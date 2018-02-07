بورصة الأ سعار

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البيع المشروط
عديدة هي المواد التي تخضع للمضاربة والتي لم نجد لها تفسيرا منطقيا.
أولى هذه المواد الزيت النباتي المدعم الذي يظهر ليختفي من جديد نذكر هذا بناء على تسميات المواطنين الذين التقيناهم في مختلف الأسواق.
كلهم أجمعوا على أن مادة الزيت المدعم تخضع للمضاربة حيث يعمد بعض تجار التفصيل الى البيع المشروط والامتناع عن البيع لمن ليسوا حرفاء قارين للمحل.
هذه باختصار بعض الممارسات المخلة للشفافية وهي ممارسات شائعة رغم جهود المراقبة التي رفعت عديد المخالفات في هذه المادة لكن الممارسات ماتزال متواصلة على غرار بورصة الاسعار لهذا اليوم والتي حافظت على نفس مستوياتها لتكون مؤشراتها على النحو التالي:
الخضر:
البطاطا من 1.000 د إلى 1.300 د
الطماطم من540 مليما إلى 1.200 د
الفلفل من 1.600 د إلى2.000 د
البصل الصيفي من 1.400د الى 1.600 د
البصل الشتوي 1.300 د
الجلبانة من1.500 د إلى2.000 د
القنارية: 1.000 د إلى2.000د
الفول من 1.200د إلى 1.400 د
الفقوس 2.800د
السفنارية 1.500 د
القرع الاخضر 1.400د
البسباس من 1.000 د إلى 1.400 د
الانجالة 3.400 د
الخضر الورقية (معدنوس سلق سبناخ) من 300 مليم إلى 400 مليم
الغلال:
البرتقال نافال ونيهال من 1.800 إلى 2.300 د
المدلينة شنوة من 2.875 د إلى3.600 د
الاجاص ويليامس من 1.800 د إلى2.400 د
الموز 3.600 د
الدقلة من 7.900 د إلى12.000د
الرمان من 1.500 د إلى 2.000 د
التفاح من2.000د إلى 3.500د
اللحوم البيضاء:
الدواجن المعدة للطبخ 6.500 د
شرائح الديك الرومي 11.500 د
شرائح الدواجن من 11.000 د إلى 12.000 د
اللحوم الحمراء:
لحم الضان من 17.000 د إلى 24.000 د
الهبرة بقري من 20.000 د إلى 24.000 د
البقري بالعظم من 15.000 د إلى 18.000د
الصدرة من 9.000 د إلى 13.000 د
الأسماك:
ـ الورقة من11.500 د إلى 13.800 د
ـ القاروص من15.000 د إلى 16.800 د
ـ البوري من 9،900 الى 18،000د
ـ الصوبيا من 13،600 الى 18،000د
ـ المرجان 12،800د
ـ شرائح سمك الاسبادون 16،000د
ـ الشلبة 7،000د
ـ السردينة من 2،500 الى 4،000د
ـ الغزال من 10،000 الى 13،600د
القرنبيط من 18.000د ويصل الى مستوى 30.000 د
الأسواق الأسبوعية المنتصبة اليوم
ولاية تونس الكبرى
بومهل البساتين
المحمدية
قلعة الاندلس
الوطن القبلي
بوعرقوب
ولاية باجة
نفزة
ولاية جندوبة
مدينة جندوبة
ولاية المنستير
المكنين
البيع المشروط
عديدة هي المواد التي تخضع للمضاربة والتي لم نجد لها تفسيرا منطقيا.
أولى هذه المواد الزيت النباتي المدعم الذي يظهر ليختفي من جديد نذكر هذا بناء على تسميات المواطنين الذين التقيناهم في مختلف الأسواق.
كلهم أجمعوا على أن مادة الزيت المدعم تخضع للمضاربة حيث يعمد بعض تجار التفصيل الى البيع المشروط والامتناع عن البيع لمن ليسوا حرفاء قارين للمحل.
