الدهماني :أضرار بالجملة إثر حريق في مدرسة الشعانبة

نشب ليلة البارحة الثلاثاء حريق بمدرسة الشعانبة التي تقع بطريق القصور على مستوى طريق الباطن بالدهماني وقد اندلعت النيران في ساعة متأخرة من الليل وأتت على جميع المعدات الإعلامية والمطعم المدرسي وبعض معدات التدريس. وعلى البنية التحتية الجيدة لهذه المؤسسة التي تمثل وجهة تربوية لتلاميذ الجهة فقد ندد الأولياء بهذه الممارسات لما تمثله من انتهاك لحرمة المؤسسة التربوية محملين المسؤولية لوزارة التربية لعدم توفير حراس ليليين للمؤسسة وذلك رغم توفر أكثر من 10 عمال حضيرة بمدارس أخرى. هذا وقد تم فتح تحقيق في الغرض لتحديد الجناة والدوافع التي أدت إلى نشوب هذا الحريق بالتزامن مع حريقين بجهة القصرين.





المولدي العباسي