بسبب إضراب النقل الريفي بباجة:تلاميذ يحرمون من الالتحاق بمدارسهـــــــــــــــــم

دخل أصحاب سيارات النقل الريفي بمعتمدية تستور بمنطقة زلدو ومزوغة وعين يونس وأولاد سلامة والصّخيرة في إضراب عن العمل وعدم نقل التّلاميذ إلى مدارسهم الابتدائية منذ يوم أمس وذلك على خلفية عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية منذ بداية السنة الدراسية.

وقد تم الاتفاق مع أصحاب النقل الريفي منذ السنة السابقة على تسوية خلاصهم آخر السنة الدراسية غير أنّ الضائقة المالية لبعض أصحاب السيارات هذه السّنة دفعتهم إلى الاتصال بالسلطات المعنية في الجهة للتسريع بخلاصهم مقابل هذه الخدمة. ويشير مديرو المدارس الريفية إلى أنّ ظروف نقل تلاميذ الأرياف بتستور بالاتفاق مع أصحاب سيارات النقل الريفي يأتي في إطار الحلول الممكنة لضمان التحاق أبناء المناطق المذكورة بمقاعد الدّراسة والعمل على عدم حرمانهم من توفير الحد الأدنى المطلوب في حقهم في التعليم.





فتحي الشابي