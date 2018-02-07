قفصة:على خلفية أزمة شركة الفسفاط وتدهور الوضع التنموي :اتحاد الشغل يهدد بالإضراب العام الجهوي

عقد أول أمس المكتب التنفيذي الجهوي الموسع لاتحاد الشغل بقفصة لقاء وأصدر بيانا عبر من خلاله عن انشغاله الشديد لاستمرار الأوضاع المزرية في الجهة.

مكتب قفصة ـ الشروق:

الاتحاد أكّد أن المعالجة الجدية وحدها هي الكفيلة بوضع حلول ناجعة لمشاكل البطالة والفقر مطالبا الحكومة بعقد مجلس وزاري عاجل لتدارس الوضع العام بالجهة وإيجاد الحلول اللازمة. ومن جهة أخرى اعتبر البيان أن الشكل الاحتجاجي الذي اتخذته التحركات الأخيرة بالجهة على إثر الإعلان عن نتائج مناظرة شركة الفسفاط والمتمثل في الاعتصامات المعطلة لإنتاج الفسفاط هو أمر مرفوض وغير مبرر. إذ يهدد هذه الشركة بالانهيار. ويضرب المؤسسة العمومية. ويوجد المبررات لخوصصتها. كما يضر بصورة الجهة. ويجعل إمكانيات الاستثمار فيها ضعيفة. بل منعدمة حسب ما ورد بنص البيان. وطالب المكتب التنفيذي الموسع شركة الفسفاط باعتماد مقاييس موضوعية وشفافة في تقييم المترشحين للانتدابات بما يزيل كل شبهة تلاعب ومحاباة وتدليس. كما دعا الحكومة الى إعادة النظر في دور الفسفاط ومكانته وآفاقه المستقبلية بما يضمن حقوق الأجيال القادمة في الانتفاع به. وطالبها بالعمل على تنويع النسيج الاقتصادي الجهوي.

تهديد بالإضراب العام الجهوي

وفي لقاء بالسيد محمد الصغير الميراوي كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة نبه الى خطورة الأزمة الخانقة التي أصبحت تعيشها شركة الفسفاط محذرا من تداعياتها المباشرة وأضرارها الفادحة على التنمية وعلى أعوانها وأعوان الشركات المتفرعة عنها مشيرا الى أن الاتحاد الجهوي انطلق في العمل على المساهمة في حلحلة هذه الأزمة من خلال الاتجاه الى تكوين لجنة من المجتمع المدني تكون فضاء للحوار مع المعتصمين للاستماع الى مشاغلهم ومقترحاتهم. وانتقد الميراوي السياسة الاتصالية لشركة الفسفاط. إذ أشار الى أنها ضعيفة جدا إن لم تكن منعدمة من حيث الأصل حسب تعبيره. وانتهى الميراوي الى القول بأن النقابيين كانوا دوما متعقلين في تجنيب الجهة مزيد الأزمات. لكنه أكد في المقابل أنه إذا واصلت الحكومة تجاهلها لاستحقاقات الجهة فإن الهياكل النقابية ومكونات المجتمع المدني التي تشاركها نفس الهواجس ستجد نفسها مضطرة الى الدفاع عن مطالب الجهة بكل الأشكال النضالية التي يمكن أن تصل الى حد الإضراب العام الجهوي.

تعليق العمل بالمقر الاجتماعي

وفي ظل الوضعية الصعبة التي تمر بها الشركة والجهة أصدرت النقابات الأساسية للاطارات العليا والوسطى والأعوان بالمقر الاجتماعي لشركة فسفاط قفصة أول أمس بيانا عبروا من خلاله عن انشغالهم بأزمة شركتهم التي تنبئ بانهيار وضعها المالي وماله من انعكاسات كارثية على أعوانها في ظل عدم وجود بوادر انفراج وحلول ناجعة للإشكاليات التي تعرفها الشركة والجهة وفك الحصار عن قطاع الفسفاط بالحوض المنجمي بسبب الاعتصامات المتواصلة ومنع العمل مما بات يهدد الشركة وفروعها بالانهيار. وقد حمل البيان جميع السلط الجهوية والمركزية المسؤولية في تعميق الأزمة التي تعيشها الشركة والجهة طيلة السنوات الأخيرة من خلال اتخاذ حلول استعجالية وترقيعية. ودعت النقابات المعنية الى تعليق العمل بالمقر الاجتماعي لشركة فسفاط قفصة بداية من يوم الخميس 8 فيفري 2018 الى حين التوصل الى حلول ناجعة لأزمة القطاع .





عادل عكرمي