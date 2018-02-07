بورصة الأ سعار

البيع المشروط

عديدة هي المواد التي تخضع للمضاربة والتي لم نجد لها تفسيرا منطقيا.

أولى هذه المواد الزيت النباتي المدعم الذي يظهر ليختفي من جديد نذكر هذا بناء على تسميات المواطنين الذين التقيناهم في مختلف الأسواق.

كلهم أجمعوا على أن مادة الزيت المدعم تخضع للمضاربة حيث يعمد بعض تجار التفصيل الى البيع المشروط والامتناع عن البيع لمن ليسوا حرفاء قارين للمحل.

هذه باختصار بعض الممارسات المخلة للشفافية وهي ممارسات شائعة رغم جهود المراقبة التي رفعت عديد المخالفات في هذه المادة لكن الممارسات ماتزال متواصلة على غرار بورصة الاسعار لهذا اليوم والتي حافظت على نفس مستوياتها لتكون مؤشراتها على النحو التالي:

الخضر:

البطاطا من 1.000 د إلى 1.300 د

الطماطم من540 مليما إلى 1.200 د

الفلفل من 1.600 د إلى2.000 د

البصل الصيفي من 1.400د الى 1.600 د

البصل الشتوي 1.300 د

الجلبانة من1.500 د إلى2.000 د

القنارية: 1.000 د إلى2.000د

الفول من 1.200د إلى 1.400 د

الفقوس 2.800د

السفنارية 1.500 د

القرع الاخضر 1.400د

البسباس من 1.000 د إلى 1.400 د

الانجالة 3.400 د

الخضر الورقية (معدنوس سلق سبناخ) من 300 مليم إلى 400 مليم

الغلال:

البرتقال نافال ونيهال من 1.800 إلى 2.300 د

المدلينة شنوة من 2.875 د إلى3.600 د

الاجاص ويليامس من 1.800 د إلى2.400 د

الموز 3.600 د

الدقلة من 7.900 د إلى12.000د

الرمان من 1.500 د إلى 2.000 د

التفاح من2.000د إلى 3.500د

اللحوم البيضاء:

الدواجن المعدة للطبخ 6.500 د

شرائح الديك الرومي 11.500 د

شرائح الدواجن من 11.000 د إلى 12.000 د

اللحوم الحمراء:

لحم الضان من 17.000 د إلى 24.000 د

الهبرة بقري من 20.000 د إلى 24.000 د

البقري بالعظم من 15.000 د إلى 18.000د

الصدرة من 9.000 د إلى 13.000 د

الأسماك:

ـ الورقة من11.500 د إلى 13.800 د

ـ القاروص من15.000 د إلى 16.800 د

ـ البوري من 9،900 الى 18،000د

ـ الصوبيا من 13،600 الى 18،000د

ـ المرجان 12،800د

ـ شرائح سمك الاسبادون 16،000د

ـ الشلبة 7،000د

ـ السردينة من 2،500 الى 4،000د

ـ الغزال من 10،000 الى 13،600د

القرنبيط من 18.000د ويصل الى مستوى 30.000 د

الأسواق الأسبوعية المنتصبة اليوم

ولاية تونس الكبرى

بومهل البساتين

المحمدية

قلعة الاندلس

الوطن القبلي

بوعرقوب

ولاية باجة

نفزة

ولاية جندوبة

مدينة جندوبة

ولاية المنستير

المكنين

محمد علي الفرشيشي