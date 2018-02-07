صوت الشارع:ما رأيك في حجب أعداد امتحانات السداسي الأول ؟

محمد عوينات

من غير المعقول الزج بالتلاميذ في مطالب الاساتذة لان هذا الامر سوف يمسّ بصورة المربي الذي يعتبر مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار

فوزي البنزرتي

من حق المربي المطالبة بحقوقه لكن نضاله يجب ألاّ يكون على حساب التلميذ ومثل هذا السلوك لا يدل على نضج المسؤولين بل على غياب الحوار.

جهاد رفاوي

حرمان التلاميذ من المعدّلات سيحرم الاولياء من تقييم مردود الابناء ومتابعتهم في الفترة القادمة كما انهم لن يتمكّنوا من علاج نقاط الضعف لديهم والتدارك في المواد التي لم يتمكّنوا من فهمها

أيمن نجوري

تعليم الابناء يكلف الأولياء الكثير من الجهد والمال لذلك فانهم ينتظرون نتائج هذا المجهود بفارغ الصبر وحرمانهم من الاطلاع على معدّلات ابنائهم واعتبارهم وسيلة ضغط يقلقهم كثيرا.

هادية الشاهد/ عدسة طارق سلتان