بنـــــزرت:المعلّمون النّواب يعتصمون بمقر المندوبية

مكتب بنزرت (الشروق)

نفذ صباح الثلاثاء مجموعة من المعلمين النواب خارج الاتفاقية من ولاية بنزرت مسيرة احتجاجية جابت شوارع مدينة بنزرت قبل ان يقرروا الدخول في اعتصام بمقر مندوبية التربية مطالبين بتسوية وضعياتهم وملوحين بمقاطعة الدروس .

وقد اوضح السيد: انور الجودي «نحن نواب خارج الاتفاقية المبرمة بتاريخ سبتمبر عام 2015... يبلغ مجموعنا قرابة 700 نائب بولاية بنزرت... نطالب بتسوية وضعياتنا ومنها الحاقنا بالاتفاقية او اقرار اتفاقية جديدة تنصفنا كمربين... .لا نتقاضى الاجر الادنى للسميق ولا نتمتع بالتغطية الاجتماعية... نحن معلمون نواب ونعيش ظروفا مادية صعبة... متمسكون بحقوقنا... مطالبون بتامين بحساب 25 ساعة بالأسبوع الدروس واجورنا لا تتجاوز 150 دينار « .

وغير بعيد عنه اوضح السيد :»ازر الحكيري» منسق وطني لولاية بنزرت و معلم نائب ان : اليوم نتحرك من جديد من اجل حقوقنا المسلوبة... نناضل لسنوات من اجل رفع المظلمة عنا فالى حد الساعة لم نتقاض اجورنا... ننتظر وصل ادماج بالنسبة لنواب 2016... نستنكر مماطلة الوزارة تسوية وضعياتنا المهنية رغم نضالاتنا ... ننتظر الحاق كل الزملاء النواب..دخلنا في مقاطعة للنيابات منذ مطلع الأسبوع. سندخل في اعتصام مفتوح في المندوبية الى حين تفاعل ايجابي من المندوبية « .

وكان تم عقد لقاء بمقر الاتحاد الجهوي بحضور كل الكاتبين العامين المساعدين للمنظمة الشغيلة « منير الحدوشي» و»يوسف شقرون «. وقد تم استقبال وفد عن المحتجين بمقر المندوبية بحضور السيد «عدنان بن سالم» عن مرحلة التعليم الابتدائي .





إيمان عبد الستار