بسبب الخلافات بين رجال اعمال وقضايا فساد:تعيين متصرّف قضائي في شركة «فرست»

علمت «الشروق» انه اثر الصراع القائم بين عدد من شركاء تابعين لشركة «فرست» لبيع تذاكر الطعام سيتم تعييين متصرف قضائي على رأس المؤسسة خاصة بعد وجود 3 قضايا بشبهة فساد.

تونس (الشروق)

«الشروق» تنشر تفاصيل جديدة وخاصة عن اسرار الخلافات التي وقعت بين رجال اعمال كانوا شركاء بشركة «فرست» لبيع تذاكر الطعام ..

قام احد الشركاء بشركة «فرست» لبيع تذاكر الطعام بتقديم قضية ضد شريك ثان وطالب بضرورة تعيين متصرف قضائي على راس المؤسسة الى حين الانتهاء من جرد الممتلكات والتحقيق في 3 شكاوى تم ارسالها الى كل من وزير المالية ورئيس الحكومة ومدراء بسلطة الاشراف واكد مصدرنا ان التحقيقات ستكشف كل المتورطين.

تجاوزات خطيرة

بعد ان تم ارسال 3 شكاوى الى مدراء بوزارة المالية حول وجود تجاوزات مالية خطيرة تتم داخل شركة بيع تذاكر الطعام تم ايضا رفع قضية استعجالية للمحكمة الابتدائية بتونس للمطالبة بالتحقيق في ملفات فساد بعد ان تبين وجود تهرب ضريبي فاق المليار الى حد الان حيث يتم ارسال فواتير مزورة الى سلطة الاشراف مما كبد خزينة الدولة خسائر مالية فادحة .

وتمحورت الشكاوى التي تحصلت «الشروق» على نسخ منها على وجود وثائق مزورة تم ارسالها الى وزارة المالية تؤكد ان مرابيح الشركة لم تتجاوز من سنة 2014 حوالي 201 الف دينار في حين ان المرابيح بلغت رسميا 435 الف دينار وبذلك تكبدت الدولة حوالي 100 الف دينار . ومن سنة 2014 الى غاية سنة 2017 تم التهرب من دفع ما يقارب المليار من العملة التونسية للخزينة الوطنية بسبب وجود فواتير مزورة تم ارسالها لمدراء من سلطة الإشراف .

التزوير

حسب القضايا التي رفعها ضد وكيل شركة فرست لتذاكر الطعام بالعاصمة فان عمليات تزوير الفواتير كانت تتم بالتنسيق بين المتهم الرئيسي وعناصر تابعة له تورطت في الجريمة حيث كانت التصاريح المالية تتغير بعد التدقيق المالي الذي يتم اعتماده من قبل سلطة الاشراف كما تم سنة 2016 السطوعلى 200 الف دينار كقيمة اداءات .

كانت مرابيح الشركة حسب الوثيقة التي تحصلت عليها «الشروق» مليار و111 الف دينار ولكن المتهم قام بإرسال تصريح مرابيح لسنة 2016 لم يتجاوز النصف مليار وتمكنت ايضا الشركة سنة 2017 من الفوز بعدد كبير من الصفقات مما ساعدها على الحصول على مرابيح قدرت بمليار و212 الف دينار ولكن تكرر نفس السيناريو وتم ارسال وثائق مزورة لوزارة المالية ساهمت في خسائر قدرت بـ218 الف دينار.

الصراع

كما علمت «الشروق» ان صراعا قائما بين شركاء داخل شركة "فرست" بعد ان طفت ملفات فساد على السياحة وهوما ساعد في كشف عديد الملفات التي تضم داخلها تجاوزات مالية هامة حسب ما اكده مصدر من وزارة المالية «للشروق» مؤكدا انه سيتم التحقيق في كل الملفات وسيتم محاسبة كل من يثبت تورطه في الجرائم المالية.

من جهة اخرى اتصلت «الشروق» بشركة «فرست» للرد على الاتهامات ولكن لم يتسن لنا الحصول على اجابة حول الاتهامات الموجهة للمؤسسة حول شبهات فساد.





متابعة : منى البوعزيزي