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يوم الأربعاء 07 فيفري 2018
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سوسة:دعوات الى هيكلة البلديات قبل الانتخابات
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شروق الجهات
سوسة:دعوات الى هيكلة البلديات قبل الانتخابات
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 فيفري 2018

الشروق ـ مكتب الساحل:
دعت مديرة الشؤون المالية ببلدية سوسة كاميليا هميلة مبروك إلى ضرورة إعادة هيكلة البلديات قبل الانتخابات البلدية المنتظرة في ماي المقبل من أجل تجسيم الوعود الانتخابية.
وحول مدى وجود أرضية ملائمة لتنمية محلية حقيقية تمهد وتيسر الطريق أمام المكتب البلدي المستقبلي بعد الانتخابات البلدية القادمة للبناء عليها، قالت السيدة كاميليا لـ «الشروق» «للأسف بلدية سوسة وغيرها من البلديات تشكو عوائق كثيرة على المستوى الهيكلي وخاصة على المستوى البشري. ولدي تخوفات كبيرة بعد الانتخابات البلدية وانتصاب مجالس بلدية سيديرها جهاز تنفيذي وهو الإدارة البلدية. ولكن مع الأسف الشديد هذه الإدارة غير مهيكلة وغير قادرة البتة على حمل هذه الأفكار وهذه الأحلام والسياسات والبرامج الانتخابية التي ستعرض لأن نسب التأطير ضعيفة  تقدر بـ 8 بالمائة وعدد الأعوان في بلدية سوسة وفي مختلف البلديات غير كاف لتلبية حاجيات المواطنين إضافة إلى اللخبطة الكبيرة على مستوى التسيير».
 واعتبرت أنّ «هذه البلديات ليست مهيكلة بشكل كاف للقيام بدورها بشكل أفضل. فالجهاز التنفيذي للبلدية عليل. وتجب معالجته في أقرب وقت ممكن إلى جانب أن هذه اللامركزية يجب أن تصاحبها لا محورية حقيقية حتى يُتّخذ القرار على مستوى محلي. ففي نهاية الأمر هذه البلديات صلاحياتها محدودة تقتصر على تعبيد الطرقات والأرصفة ورفع الفضلات. فلا يمكن أن نتحدث عن مفهوم شامل للتنمية في ظل محدودية مجالات التدخل لدى البلديات. فيجب أن يتوسع هذا المجال بشكل جيد وناجح وملائم لإمكانياتها. وتعطى صلاحيات لهذه البلديات. ويصبح القرار على مستوى محلي وجهوي غير مرتبط بالمركز».

رضوان شبيل
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شروق الجهات
سوسة:دعوات الى هيكلة البلديات قبل الانتخابات
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 فيفري 2018

الشروق ـ مكتب الساحل:
دعت مديرة الشؤون المالية ببلدية سوسة كاميليا هميلة مبروك إلى ضرورة إعادة هيكلة البلديات قبل الانتخابات البلدية المنتظرة في ماي المقبل من أجل تجسيم الوعود الانتخابية.
وحول مدى وجود أرضية ملائمة لتنمية محلية حقيقية تمهد وتيسر الطريق أمام المكتب البلدي المستقبلي بعد الانتخابات البلدية القادمة للبناء عليها، قالت السيدة كاميليا لـ «الشروق» «للأسف بلدية سوسة وغيرها من البلديات تشكو عوائق كثيرة على المستوى الهيكلي وخاصة على المستوى البشري. ولدي تخوفات كبيرة بعد الانتخابات البلدية وانتصاب مجالس بلدية سيديرها جهاز تنفيذي وهو الإدارة البلدية. ولكن مع الأسف الشديد هذه الإدارة غير مهيكلة وغير قادرة البتة على حمل هذه الأفكار وهذه الأحلام والسياسات والبرامج الانتخابية التي ستعرض لأن نسب التأطير ضعيفة  تقدر بـ 8 بالمائة وعدد الأعوان في بلدية سوسة وفي مختلف البلديات غير كاف لتلبية حاجيات المواطنين إضافة إلى اللخبطة الكبيرة على مستوى التسيير».
 واعتبرت أنّ «هذه البلديات ليست مهيكلة بشكل كاف للقيام بدورها بشكل أفضل. فالجهاز التنفيذي للبلدية عليل. وتجب معالجته في أقرب وقت ممكن إلى جانب أن هذه اللامركزية يجب أن تصاحبها لا محورية حقيقية حتى يُتّخذ القرار على مستوى محلي. ففي نهاية الأمر هذه البلديات صلاحياتها محدودة تقتصر على تعبيد الطرقات والأرصفة ورفع الفضلات. فلا يمكن أن نتحدث عن مفهوم شامل للتنمية في ظل محدودية مجالات التدخل لدى البلديات. فيجب أن يتوسع هذا المجال بشكل جيد وناجح وملائم لإمكانياتها. وتعطى صلاحيات لهذه البلديات. ويصبح القرار على مستوى محلي وجهوي غير مرتبط بالمركز».

رضوان شبيل
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