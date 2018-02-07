بسبب إضراب النقل الريفي بباجة:تلاميذ يحرمون من الالتحاق بمدارسهـــــــــــــــــم

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دخل أصحاب سيارات النقل الريفي بمعتمدية تستور بمنطقة زلدو ومزوغة وعين يونس وأولاد سلامة والصّخيرة في إضراب عن العمل وعدم نقل التّلاميذ إلى مدارسهم الابتدائية منذ يوم أمس وذلك على خلفية عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية منذ بداية السنة الدراسية.
وقد تم الاتفاق مع أصحاب النقل الريفي منذ السنة السابقة على تسوية خلاصهم آخر السنة الدراسية غير أنّ الضائقة المالية لبعض أصحاب السيارات هذه السّنة دفعتهم إلى الاتصال بالسلطات المعنية في الجهة للتسريع بخلاصهم مقابل هذه الخدمة. ويشير مديرو المدارس الريفية إلى أنّ ظروف نقل تلاميذ الأرياف بتستور بالاتفاق مع أصحاب سيارات النقل الريفي يأتي في إطار الحلول الممكنة لضمان التحاق أبناء المناطق المذكورة بمقاعد الدّراسة والعمل على عدم حرمانهم من توفير الحد الأدنى المطلوب في حقهم في التعليم.
دخل أصحاب سيارات النقل الريفي بمعتمدية تستور بمنطقة زلدو ومزوغة وعين يونس وأولاد سلامة والصّخيرة في إضراب عن العمل وعدم نقل التّلاميذ إلى مدارسهم الابتدائية منذ يوم أمس وذلك على خلفية عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية منذ بداية السنة الدراسية.
وقد تم الاتفاق مع أصحاب النقل الريفي منذ السنة السابقة على تسوية خلاصهم آخر السنة الدراسية غير أنّ الضائقة المالية لبعض أصحاب السيارات هذه السّنة دفعتهم إلى الاتصال بالسلطات المعنية في الجهة للتسريع بخلاصهم مقابل هذه الخدمة. ويشير مديرو المدارس الريفية إلى أنّ ظروف نقل تلاميذ الأرياف بتستور بالاتفاق مع أصحاب سيارات النقل الريفي يأتي في إطار الحلول الممكنة لضمان التحاق أبناء المناطق المذكورة بمقاعد الدّراسة والعمل على عدم حرمانهم من توفير الحد الأدنى المطلوب في حقهم في التعليم.
-
21:54سيدي بوزيد: الشروع في الإجراءات الخاصة بمشروع تحلية المياه
07 فيفري 2018
-
-
-
21:33استئناف الاعتصام المفتوح لأعوان وإطارات هيئة الانتخابات
07 فيفري 2018
-
21:21محمد الكوكي مدربا جديدا للملعب القابسي
07 فيفري 2018
-
21:18توفيق الراجحي: الاتحاد الأوروبي ليس مؤهل أن يقيم البلدان(فيديو)
07 فيفري 2018
-
21:12قفصة: 7جرحى في اصطدام حافلة صغيرة بشاحنة
07 فيفري 2018
-
20:58تجديد الثقة في علي بوبكر على راس الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي
07 فيفري 2018
-
20:44مفاجأة في تدريبات برشلونة قبل مواجهة فالنسيا
07 فيفري 2018
-
20:32بوادر انفراج في اعتصامات مدينة المتلوي
07 فيفري 2018
-
-
20:08المنطقة العازلة: القبض على 4 ليبيين كانوا بصدد البحث عن "الترفاس"
07 فيفري 2018
-
19:55وزير النقل يؤدي زيارة ليلية غير معلنة الى ميناء رادس
07 فيفري 2018
-
19:40كرة طائرة: نتائج وترتيب الجولة 3 من مرحلة التتويج للقسم الوطني "أ"
07 فيفري 2018
-
19:33رشيد الرحموني ينزل ضيف شرف على الصالون الدولي الاول للكاريكاتور بوهران الجزائرية
07 فيفري 2018
-
19:22إعتقال 100 إرهابي فرنسي في سوريا
07 فيفري 2018
-
19:15شركة فسفاط قفصة تؤكد شفافية المناظرة الأخيرة لإنتداب 1700 عون تنفيذ
07 فيفري 2018
-
-
18:54مساكن: إيقاف شخص بحوزته 3 بنادق صيد دون رخصة
07 فيفري 2018
-
18:37ماذا في لقاء جمعية القضاة بالرئيس الأول لدائرة المحاسبات ؟
07 فيفري 2018