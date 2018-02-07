المهديـــــــــــــــــة:بقيت في غيبوبة طيلة 6 أشهر بقسم الإنعاش:وفاة فتاة في ظروف مسترابة... ووالدتها تطالب بكشف الحقيقة

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(الشروق) ـ مكتب المهدية
لفظت فتاة تُدعى «خلود» البالغة من العمر 18 سنة أنفاسها الأخيرة يوم أمس الثلاثاء بعد أن ظلت في غيبوبة تامة طيلة ما يقارب 6 أشهر بقسم الإنعاش بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر بالمهدية بسبب مشاكل في جهازها العصبي.
وقد أكدت السيدة «نجاة» والدة المرحومة «خلود» في تصريح لـ»الشروق» أن منطلق الحادثة كان غياب ابنتها عن المنزل ليلة يوم 14 أوت 2017 فاتصلت بمركز الأمن لإعلامهم بهذا الغياب المفاجئ قبل أن يصلها في ذات اليوم خبر نقل ابنتها الى المستشفى الجامعي الطاهر صفر في المهدية، حيث سارعت بزيارتها فوجدتها ترقد بقسم الانعاش في حالة غيبوبة تامة بسبب مشاكل في جهازها العصبي حسب الشهادة الطبية المسلّمة لها من قبل طبيبها المباشر (أمدتنا بنسخة منها)، مشيرة الى أنها تقدمت بقضيّة عدلية في الغرض بمنطقة الأمن الوطني بالمهدية لكشف الفاعل وفق تعبيرها، إلا أن الأبحاث لم تفض الى أية نتيجة الى حدّ الآن.
وطالبت السيدة «نجاة» كل الجهات المسؤولة بكشف حقيقة وفاة ابنتها الشابة في ظروف غامضة بعد أن كانت قبل الحادثة بيوم واحد في حالة صحّية جيدة، ومراعاة أوضاعها الاجتماعية الصعبة، حيث أنها تمثل العائل الوحيد لابنين آخرين باعتبار أن زوجها يقضي عقوبة سجنية منذ 5 سنوات مضت.. مردّدة في الختام.. «هل من العدل أن أخسر فلذة كبدي، ويضيع حقّها هباء منثورا دون أن أعرف الحقيقة»؟
(الشروق) ـ مكتب المهدية
لفظت فتاة تُدعى «خلود» البالغة من العمر 18 سنة أنفاسها الأخيرة يوم أمس الثلاثاء بعد أن ظلت في غيبوبة تامة طيلة ما يقارب 6 أشهر بقسم الإنعاش بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر بالمهدية بسبب مشاكل في جهازها العصبي.
وقد أكدت السيدة «نجاة» والدة المرحومة «خلود» في تصريح لـ»الشروق» أن منطلق الحادثة كان غياب ابنتها عن المنزل ليلة يوم 14 أوت 2017 فاتصلت بمركز الأمن لإعلامهم بهذا الغياب المفاجئ قبل أن يصلها في ذات اليوم خبر نقل ابنتها الى المستشفى الجامعي الطاهر صفر في المهدية، حيث سارعت بزيارتها فوجدتها ترقد بقسم الانعاش في حالة غيبوبة تامة بسبب مشاكل في جهازها العصبي حسب الشهادة الطبية المسلّمة لها من قبل طبيبها المباشر (أمدتنا بنسخة منها)، مشيرة الى أنها تقدمت بقضيّة عدلية في الغرض بمنطقة الأمن الوطني بالمهدية لكشف الفاعل وفق تعبيرها، إلا أن الأبحاث لم تفض الى أية نتيجة الى حدّ الآن.
وطالبت السيدة «نجاة» كل الجهات المسؤولة بكشف حقيقة وفاة ابنتها الشابة في ظروف غامضة بعد أن كانت قبل الحادثة بيوم واحد في حالة صحّية جيدة، ومراعاة أوضاعها الاجتماعية الصعبة، حيث أنها تمثل العائل الوحيد لابنين آخرين باعتبار أن زوجها يقضي عقوبة سجنية منذ 5 سنوات مضت.. مردّدة في الختام.. «هل من العدل أن أخسر فلذة كبدي، ويضيع حقّها هباء منثورا دون أن أعرف الحقيقة»؟
-
21:54سيدي بوزيد: الشروع في الإجراءات الخاصة بمشروع تحلية المياه
07 فيفري 2018
-
-
-
21:33استئناف الاعتصام المفتوح لأعوان وإطارات هيئة الانتخابات
07 فيفري 2018
-
21:21محمد الكوكي مدربا جديدا للملعب القابسي
07 فيفري 2018
-
21:18توفيق الراجحي: الاتحاد الأوروبي ليس مؤهل أن يقيم البلدان(فيديو)
07 فيفري 2018
-
21:12قفصة: 7جرحى في اصطدام حافلة صغيرة بشاحنة
07 فيفري 2018
-
20:58تجديد الثقة في علي بوبكر على راس الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي
07 فيفري 2018
-
20:44مفاجأة في تدريبات برشلونة قبل مواجهة فالنسيا
07 فيفري 2018
-
20:32بوادر انفراج في اعتصامات مدينة المتلوي
07 فيفري 2018
-
-
20:08المنطقة العازلة: القبض على 4 ليبيين كانوا بصدد البحث عن "الترفاس"
07 فيفري 2018
-
19:55وزير النقل يؤدي زيارة ليلية غير معلنة الى ميناء رادس
07 فيفري 2018
-
19:40كرة طائرة: نتائج وترتيب الجولة 3 من مرحلة التتويج للقسم الوطني "أ"
07 فيفري 2018
-
19:33رشيد الرحموني ينزل ضيف شرف على الصالون الدولي الاول للكاريكاتور بوهران الجزائرية
07 فيفري 2018
-
19:22إعتقال 100 إرهابي فرنسي في سوريا
07 فيفري 2018
-
19:15شركة فسفاط قفصة تؤكد شفافية المناظرة الأخيرة لإنتداب 1700 عون تنفيذ
07 فيفري 2018
-
-
18:54مساكن: إيقاف شخص بحوزته 3 بنادق صيد دون رخصة
07 فيفري 2018
-
18:37ماذا في لقاء جمعية القضاة بالرئيس الأول لدائرة المحاسبات ؟
07 فيفري 2018