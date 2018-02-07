في ظل تواصل الفراغ الأمني بالرديف:عمليات خلع محلات تجارية وحرقها

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مكتب قفصة ـ الشروق:
شهدت معتمدية الرديف ليلة أول أمس عمليات إجرامية خطيرة تمثلت في خلع عدد من الدكاكين وحرق محل لبيع الخضر. رضا الشابي ناشط سياسي ونقابي وأحد المتضررين من هذه العملية أكد أن ما حدث هو عمل إجرامي بامتياز في حق أهالي الرديف التي لم تكن تعرف مثل هذه الأعمال التخريبية من قبل رغم أهمية الحراك النقابي والسياسي بها قبل أن يعيد السبب في ذلك الى الغياب الكلي للأمن في معتمدية الرديف محملا المسؤولية في ما يحدث للسلطة سواء منها المركزية أو الجهوية أو المحلية التي استقالت حسب رأيه من كل مهامها في هذه المدينة وهو ما ترك فراغا شاسعا للمجرمين ليتحركوا ويمارسوا إجرامهم بكل حرية واطمئنان مؤكدا أنه ستكون هناك تحركات في القريب العاجل من أجل إيجاد حلول نهائية لمثل هذه المشاكل التي أفسدت الحياة عامة في مدينة الرديف
مكتب قفصة ـ الشروق:
شهدت معتمدية الرديف ليلة أول أمس عمليات إجرامية خطيرة تمثلت في خلع عدد من الدكاكين وحرق محل لبيع الخضر. رضا الشابي ناشط سياسي ونقابي وأحد المتضررين من هذه العملية أكد أن ما حدث هو عمل إجرامي بامتياز في حق أهالي الرديف التي لم تكن تعرف مثل هذه الأعمال التخريبية من قبل رغم أهمية الحراك النقابي والسياسي بها قبل أن يعيد السبب في ذلك الى الغياب الكلي للأمن في معتمدية الرديف محملا المسؤولية في ما يحدث للسلطة سواء منها المركزية أو الجهوية أو المحلية التي استقالت حسب رأيه من كل مهامها في هذه المدينة وهو ما ترك فراغا شاسعا للمجرمين ليتحركوا ويمارسوا إجرامهم بكل حرية واطمئنان مؤكدا أنه ستكون هناك تحركات في القريب العاجل من أجل إيجاد حلول نهائية لمثل هذه المشاكل التي أفسدت الحياة عامة في مدينة الرديف
-
21:54سيدي بوزيد: الشروع في الإجراءات الخاصة بمشروع تحلية المياه
07 فيفري 2018
-
-
-
21:33استئناف الاعتصام المفتوح لأعوان وإطارات هيئة الانتخابات
07 فيفري 2018
-
21:21محمد الكوكي مدربا جديدا للملعب القابسي
07 فيفري 2018
-
21:18توفيق الراجحي: الاتحاد الأوروبي ليس مؤهل أن يقيم البلدان(فيديو)
07 فيفري 2018
-
21:12قفصة: 7جرحى في اصطدام حافلة صغيرة بشاحنة
07 فيفري 2018
-
20:58تجديد الثقة في علي بوبكر على راس الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي
07 فيفري 2018
-
20:44مفاجأة في تدريبات برشلونة قبل مواجهة فالنسيا
07 فيفري 2018
-
20:32بوادر انفراج في اعتصامات مدينة المتلوي
07 فيفري 2018
-
-
20:08المنطقة العازلة: القبض على 4 ليبيين كانوا بصدد البحث عن "الترفاس"
07 فيفري 2018
-
19:55وزير النقل يؤدي زيارة ليلية غير معلنة الى ميناء رادس
07 فيفري 2018
-
19:40كرة طائرة: نتائج وترتيب الجولة 3 من مرحلة التتويج للقسم الوطني "أ"
07 فيفري 2018
-
19:33رشيد الرحموني ينزل ضيف شرف على الصالون الدولي الاول للكاريكاتور بوهران الجزائرية
07 فيفري 2018
-
19:22إعتقال 100 إرهابي فرنسي في سوريا
07 فيفري 2018
-
19:15شركة فسفاط قفصة تؤكد شفافية المناظرة الأخيرة لإنتداب 1700 عون تنفيذ
07 فيفري 2018
-
-
18:54مساكن: إيقاف شخص بحوزته 3 بنادق صيد دون رخصة
07 فيفري 2018
-
18:37ماذا في لقاء جمعية القضاة بالرئيس الأول لدائرة المحاسبات ؟
07 فيفري 2018