هذه باختصار بعض الممارسات المخلة للشفافية وهي ممارسات شائعة رغم جهود المراقبة التي رفعت عديد المخالفات في هذه المادة لكن الممارسات ماتزال متواصلة على غرار بورصة الاسعار لهذا اليوم والتي حافظت على نفس مستوياتها لتكون مؤشراتها على النحو التالي:
الخضر:
البطاطا من 1.000 د إلى 1.300 د
الطماطم من540 مليما إلى 1.200 د
الفلفل من 1.600 د إلى2.000 د
البصل الصيفي من 1.400د الى 1.600 د
البصل الشتوي 1.300 د
الجلبانة من1.500 د إلى2.000 د
القنارية: 1.000 د إلى2.000د
الفول من 1.200د إلى 1.400 د
الفقوس 2.800د
السفنارية 1.500 د
القرع الاخضر 1.400د
البسباس من 1.000 د إلى 1.400 د
الانجالة 3.400 د
الخضر الورقية (معدنوس سلق سبناخ) من 300 مليم إلى 400 مليم
الغلال:
البرتقال نافال ونيهال من 1.800 إلى 2.300 د
المدلينة شنوة من 2.875 د إلى3.600 د
الاجاص ويليامس من 1.800 د إلى2.400 د
الموز 3.600 د
الدقلة من 7.900 د إلى12.000د
الرمان من 1.500 د إلى 2.000 د
التفاح من2.000د إلى 3.500د
اللحوم البيضاء:
الدواجن المعدة للطبخ 6.500 د
شرائح الديك الرومي 11.500 د
شرائح الدواجن من 11.000 د إلى 12.000 د
اللحوم الحمراء:
لحم الضان من 17.000 د إلى 24.000 د
الهبرة بقري من 20.000 د إلى 24.000 د
البقري بالعظم من 15.000 د إلى 18.000د
الصدرة من 9.000 د إلى 13.000 د
الأسماك:
ـ الورقة من11.500 د إلى 13.800 د
ـ القاروص من15.000 د إلى 16.800 د
ـ البوري من 9،900 الى 18،000د
ـ الصوبيا من 13،600 الى 18،000د
ـ المرجان 12،800د
ـ شرائح سمك الاسبادون 16،000د
ـ الشلبة 7،000د
ـ السردينة من 2،500 الى 4،000د
ـ الغزال من 10،000 الى 13،600د
القرنبيط من 18.000د ويصل الى مستوى 30.000 د
الأسواق الأسبوعية المنتصبة اليوم
ولاية تونس الكبرى
بومهل البساتين
المحمدية
قلعة الاندلس
الوطن القبلي
بوعرقوب
ولاية باجة
نفزة
ولاية جندوبة
مدينة جندوبة
ولاية المنستير
المكنين
-
21:54سيدي بوزيد: الشروع في الإجراءات الخاصة بمشروع تحلية المياه
07 فيفري 2018
-
-
-
21:33استئناف الاعتصام المفتوح لأعوان وإطارات هيئة الانتخابات
07 فيفري 2018
-
21:21محمد الكوكي مدربا جديدا للملعب القابسي
07 فيفري 2018
-
21:18توفيق الراجحي: الاتحاد الأوروبي ليس مؤهل أن يقيم البلدان(فيديو)
07 فيفري 2018
-
21:12قفصة: 7جرحى في اصطدام حافلة صغيرة بشاحنة
07 فيفري 2018
-
20:58تجديد الثقة في علي بوبكر على راس الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي
07 فيفري 2018
-
20:44مفاجأة في تدريبات برشلونة قبل مواجهة فالنسيا
07 فيفري 2018
-
20:32بوادر انفراج في اعتصامات مدينة المتلوي
07 فيفري 2018
-
-
20:08المنطقة العازلة: القبض على 4 ليبيين كانوا بصدد البحث عن "الترفاس"
07 فيفري 2018
-
19:55وزير النقل يؤدي زيارة ليلية غير معلنة الى ميناء رادس
07 فيفري 2018
-
19:40كرة طائرة: نتائج وترتيب الجولة 3 من مرحلة التتويج للقسم الوطني "أ"
07 فيفري 2018
-
19:33رشيد الرحموني ينزل ضيف شرف على الصالون الدولي الاول للكاريكاتور بوهران الجزائرية
07 فيفري 2018
-
19:22إعتقال 100 إرهابي فرنسي في سوريا
07 فيفري 2018
-
19:15شركة فسفاط قفصة تؤكد شفافية المناظرة الأخيرة لإنتداب 1700 عون تنفيذ
07 فيفري 2018
-
-
18:54مساكن: إيقاف شخص بحوزته 3 بنادق صيد دون رخصة
07 فيفري 2018
-
18:37ماذا في لقاء جمعية القضاة بالرئيس الأول لدائرة المحاسبات ؟
07 فيفري 2018