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يوم الأربعاء 07 فيفري 2018
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عوسجة :الاحتفاظ بجـزار من أجل ذبح بقرة مريضة بداء الكلب
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القضائي
عوسجة :الاحتفاظ بجـزار من أجل ذبح بقرة مريضة بداء الكلب
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 فيفري 2018

مكتب بنزرت (الشروق)

على إثر إعلام السلط الأمنية بالعالية من قبل المكلف بمراقبة جودة الإنتاج الحيواني التابعة للمندوبية الجهوية للفلاحة ببنزرت حول فقدان بقرة مصابة بداء الكلب الخطير على صحة الإنسان وعلى الثروة الحيوانية تم فتح محضر بحث في الغرض ليتبين أن مالكها وابنه -رغم التنبيه عليهما بعزل البقرة المصابة عن بقية القطيع وعدم بيعها في انتظار إتمام إجراءات إعدامها طبق الإجراءات المعمول بها قانونا- تعمدا بيعها لجزار بجهة عوسجة.
وبتعميق التحريات الأمنية اتضح أن جزارا بجهة عوسجة هو الذي اقتنى البقرة المصابة رغم علمه المسبق بمرضها الخطير وذلك بثمن زهيد. وتعمد ذبحها بمستودع عشوائي. وباع لحمها للأهالي وللمترددين على مدينة عوسجة خلال عطلة نهاية الأسبوع الفارط. وأمام خطورة العملية تم إشعار النيابة العمومية ببنزرت والتنسيق معها والتي أذنت بالاحتفاظ بالجزار ومالك البقرة الأصلي وابنه من أجل التفريط بالبيع في بضاعة مضرة بصحة الإنسان في انتظار إحالتهم على أنظارها لاحقا لإبداء الرأي في شأنهم .

بدرالدين عرعار
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القضائي
عوسجة :الاحتفاظ بجـزار من أجل ذبح بقرة مريضة بداء الكلب
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 فيفري 2018

مكتب بنزرت (الشروق)

على إثر إعلام السلط الأمنية بالعالية من قبل المكلف بمراقبة جودة الإنتاج الحيواني التابعة للمندوبية الجهوية للفلاحة ببنزرت حول فقدان بقرة مصابة بداء الكلب الخطير على صحة الإنسان وعلى الثروة الحيوانية تم فتح محضر بحث في الغرض ليتبين أن مالكها وابنه -رغم التنبيه عليهما بعزل البقرة المصابة عن بقية القطيع وعدم بيعها في انتظار إتمام إجراءات إعدامها طبق الإجراءات المعمول بها قانونا- تعمدا بيعها لجزار بجهة عوسجة.
وبتعميق التحريات الأمنية اتضح أن جزارا بجهة عوسجة هو الذي اقتنى البقرة المصابة رغم علمه المسبق بمرضها الخطير وذلك بثمن زهيد. وتعمد ذبحها بمستودع عشوائي. وباع لحمها للأهالي وللمترددين على مدينة عوسجة خلال عطلة نهاية الأسبوع الفارط. وأمام خطورة العملية تم إشعار النيابة العمومية ببنزرت والتنسيق معها والتي أذنت بالاحتفاظ بالجزار ومالك البقرة الأصلي وابنه من أجل التفريط بالبيع في بضاعة مضرة بصحة الإنسان في انتظار إحالتهم على أنظارها لاحقا لإبداء الرأي في شأنهم .

بدرالدين عرعار
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عوسجة :الاحتفاظ بجـزار من أجل ذبح بقرة مريضة بداء الكلب
07 فيفري 2018 السّاعة 21:00
على إثر إعلام السلط الأمنية بالعالية من قبل المكلف بمراقبة جودة الإنتاج الحيواني التابعة للمندوبية الجهوية...
المزيد >>
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