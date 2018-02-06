إضراب عام بكافة المؤسسات التربوية في تالة

قال عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين، عبد الحميد العرباوي إن كافة المؤسسات التربوية بمعتمدية تالة، تعيش اليوم على وقع إضراب عام حدادا على روحي التلميذتين اللتان قضتا في الحريق الذي شب بمبيت الفتيات بإعدادية 25 جويلية بتالة.

وأضاف العرباوي في تصريح صباح اليوم لإذاعة "الجوهرة أف أم" أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن أسباب اندلاع الحريق لا تزال مجهولة، مشيرا إلى أن أعوان الحماية المدنية استبعدوا أن يكون ناجما عن تماس كهربائي خلافا لما قيل.

وأكد أن إقرار الإضراب العام تم بالاتفاق مع مختلف النقابات الأساسية للتربية بالجهة، وذلك للتنديد بالوضع المتردي للمبيتات وللمؤسسات التربوية والاكتظاظ الذي تعاني منه.

وأوضح أن هذه المأساة سلطت الضوء من جديد على ضرورة تحسين المؤسسات التربوية وظروف الإقامة بالمبيتات.