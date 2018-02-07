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يوم الأربعاء 07 فيفري 2018
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هرّب 10 آلاف قرص مخدّر من فرنسا الى تونس:20 عاما سجنا لمهاجر تونسيّ و8 سنوات لشريكته
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القضائي
هرّب 10 آلاف قرص مخدّر من فرنسا الى تونس:20 عاما سجنا لمهاجر تونسيّ و8 سنوات لشريكته
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 فيفري 2018

تونس ـ الشروق :

قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة عشرين عاما في حق كهل تونسي مقيم بفرنسا تورط في تهريب 10 آلاف قرص مخدر من فرنسا الى تونس.
ويستفاد من المعطيات المتوفرة أن المتهم وهو كهل في الثامنة والأربعين من عمره. ويقيم بفرنسا منذ أكثر من 15 عاما عمد خلال سنة 2016 الى تهريب كميات من الأقراص المخدرة عبر مطار تونس قرطاج الدولي من فرنسا الى تونس، الى أن تم ضبطه والتفطن اليه في شهر مارس 2017 وحجز 2000 قرص مخدّر بحوزته أخفاها بإحكام داخل حقيبة. ووضع بها ملابسه الخاصة. وبتكثيف التحريات معه اعترف بتهريب تلك الكمية الهامة بمساعدة فتاة من معارفه وشابين آخرين يقطنان بأحد الأحياء غرب العاصمة.كما تم توجيه الاتهام الى عون أمن بالمطار بسبب تورّطه في تسهيل مرور الفتاة عبر النقاط الحدودية بالمطار لتتسلّم البضاعة من المتهم الرئيسي الذي اعترف بتورطه في تهريب حوالي 10 آلاف قرص مخدّرعلى ثلاث دفعات.
وقد قضت المحكمة بسجن المتهم الرئيس مدة عشرين عاما وبالمثل للشابين و8 أعوام في حق الفتاة. كما قضت المحكمة بالسجن مدة عام واحد في حق عون الأمن المحال على أنظارها بحالة سراح.

سليم العجرودي
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صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 فيفري 2018

تونس ـ الشروق :

قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة عشرين عاما في حق كهل تونسي مقيم بفرنسا تورط في تهريب 10 آلاف قرص مخدر من فرنسا الى تونس.
ويستفاد من المعطيات المتوفرة أن المتهم وهو كهل في الثامنة والأربعين من عمره. ويقيم بفرنسا منذ أكثر من 15 عاما عمد خلال سنة 2016 الى تهريب كميات من الأقراص المخدرة عبر مطار تونس قرطاج الدولي من فرنسا الى تونس، الى أن تم ضبطه والتفطن اليه في شهر مارس 2017 وحجز 2000 قرص مخدّر بحوزته أخفاها بإحكام داخل حقيبة. ووضع بها ملابسه الخاصة. وبتكثيف التحريات معه اعترف بتهريب تلك الكمية الهامة بمساعدة فتاة من معارفه وشابين آخرين يقطنان بأحد الأحياء غرب العاصمة.كما تم توجيه الاتهام الى عون أمن بالمطار بسبب تورّطه في تسهيل مرور الفتاة عبر النقاط الحدودية بالمطار لتتسلّم البضاعة من المتهم الرئيسي الذي اعترف بتورطه في تهريب حوالي 10 آلاف قرص مخدّرعلى ثلاث دفعات.
وقد قضت المحكمة بسجن المتهم الرئيس مدة عشرين عاما وبالمثل للشابين و8 أعوام في حق الفتاة. كما قضت المحكمة بالسجن مدة عام واحد في حق عون الأمن المحال على أنظارها بحالة سراح.

سليم العجرودي
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هرّب 10 آلاف قرص مخدّر من فرنسا الى تونس:20 عاما سجنا لمهاجر تونسيّ و8 سنوات لشريكته
07 فيفري 2018 السّاعة 21:00
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