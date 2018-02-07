بنـــــزرت:المعلّمون النّواب يعتصمون بمقر المندوبية

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مكتب بنزرت (الشروق)
نفذ صباح الثلاثاء مجموعة من المعلمين النواب خارج الاتفاقية من ولاية بنزرت مسيرة احتجاجية جابت شوارع مدينة بنزرت قبل ان يقرروا الدخول في اعتصام بمقر مندوبية التربية مطالبين بتسوية وضعياتهم وملوحين بمقاطعة الدروس .
وقد اوضح السيد: انور الجودي «نحن نواب خارج الاتفاقية المبرمة بتاريخ سبتمبر عام 2015... يبلغ مجموعنا قرابة 700 نائب بولاية بنزرت... نطالب بتسوية وضعياتنا ومنها الحاقنا بالاتفاقية او اقرار اتفاقية جديدة تنصفنا كمربين... .لا نتقاضى الاجر الادنى للسميق ولا نتمتع بالتغطية الاجتماعية... نحن معلمون نواب ونعيش ظروفا مادية صعبة... متمسكون بحقوقنا... مطالبون بتامين بحساب 25 ساعة بالأسبوع الدروس واجورنا لا تتجاوز 150 دينار « .
وغير بعيد عنه اوضح السيد :»ازر الحكيري» منسق وطني لولاية بنزرت و معلم نائب ان : اليوم نتحرك من جديد من اجل حقوقنا المسلوبة... نناضل لسنوات من اجل رفع المظلمة عنا فالى حد الساعة لم نتقاض اجورنا... ننتظر وصل ادماج بالنسبة لنواب 2016... نستنكر مماطلة الوزارة تسوية وضعياتنا المهنية رغم نضالاتنا ... ننتظر الحاق كل الزملاء النواب..دخلنا في مقاطعة للنيابات منذ مطلع الأسبوع. سندخل في اعتصام مفتوح في المندوبية الى حين تفاعل ايجابي من المندوبية « .
وكان تم عقد لقاء بمقر الاتحاد الجهوي بحضور كل الكاتبين العامين المساعدين للمنظمة الشغيلة « منير الحدوشي» و»يوسف شقرون «. وقد تم استقبال وفد عن المحتجين بمقر المندوبية بحضور السيد «عدنان بن سالم» عن مرحلة التعليم الابتدائي .
مكتب بنزرت (الشروق)
نفذ صباح الثلاثاء مجموعة من المعلمين النواب خارج الاتفاقية من ولاية بنزرت مسيرة احتجاجية جابت شوارع مدينة بنزرت قبل ان يقرروا الدخول في اعتصام بمقر مندوبية التربية مطالبين بتسوية وضعياتهم وملوحين بمقاطعة الدروس .
وقد اوضح السيد: انور الجودي «نحن نواب خارج الاتفاقية المبرمة بتاريخ سبتمبر عام 2015... يبلغ مجموعنا قرابة 700 نائب بولاية بنزرت... نطالب بتسوية وضعياتنا ومنها الحاقنا بالاتفاقية او اقرار اتفاقية جديدة تنصفنا كمربين... .لا نتقاضى الاجر الادنى للسميق ولا نتمتع بالتغطية الاجتماعية... نحن معلمون نواب ونعيش ظروفا مادية صعبة... متمسكون بحقوقنا... مطالبون بتامين بحساب 25 ساعة بالأسبوع الدروس واجورنا لا تتجاوز 150 دينار « .
وغير بعيد عنه اوضح السيد :»ازر الحكيري» منسق وطني لولاية بنزرت و معلم نائب ان : اليوم نتحرك من جديد من اجل حقوقنا المسلوبة... نناضل لسنوات من اجل رفع المظلمة عنا فالى حد الساعة لم نتقاض اجورنا... ننتظر وصل ادماج بالنسبة لنواب 2016... نستنكر مماطلة الوزارة تسوية وضعياتنا المهنية رغم نضالاتنا ... ننتظر الحاق كل الزملاء النواب..دخلنا في مقاطعة للنيابات منذ مطلع الأسبوع. سندخل في اعتصام مفتوح في المندوبية الى حين تفاعل ايجابي من المندوبية « .
وكان تم عقد لقاء بمقر الاتحاد الجهوي بحضور كل الكاتبين العامين المساعدين للمنظمة الشغيلة « منير الحدوشي» و»يوسف شقرون «. وقد تم استقبال وفد عن المحتجين بمقر المندوبية بحضور السيد «عدنان بن سالم» عن مرحلة التعليم الابتدائي .
-
21:54سيدي بوزيد: الشروع في الإجراءات الخاصة بمشروع تحلية المياه
07 فيفري 2018
-
-
-
21:33استئناف الاعتصام المفتوح لأعوان وإطارات هيئة الانتخابات
07 فيفري 2018
-
21:21محمد الكوكي مدربا جديدا للملعب القابسي
07 فيفري 2018
-
21:18توفيق الراجحي: الاتحاد الأوروبي ليس مؤهل أن يقيم البلدان(فيديو)
07 فيفري 2018
-
21:12قفصة: 7جرحى في اصطدام حافلة صغيرة بشاحنة
07 فيفري 2018
-
20:58تجديد الثقة في علي بوبكر على راس الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي
07 فيفري 2018
-
20:44مفاجأة في تدريبات برشلونة قبل مواجهة فالنسيا
07 فيفري 2018
-
20:32بوادر انفراج في اعتصامات مدينة المتلوي
07 فيفري 2018
-
-
20:08المنطقة العازلة: القبض على 4 ليبيين كانوا بصدد البحث عن "الترفاس"
07 فيفري 2018
-
19:55وزير النقل يؤدي زيارة ليلية غير معلنة الى ميناء رادس
07 فيفري 2018
-
19:40كرة طائرة: نتائج وترتيب الجولة 3 من مرحلة التتويج للقسم الوطني "أ"
07 فيفري 2018
-
19:33رشيد الرحموني ينزل ضيف شرف على الصالون الدولي الاول للكاريكاتور بوهران الجزائرية
07 فيفري 2018
-
19:22إعتقال 100 إرهابي فرنسي في سوريا
07 فيفري 2018
-
19:15شركة فسفاط قفصة تؤكد شفافية المناظرة الأخيرة لإنتداب 1700 عون تنفيذ
07 فيفري 2018
-
-
18:54مساكن: إيقاف شخص بحوزته 3 بنادق صيد دون رخصة
07 فيفري 2018
-
18:37ماذا في لقاء جمعية القضاة بالرئيس الأول لدائرة المحاسبات ؟
07 فيفري 2018