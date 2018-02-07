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يوم الأربعاء 07 فيفري 2018
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شروق الجهات
دعــــوة الى مقاطعة الانتخابــات البلديـــــة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 فيفري 2018

مكتب قفصة ـ الشروق:
عقدت الأطراف الراعية لحملة «نفذ وعدك» اجتماعا بمدينة قفصة حضره منسقو الحملة وأولياء ذوي الإعاقات ومكونات المجتمع المدني. وذلك في إطار مواصلة المطالبة بتفعيل القوانين الضامنة لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة طبق القانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية. وقد عبر المجتمعون عن استيائهم من تراكم الوعود دون تنفيذ وذلك حتى بعد إصدار رئيس الجمهورية قرارا يوم 16 ماي 2016 بتفعيل هذه القوانين.
وأمام عدم تفعيل أي قرار يكفل لذوي الحاجات الخاصة الشغل والحياة الكريمة يتجه منسقو حملة "نفذ وعدك" حسب السيدة فدوى قادري
الناشطة في هذه الحملة وأم لمعوق الى إمكانية دعوة كل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الى مقاطعة الانتخابات البلدية القادمة وسحب كل مترشح من القائمات إلى حين الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

عادل عكرمي
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شروق الجهات
دعــــوة الى مقاطعة الانتخابــات البلديـــــة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 فيفري 2018

مكتب قفصة ـ الشروق:
عقدت الأطراف الراعية لحملة «نفذ وعدك» اجتماعا بمدينة قفصة حضره منسقو الحملة وأولياء ذوي الإعاقات ومكونات المجتمع المدني. وذلك في إطار مواصلة المطالبة بتفعيل القوانين الضامنة لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة طبق القانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية. وقد عبر المجتمعون عن استيائهم من تراكم الوعود دون تنفيذ وذلك حتى بعد إصدار رئيس الجمهورية قرارا يوم 16 ماي 2016 بتفعيل هذه القوانين.
وأمام عدم تفعيل أي قرار يكفل لذوي الحاجات الخاصة الشغل والحياة الكريمة يتجه منسقو حملة "نفذ وعدك" حسب السيدة فدوى قادري
الناشطة في هذه الحملة وأم لمعوق الى إمكانية دعوة كل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الى مقاطعة الانتخابات البلدية القادمة وسحب كل مترشح من القائمات إلى حين الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

عادل عكرمي
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07 فيفري 2018 السّاعة 21:12
مكتب قفصة -الشروق أون لاين -عبد الملك زعلاني: جد حادث مرور بطريق حي النور بمدينة قفصة تمثل في اصطدام شاحنة...
المزيد >>
القصرين :هلاك فتاتين في حريق بتالة:مأســـــــــاة... فــــــي مبيت الفتيـــــــــــــات
07 فيفري 2018 السّاعة 21:00
توفيت تلميذتان صباح أمس بالمستشفى الجهوي بالقصرين إحداهما متأثرة بحروق بليغة والأخرى اختناقا وأصيب عدد آخر...
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الدهماني :أضرار بالجملة إثر حريق في مدرسة الشعانبة
07 فيفري 2018 السّاعة 21:00
نشب ليلة البارحة الثلاثاء حريق بمدرسة الشعانبة التي تقع بطريق القصور على مستوى طريق الباطن بالدهماني وقد...
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نعم، «ماكرون»... في ليبيا... من تونس
سوف تثبت الأيام كما القرارات والمواقف أن زيارة الرئيس الفرنسي إلى تونس، هي في الحقيقة زيارة الى ليبيا من تونس...
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