في اليوم العالمي دون هاتف جوال:73٫8 % من الشباب التونسي لا يمكنهم العيش دون محمول

حسب أرقام سنة 2015، تعد تونس 14.4 مليون مشترك لدى مشغلي الهواتف الجوالة فكيف والعالم يحيا اليوم العالمي دون هواتف جوالة ان يتخلص التونسيون ولولبضع ساعات من وسائل الاتصالات هذه؟.

تونس (الشروق) ــ

من الصعب ان تعثر على تونسي واحد دون ان يكون " مجهزا" بهاتف جوال فعدد هذه الوسائل الاتصالية فاق عدد السكان وهوما يؤكد ان البعض من مواطنينا يمتلكون اكثر من جهاز واكثر من اشتراك لدى مشغلي الهواتف الجوالة الثلاثة. وتونس ليست استثناء بل انها مثال لعالم تحولت فيه الاتصالات الى جزء لا يتجزأ من باقي مكونات الحياة العامة لدى انسان القرن الواحد والعشرين. وعلى اهمية وسائل الاتصالات الحديثة فان علماء الاجتماع والنفس والاطباء باتوا يحذرون من مخاطرها النفسية والصحية والاجتماعية. ومن هنا تبلورت فكرة احياء يوم عالمي دون هواتف جوالة الذي لم يدخل بعد في تقاليد التونسيين...

إدمان...

في دراسة نشرت على موقع المجلة الطبية التونسية واجراها عدد من المختصين نذكر منهم الدكاترة سمية حليم وانس نويرة وسمية بورقووواسماء بودن وسامي عثمان ومحمد حليم تبين ان 73.8 بالمائة من الشباب التونسي لا يمكنهم العيش دون هاتف جوال. في حين اثبتت الدراسة التي شملت عينة من الشباب بلغت مائة وعشرين حالة ان 31.7 بالمائة من هؤلاء الشباب فقط كانوا على وعي بخطورة الاستعمال المفرط للهاتف الجوال. وتتلخص الحياة الاجتماعية عند 18 بالمائة من هذه العينة في ما يرسلونه ويستقبلونه يوميا من رسائل على هواتفهم. وافادت الدراسة ان 41.9 بالمائة منهم يقضون 15 عشرة دقيقة يوميا في المكالمات الهاتفية وينزل هذا المعدل الى 31.6 بالمائة بـ30 دقيقة اما نسبة الذين يقضون اكثر من 30 دقيقة فتبلغ 26.5 بالمائة. ويصرف هولاء الشباب 1.95 دينار يوميا لشحن الهاتف الجوال.

شكوك...

كثيرا ما تقابل تحذيرات بعض الخبراء من مخاطر استعمال الهاتف الجوال ردود فعل من طرف مصنعي هذه الاجهزة الذين يشككون في صحة هذه المخاطر ولكن ما خلصت اليه بعض الدراسات التي تعلن من حين لآخر عن نتائجها منظمة الصحة العالمية جدير بالاهتمام. ففي سنة 2011 تداولت عديد المواقع هذه النتائج وجاء في احدى التقارير " وضعت منظمة الصحة العالمية أجهزة الهواتف الجوالة في قائمة “مُسببات السرطان” جنباً إلى جنب مع الرصاص وعوادم السيارات ومركب الكلوروفورم، وتوصلت المنظمة لهذه النتيجة بعد بحث شارك فيه 31 عالماً من 14 دولة". وبينت الدراسة ان " أجهزة الموبايل تنتج موجات أقرب لتلك التي يُصدرها جهاز الميكرووند، ويقول العلماء أن الموبايل “يطبخ” أدمغتنا تماماً كما يفعل الميكرووند في الطعام". ولا يقتصر التأثير على احتمالية الإصابة بالسرطان فقط، بل قد تمتد الى أعراض كثيرة لها علاقة بالمخ والأعصاب كالتأثير على الذاكرة لأننا نضع الهاتف الجوال حيث يوجد الفص الصدغي من الدماغ، وهوالمسؤول عن الذاكرة والانفعال. وتزداد هذه التأثيرات خطورةً مع الأطفال لأن جمجمة الطفل وفروة رأسه أقل سمكاً من البالغين، فضلاً عن أن معدل انقسام خلاياه يكون أسرع، لذا يكون تأثير الإشعاعات الصادرة من الجهاز أكبر بكثير على الأطفال.

تكذيب...

وجاء في ذات الدراسة" لم تصمت شركات تصنيع الهواتف الجوالة على هذا التقرير بل أجابت بمهاجمته على أساس أنه لم يقدم أي أدلة جديدة حيث أن كل ما فعله هومراجعة أبحاث قديمة تم نشرها بالفعل. وفي المقابل قامت المنظمة الأوروبية للبيئة بإطلاق مجموعة أبحاث مشابهة للبحث في تأثيرات أجهزة الموبايل، في الوقت الذي حذرت فيه من أخطار هذه الأجهزة على الصحة العامة لدرجة أنها اعتبرتها كالتدخين.وما لا يعرفه الكثيرون منا أن شركات تصنيع هذه الاجهزة تنصح بصورة رسمية بإبعاد أجهزتها عن أجسامنا عند إجراء المكالمات تجنباً لأي “أخطار” على صحتنا، فتنصح شركة آبل بإبعاد جهاز الآيفون عن جسمك مسافة 15 مليمترا أثناء إجراء المكالمة، وبالنسبة للبلاك بيري فالمسافة هي 25 مليمترا".

غــــــــول ألعــــــــاب المحمــــــول

التأثير الأكبر للألعاب الالكترونية المحملة على اجهزة الهاتف يقع على الأطفال أكثر مما هوعلى الكبار. وبينت الدراسات الطبية انها تسبب ضعف البصر وأمراض العيون فالطفل الذي يركز بشكل كبير على هذه الشَّاشات قليلاً ما يرمش، مما يؤدي إلى جفافٍ في حدقة العين وتعرضها لأنواع مختلفة من الحساسية. كما تسبب هذه الالعاب الصُّداع ومشاكل الأعصاب، وهذا يحصل لمن يقضون الساعات المتواصلة على الألعاب الإلكترونية، بسبب تعرُّضهم للأشعَّة الصَّادرة من الشاشات، حيث إنه في بعض الأحيان يصاب الأطفال بالصُّداع النِّصفي اضافة الى السمنة وتراكم الدُّهون، حيث تشير بعض الدراسات التي أجريت في أمريكا إلى أن نسبة الأطفال الذين يعانون من السُّمنة قد ارتفعت بسبب الألعاب الإلكترونية، فالطفل يجلس ولا يحرِّك ساكنا إلا أصابعه أويده وبشكل بسيط. نفسيا لا يمكن للطفل الشعور بالنَّشوة والرفاهية والسَّعادة إلا أثناء ممارسته لهذه الألعاب لا غير وهوما يمكن ان يؤدي الى الفشل في الحياة العملية، وذلك بسبب عدم رغبته في القيام بواجباته وأعماله المفروضة عليه. كما يمكن ان تتطور الاضطرابات النفسية الى حالة العصبية والعدوانية كما أن بعض هذه الألعاب تحتوي رسائل خطيرة، كالجريمة، والسَّرقة، وغيرها من السلوكات المحرَّمة شرعاً وعُرفاً، مما يؤثر بشكلٍ مباشرٍ على شخصيَّة الطِفل المستقبلية.

الحبيب الميساوي