يبقى القانون الأساسي الذي من شأنه أن يحمي رجل الأمن ويجعله يعمل وفق القانون دون الخوف على حياته ومستقبله ومستقبل عائلته. وقال الجميعي إن الاعتصام داخل الخيمة سيبقى قائما رغم الضغوطات التي ستسلط علينا.
مكتب الشروق ـ قابس:
دعت يوم أمس النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بقابس الى وقفة احتجاجية أمام اقليم الأمن الوطني حضرها عدد كبير من كل الأسلاك الأمنية رافعين شعارات تطالب بعديد الحقوق. منها القانون الأساسي وإحداث صندوق للتعويض عن حوادث الشغل وتسوية المعزولين والمدمجين بعد الثورة وإحداث مقر لفوج التدخل للحرس الوطني. وكان الشعار الأبرز المثير هو «في ظل غياب القانون فاما القبور أو السجون». فالأمنيون ركزوا خيمة أمام الاقليم مقررين الاعتصام داخلها الى حين تحقيق مطالبهم. وقد تولى الناطق الرسمي للنقابة أحمد الجميعي إلقاء كلمة في زملائه أبرز ما جاء فيها أن كل وزراء الداخلية الذين تعاقبوا على تسيير وزارتنا لم يبادروا بتحقيق مطالبنا المزمنة مؤكدا أن المطلب الرئيسي يبقى القانون الأساسي الذي من شأنه أن يحمي رجل الأمن ويجعله يعمل وفق القانون دون الخوف على حياته ومستقبله ومستقبل عائلته. وقال الجميعي إن الاعتصام داخل الخيمة سيبقى قائما رغم الضغوطات التي ستسلط علينا.
-
21:54سيدي بوزيد: الشروع في الإجراءات الخاصة بمشروع تحلية المياه
07 فيفري 2018
-
-
-
21:33استئناف الاعتصام المفتوح لأعوان وإطارات هيئة الانتخابات
07 فيفري 2018
-
21:21محمد الكوكي مدربا جديدا للملعب القابسي
07 فيفري 2018
-
21:18توفيق الراجحي: الاتحاد الأوروبي ليس مؤهل أن يقيم البلدان(فيديو)
07 فيفري 2018
-
21:12قفصة: 7جرحى في اصطدام حافلة صغيرة بشاحنة
07 فيفري 2018
-
20:58تجديد الثقة في علي بوبكر على راس الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي
07 فيفري 2018
-
20:44مفاجأة في تدريبات برشلونة قبل مواجهة فالنسيا
07 فيفري 2018
-
20:32بوادر انفراج في اعتصامات مدينة المتلوي
07 فيفري 2018
-
-
20:08المنطقة العازلة: القبض على 4 ليبيين كانوا بصدد البحث عن "الترفاس"
07 فيفري 2018
-
19:55وزير النقل يؤدي زيارة ليلية غير معلنة الى ميناء رادس
07 فيفري 2018
-
19:40كرة طائرة: نتائج وترتيب الجولة 3 من مرحلة التتويج للقسم الوطني "أ"
07 فيفري 2018
-
19:33رشيد الرحموني ينزل ضيف شرف على الصالون الدولي الاول للكاريكاتور بوهران الجزائرية
07 فيفري 2018
-
19:22إعتقال 100 إرهابي فرنسي في سوريا
07 فيفري 2018
-
19:15شركة فسفاط قفصة تؤكد شفافية المناظرة الأخيرة لإنتداب 1700 عون تنفيذ
07 فيفري 2018
-
-
18:54مساكن: إيقاف شخص بحوزته 3 بنادق صيد دون رخصة
07 فيفري 2018
-
18:37ماذا في لقاء جمعية القضاة بالرئيس الأول لدائرة المحاسبات ؟
07 فيفري 2018