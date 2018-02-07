جندوبـــــــــــة: وفاة شاب دهسته سيارة

جندوبة (الشروق)

لقي شاب يبلغ من العمر 21 سنة مصرعه بعد معاناة مع المرض اثر تعرضه لحادث مرور مساء يوم السبت الماضي

وكان الهالك قد تعرض للحادث بالطريق الوطنية عدد 17 وتم نقله نحو المستشفى الجهوي بجندوبة وتم ايواؤه قسم العناية الطبية المركزة وهو الذي اصيب بكسور وجروح خطيرة وقد أجريت عليه عملية جراحية لايقاف نزيف حاد الا أنه وبعد يومين فارق الحياة متأثرا بإصاباته البليغة

ويذكر ان الحادث الذي تسبب في وفاة الشاب نجم عنه إصابة شابين آخرين وأضرار كبيرة بالسيارة التي ارتطمت بجدار محاذ للطريق بعد انحرافها .





عبد الكريم السلطاني