دعــــوة الى مقاطعة الانتخابــات البلديـــــة

مكتب قفصة ـ الشروق:

عقدت الأطراف الراعية لحملة «نفذ وعدك» اجتماعا بمدينة قفصة حضره منسقو الحملة وأولياء ذوي الإعاقات ومكونات المجتمع المدني. وذلك في إطار مواصلة المطالبة بتفعيل القوانين الضامنة لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة طبق القانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية. وقد عبر المجتمعون عن استيائهم من تراكم الوعود دون تنفيذ وذلك حتى بعد إصدار رئيس الجمهورية قرارا يوم 16 ماي 2016 بتفعيل هذه القوانين.

وأمام عدم تفعيل أي قرار يكفل لذوي الحاجات الخاصة الشغل والحياة الكريمة يتجه منسقو حملة "نفذ وعدك" حسب السيدة فدوى قادري

الناشطة في هذه الحملة وأم لمعوق الى إمكانية دعوة كل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الى مقاطعة الانتخابات البلدية القادمة وسحب كل مترشح من القائمات إلى حين الجلوس إلى طاولة المفاوضات.





عادل عكرمي