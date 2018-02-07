في ظل تواصل الفراغ الأمني بالرديف:عمليات خلع محلات تجارية وحرقها

مكتب قفصة ـ الشروق:

شهدت معتمدية الرديف ليلة أول أمس عمليات إجرامية خطيرة تمثلت في خلع عدد من الدكاكين وحرق محل لبيع الخضر. رضا الشابي ناشط سياسي ونقابي وأحد المتضررين من هذه العملية أكد أن ما حدث هو عمل إجرامي بامتياز في حق أهالي الرديف التي لم تكن تعرف مثل هذه الأعمال التخريبية من قبل رغم أهمية الحراك النقابي والسياسي بها قبل أن يعيد السبب في ذلك الى الغياب الكلي للأمن في معتمدية الرديف محملا المسؤولية في ما يحدث للسلطة سواء منها المركزية أو الجهوية أو المحلية التي استقالت حسب رأيه من كل مهامها في هذه المدينة وهو ما ترك فراغا شاسعا للمجرمين ليتحركوا ويمارسوا إجرامهم بكل حرية واطمئنان مؤكدا أنه ستكون هناك تحركات في القريب العاجل من أجل إيجاد حلول نهائية لمثل هذه المشاكل التي أفسدت الحياة عامة في مدينة الرديف





بوعلي كرامتي