هرّب 10 آلاف قرص مخدّر من فرنسا الى تونس:20 عاما سجنا لمهاجر تونسيّ و8 سنوات لشريكته

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تونس ـ الشروق :
قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة عشرين عاما في حق كهل تونسي مقيم بفرنسا تورط في تهريب 10 آلاف قرص مخدر من فرنسا الى تونس.
ويستفاد من المعطيات المتوفرة أن المتهم وهو كهل في الثامنة والأربعين من عمره. ويقيم بفرنسا منذ أكثر من 15 عاما عمد خلال سنة 2016 الى تهريب كميات من الأقراص المخدرة عبر مطار تونس قرطاج الدولي من فرنسا الى تونس، الى أن تم ضبطه والتفطن اليه في شهر مارس 2017 وحجز 2000 قرص مخدّر بحوزته أخفاها بإحكام داخل حقيبة. ووضع بها ملابسه الخاصة. وبتكثيف التحريات معه اعترف بتهريب تلك الكمية الهامة بمساعدة فتاة من معارفه وشابين آخرين يقطنان بأحد الأحياء غرب العاصمة.كما تم توجيه الاتهام الى عون أمن بالمطار بسبب تورّطه في تسهيل مرور الفتاة عبر النقاط الحدودية بالمطار لتتسلّم البضاعة من المتهم الرئيسي الذي اعترف بتورطه في تهريب حوالي 10 آلاف قرص مخدّرعلى ثلاث دفعات.
وقد قضت المحكمة بسجن المتهم الرئيس مدة عشرين عاما وبالمثل للشابين و8 أعوام في حق الفتاة. كما قضت المحكمة بالسجن مدة عام واحد في حق عون الأمن المحال على أنظارها بحالة سراح.
تونس ـ الشروق :
قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة عشرين عاما في حق كهل تونسي مقيم بفرنسا تورط في تهريب 10 آلاف قرص مخدر من فرنسا الى تونس.
ويستفاد من المعطيات المتوفرة أن المتهم وهو كهل في الثامنة والأربعين من عمره. ويقيم بفرنسا منذ أكثر من 15 عاما عمد خلال سنة 2016 الى تهريب كميات من الأقراص المخدرة عبر مطار تونس قرطاج الدولي من فرنسا الى تونس، الى أن تم ضبطه والتفطن اليه في شهر مارس 2017 وحجز 2000 قرص مخدّر بحوزته أخفاها بإحكام داخل حقيبة. ووضع بها ملابسه الخاصة. وبتكثيف التحريات معه اعترف بتهريب تلك الكمية الهامة بمساعدة فتاة من معارفه وشابين آخرين يقطنان بأحد الأحياء غرب العاصمة.كما تم توجيه الاتهام الى عون أمن بالمطار بسبب تورّطه في تسهيل مرور الفتاة عبر النقاط الحدودية بالمطار لتتسلّم البضاعة من المتهم الرئيسي الذي اعترف بتورطه في تهريب حوالي 10 آلاف قرص مخدّرعلى ثلاث دفعات.
وقد قضت المحكمة بسجن المتهم الرئيس مدة عشرين عاما وبالمثل للشابين و8 أعوام في حق الفتاة. كما قضت المحكمة بالسجن مدة عام واحد في حق عون الأمن المحال على أنظارها بحالة سراح.
-
21:54سيدي بوزيد: الشروع في الإجراءات الخاصة بمشروع تحلية المياه
07 فيفري 2018
-
-
-
21:33استئناف الاعتصام المفتوح لأعوان وإطارات هيئة الانتخابات
07 فيفري 2018
-
21:21محمد الكوكي مدربا جديدا للملعب القابسي
07 فيفري 2018
-
21:18توفيق الراجحي: الاتحاد الأوروبي ليس مؤهل أن يقيم البلدان(فيديو)
07 فيفري 2018
-
21:12قفصة: 7جرحى في اصطدام حافلة صغيرة بشاحنة
07 فيفري 2018
-
20:58تجديد الثقة في علي بوبكر على راس الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي
07 فيفري 2018
-
20:44مفاجأة في تدريبات برشلونة قبل مواجهة فالنسيا
07 فيفري 2018
-
20:32بوادر انفراج في اعتصامات مدينة المتلوي
07 فيفري 2018
-
-
20:08المنطقة العازلة: القبض على 4 ليبيين كانوا بصدد البحث عن "الترفاس"
07 فيفري 2018
-
19:55وزير النقل يؤدي زيارة ليلية غير معلنة الى ميناء رادس
07 فيفري 2018
-
19:40كرة طائرة: نتائج وترتيب الجولة 3 من مرحلة التتويج للقسم الوطني "أ"
07 فيفري 2018
-
19:33رشيد الرحموني ينزل ضيف شرف على الصالون الدولي الاول للكاريكاتور بوهران الجزائرية
07 فيفري 2018
-
19:22إعتقال 100 إرهابي فرنسي في سوريا
07 فيفري 2018
-
19:15شركة فسفاط قفصة تؤكد شفافية المناظرة الأخيرة لإنتداب 1700 عون تنفيذ
07 فيفري 2018
-
-
18:54مساكن: إيقاف شخص بحوزته 3 بنادق صيد دون رخصة
07 فيفري 2018
-
18:37ماذا في لقاء جمعية القضاة بالرئيس الأول لدائرة المحاسبات ؟
07 فيفري 2018