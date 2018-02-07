سوسة:دعوات الى هيكلة البلديات قبل الانتخابات

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الشروق ـ مكتب الساحل:
دعت مديرة الشؤون المالية ببلدية سوسة كاميليا هميلة مبروك إلى ضرورة إعادة هيكلة البلديات قبل الانتخابات البلدية المنتظرة في ماي المقبل من أجل تجسيم الوعود الانتخابية.
وحول مدى وجود أرضية ملائمة لتنمية محلية حقيقية تمهد وتيسر الطريق أمام المكتب البلدي المستقبلي بعد الانتخابات البلدية القادمة للبناء عليها، قالت السيدة كاميليا لـ «الشروق» «للأسف بلدية سوسة وغيرها من البلديات تشكو عوائق كثيرة على المستوى الهيكلي وخاصة على المستوى البشري. ولدي تخوفات كبيرة بعد الانتخابات البلدية وانتصاب مجالس بلدية سيديرها جهاز تنفيذي وهو الإدارة البلدية. ولكن مع الأسف الشديد هذه الإدارة غير مهيكلة وغير قادرة البتة على حمل هذه الأفكار وهذه الأحلام والسياسات والبرامج الانتخابية التي ستعرض لأن نسب التأطير ضعيفة تقدر بـ 8 بالمائة وعدد الأعوان في بلدية سوسة وفي مختلف البلديات غير كاف لتلبية حاجيات المواطنين إضافة إلى اللخبطة الكبيرة على مستوى التسيير».
واعتبرت أنّ «هذه البلديات ليست مهيكلة بشكل كاف للقيام بدورها بشكل أفضل. فالجهاز التنفيذي للبلدية عليل. وتجب معالجته في أقرب وقت ممكن إلى جانب أن هذه اللامركزية يجب أن تصاحبها لا محورية حقيقية حتى يُتّخذ القرار على مستوى محلي. ففي نهاية الأمر هذه البلديات صلاحياتها محدودة تقتصر على تعبيد الطرقات والأرصفة ورفع الفضلات. فلا يمكن أن نتحدث عن مفهوم شامل للتنمية في ظل محدودية مجالات التدخل لدى البلديات. فيجب أن يتوسع هذا المجال بشكل جيد وناجح وملائم لإمكانياتها. وتعطى صلاحيات لهذه البلديات. ويصبح القرار على مستوى محلي وجهوي غير مرتبط بالمركز».
الشروق ـ مكتب الساحل:
دعت مديرة الشؤون المالية ببلدية سوسة كاميليا هميلة مبروك إلى ضرورة إعادة هيكلة البلديات قبل الانتخابات البلدية المنتظرة في ماي المقبل من أجل تجسيم الوعود الانتخابية.
وحول مدى وجود أرضية ملائمة لتنمية محلية حقيقية تمهد وتيسر الطريق أمام المكتب البلدي المستقبلي بعد الانتخابات البلدية القادمة للبناء عليها، قالت السيدة كاميليا لـ «الشروق» «للأسف بلدية سوسة وغيرها من البلديات تشكو عوائق كثيرة على المستوى الهيكلي وخاصة على المستوى البشري. ولدي تخوفات كبيرة بعد الانتخابات البلدية وانتصاب مجالس بلدية سيديرها جهاز تنفيذي وهو الإدارة البلدية. ولكن مع الأسف الشديد هذه الإدارة غير مهيكلة وغير قادرة البتة على حمل هذه الأفكار وهذه الأحلام والسياسات والبرامج الانتخابية التي ستعرض لأن نسب التأطير ضعيفة تقدر بـ 8 بالمائة وعدد الأعوان في بلدية سوسة وفي مختلف البلديات غير كاف لتلبية حاجيات المواطنين إضافة إلى اللخبطة الكبيرة على مستوى التسيير».
واعتبرت أنّ «هذه البلديات ليست مهيكلة بشكل كاف للقيام بدورها بشكل أفضل. فالجهاز التنفيذي للبلدية عليل. وتجب معالجته في أقرب وقت ممكن إلى جانب أن هذه اللامركزية يجب أن تصاحبها لا محورية حقيقية حتى يُتّخذ القرار على مستوى محلي. ففي نهاية الأمر هذه البلديات صلاحياتها محدودة تقتصر على تعبيد الطرقات والأرصفة ورفع الفضلات. فلا يمكن أن نتحدث عن مفهوم شامل للتنمية في ظل محدودية مجالات التدخل لدى البلديات. فيجب أن يتوسع هذا المجال بشكل جيد وناجح وملائم لإمكانياتها. وتعطى صلاحيات لهذه البلديات. ويصبح القرار على مستوى محلي وجهوي غير مرتبط بالمركز».
-
21:54سيدي بوزيد: الشروع في الإجراءات الخاصة بمشروع تحلية المياه
07 فيفري 2018
-
-
-
21:33استئناف الاعتصام المفتوح لأعوان وإطارات هيئة الانتخابات
07 فيفري 2018
-
21:21محمد الكوكي مدربا جديدا للملعب القابسي
07 فيفري 2018
-
21:18توفيق الراجحي: الاتحاد الأوروبي ليس مؤهل أن يقيم البلدان(فيديو)
07 فيفري 2018
-
21:12قفصة: 7جرحى في اصطدام حافلة صغيرة بشاحنة
07 فيفري 2018
-
20:58تجديد الثقة في علي بوبكر على راس الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي
07 فيفري 2018
-
20:44مفاجأة في تدريبات برشلونة قبل مواجهة فالنسيا
07 فيفري 2018
-
20:32بوادر انفراج في اعتصامات مدينة المتلوي
07 فيفري 2018
-
-
20:08المنطقة العازلة: القبض على 4 ليبيين كانوا بصدد البحث عن "الترفاس"
07 فيفري 2018
-
19:55وزير النقل يؤدي زيارة ليلية غير معلنة الى ميناء رادس
07 فيفري 2018
-
19:40كرة طائرة: نتائج وترتيب الجولة 3 من مرحلة التتويج للقسم الوطني "أ"
07 فيفري 2018
-
19:33رشيد الرحموني ينزل ضيف شرف على الصالون الدولي الاول للكاريكاتور بوهران الجزائرية
07 فيفري 2018
-
19:22إعتقال 100 إرهابي فرنسي في سوريا
07 فيفري 2018
-
19:15شركة فسفاط قفصة تؤكد شفافية المناظرة الأخيرة لإنتداب 1700 عون تنفيذ
07 فيفري 2018
-
-
18:54مساكن: إيقاف شخص بحوزته 3 بنادق صيد دون رخصة
07 فيفري 2018
-
18:37ماذا في لقاء جمعية القضاة بالرئيس الأول لدائرة المحاسبات ؟
07 فيفري 2018