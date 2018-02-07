عوسجة :الاحتفاظ بجـزار من أجل ذبح بقرة مريضة بداء الكلب

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مكتب بنزرت (الشروق)
على إثر إعلام السلط الأمنية بالعالية من قبل المكلف بمراقبة جودة الإنتاج الحيواني التابعة للمندوبية الجهوية للفلاحة ببنزرت حول فقدان بقرة مصابة بداء الكلب الخطير على صحة الإنسان وعلى الثروة الحيوانية تم فتح محضر بحث في الغرض ليتبين أن مالكها وابنه -رغم التنبيه عليهما بعزل البقرة المصابة عن بقية القطيع وعدم بيعها في انتظار إتمام إجراءات إعدامها طبق الإجراءات المعمول بها قانونا- تعمدا بيعها لجزار بجهة عوسجة.
وبتعميق التحريات الأمنية اتضح أن جزارا بجهة عوسجة هو الذي اقتنى البقرة المصابة رغم علمه المسبق بمرضها الخطير وذلك بثمن زهيد. وتعمد ذبحها بمستودع عشوائي. وباع لحمها للأهالي وللمترددين على مدينة عوسجة خلال عطلة نهاية الأسبوع الفارط. وأمام خطورة العملية تم إشعار النيابة العمومية ببنزرت والتنسيق معها والتي أذنت بالاحتفاظ بالجزار ومالك البقرة الأصلي وابنه من أجل التفريط بالبيع في بضاعة مضرة بصحة الإنسان في انتظار إحالتهم على أنظارها لاحقا لإبداء الرأي في شأنهم .
مكتب بنزرت (الشروق)
على إثر إعلام السلط الأمنية بالعالية من قبل المكلف بمراقبة جودة الإنتاج الحيواني التابعة للمندوبية الجهوية للفلاحة ببنزرت حول فقدان بقرة مصابة بداء الكلب الخطير على صحة الإنسان وعلى الثروة الحيوانية تم فتح محضر بحث في الغرض ليتبين أن مالكها وابنه -رغم التنبيه عليهما بعزل البقرة المصابة عن بقية القطيع وعدم بيعها في انتظار إتمام إجراءات إعدامها طبق الإجراءات المعمول بها قانونا- تعمدا بيعها لجزار بجهة عوسجة.
وبتعميق التحريات الأمنية اتضح أن جزارا بجهة عوسجة هو الذي اقتنى البقرة المصابة رغم علمه المسبق بمرضها الخطير وذلك بثمن زهيد. وتعمد ذبحها بمستودع عشوائي. وباع لحمها للأهالي وللمترددين على مدينة عوسجة خلال عطلة نهاية الأسبوع الفارط. وأمام خطورة العملية تم إشعار النيابة العمومية ببنزرت والتنسيق معها والتي أذنت بالاحتفاظ بالجزار ومالك البقرة الأصلي وابنه من أجل التفريط بالبيع في بضاعة مضرة بصحة الإنسان في انتظار إحالتهم على أنظارها لاحقا لإبداء الرأي في شأنهم .
-
21:54سيدي بوزيد: الشروع في الإجراءات الخاصة بمشروع تحلية المياه
07 فيفري 2018
-
-
-
21:33استئناف الاعتصام المفتوح لأعوان وإطارات هيئة الانتخابات
07 فيفري 2018
-
21:21محمد الكوكي مدربا جديدا للملعب القابسي
07 فيفري 2018
-
21:18توفيق الراجحي: الاتحاد الأوروبي ليس مؤهل أن يقيم البلدان(فيديو)
07 فيفري 2018
-
21:12قفصة: 7جرحى في اصطدام حافلة صغيرة بشاحنة
07 فيفري 2018
-
20:58تجديد الثقة في علي بوبكر على راس الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي
07 فيفري 2018
-
20:44مفاجأة في تدريبات برشلونة قبل مواجهة فالنسيا
07 فيفري 2018
-
20:32بوادر انفراج في اعتصامات مدينة المتلوي
07 فيفري 2018
-
-
20:08المنطقة العازلة: القبض على 4 ليبيين كانوا بصدد البحث عن "الترفاس"
07 فيفري 2018
-
19:55وزير النقل يؤدي زيارة ليلية غير معلنة الى ميناء رادس
07 فيفري 2018
-
19:40كرة طائرة: نتائج وترتيب الجولة 3 من مرحلة التتويج للقسم الوطني "أ"
07 فيفري 2018
-
19:33رشيد الرحموني ينزل ضيف شرف على الصالون الدولي الاول للكاريكاتور بوهران الجزائرية
07 فيفري 2018
-
19:22إعتقال 100 إرهابي فرنسي في سوريا
07 فيفري 2018
-
19:15شركة فسفاط قفصة تؤكد شفافية المناظرة الأخيرة لإنتداب 1700 عون تنفيذ
07 فيفري 2018
-
-
18:54مساكن: إيقاف شخص بحوزته 3 بنادق صيد دون رخصة
07 فيفري 2018
-
18:37ماذا في لقاء جمعية القضاة بالرئيس الأول لدائرة المحاسبات ؟
07 فيفري 2018