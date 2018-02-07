القصرين :هلاك فتاتين في حريق بتالة:مأســـــــــاة... فــــــي مبيت الفتيـــــــــــــات

توفيت تلميذتان صباح أمس بالمستشفى الجهوي بالقصرين إحداهما متأثرة بحروق بليغة والأخرى اختناقا وأصيب عدد آخر بإصابات متفاوتة الخطورة بعد تعرض مبيت إعدادية 25 جويلية بتالة من ولاية القصرين إلى حريق بينما تم إجلاء البقية.

مكتب القصرين (الشروق)

عاشت تلميذات مبيت المدرسة الإعدادية 25 جويلية بوسط مدينة تالة حالة من الرعب خلال الليلة الفاصلة بين أمس الثلاثاء والاثنين اثر اندلاع حريق بالمبيت نتيجة تماس كهربائي ـ حسب ما بلغنا من مصادر قريبة ـ وأسفر عن وفاة تلميذتين وهما سرور هيشري ورحمة السعدي إحداهما جراء الحريق والأخرى نتيجة الاختناق وكان قد تم نقلهما على جناح السرعة إلى المستشفى الجهوي بالقصرين، وقد أكدت مصادر طبية بذات المستشفى انه تم إيواؤهما بقسم الإنعاش بالمستشفى، وكانتا فارقتا الحياة منتصف نهار أمس الثلاثاء، كما أسفر الحريق أيضا عن إصابة تسع تلميذات بحالات إغماء واختناق تم نقلهن إلى المستشفى المحلي بتالة لتلقي الإسعافات اللازمة وحالتهن مستقرة ولكن تم الاحتفاظ بهن لمقابلة طبيب نفساني حسب مصادر طبية، وللإشارة فقد تمكنت وحدات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده وتم إجلاء عدد من التلميذات وتحويلهن إلى مبيت معهد ابن شرف بذات المدينة كحل أولي بينما تكفل العديد من الأولياء بنقل بناتهم إلى منازلهن وتكفل بعض من الإطار التدريسي القاطنين بالقرب من المدرسة الإعدادية بإيواء البعض الآخر، كما تمَّ فتح تحقيق في الغرض للوقوف على ملابسات الحريق ومعرفة أسبابه.

الحادثة تتكرر من حاسي الفريد إلى تالة

المأساة ليست هي الأولى من نوعها بل سبق وان شهد مبيت في حاسي الفريد حريقا من هذا النوع وهو ما يطرح أكثر من سؤال فإذا كان الأمر يتعلق فعلا بتماس كهربائي، فان الوزارة مطالبة بالتحرك والقيام بعمليات الصيانة، كما أن هذا الحريق يثير من جديد مسألة المستشفى الجهوي بتالة والإسراع في عمليات البناء حتى لا يضطر الإطار الطبي في تالة إلى تحويل مثل هذه الحالات إلى مستشفى القصرين الذي يبعد 51 كيلومترا. ثم إذا كانت المبيتات تشكل خطرا على التلميذ لماذا لا يتم الاستغناء عنها وتهيئة الطرقات وتخصيص حافلات خاصة للتلامذة لإيصالهم إلى منازلهم خاصة وأن المسافات ليست بعيدة بين هذه المناطق وتالة.





محمد صلاح حقي