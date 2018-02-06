سحب عابرة تتكاثف تدريجيا باقصى مع نزول بعض الامطار

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تغشى سماء البلاد، اليوم الاربعاء، بعض السحب والتي تتكاثف تدريجيا بأقصى الشمال مع نزول بعض الامطار.

تهب الرياح من القطاع الغربي قويّة من 50 إلى 70 كلم/س قرب السواحل بالجنوب مع ظهور دواوير رملية محلية ومعتدلة فقوية نسبيا من 25 إلى 45 كلم/س داخل البلاد.

البحر هائج بالشمال وشديد الاضطراب ببقية السواحل فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 14 و19 درجة وتكون في حدود 12 درجة بالمرتفعات الغربية.

وتكون السماء غدا، الخميس 08 فيفري 2018، مغشاة بسحب تدريجيّا كثيفة بالشمال والوسط وطقس مغيّم جزئيّا بالجنوب.

تهب الرياح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ثم تتقوى آخر النهار بخليج قابس وتصل إلى 40 كلم/س.

البحر متموج فشديد الاضطراب بخليج قابس فيما تتراوح الحرارة القصوى بين 14 و 18 درجة وتكون في حدود 10 درجات بالمرتفعات الغربية.