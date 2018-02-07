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يوم الأربعاء 07 فيفري 2018
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صوت الشارع:ما رأيك في حجب أعداد امتحانات السداسي الأول ؟
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الوطنية
صوت الشارع:ما رأيك في حجب أعداد امتحانات السداسي الأول ؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 فيفري 2018

محمد عوينات
من غير المعقول الزج بالتلاميذ في مطالب الاساتذة لان هذا الامر سوف يمسّ بصورة المربي الذي يعتبر مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار

فوزي البنزرتي
من حق المربي المطالبة بحقوقه لكن نضاله يجب ألاّ يكون على حساب التلميذ ومثل هذا السلوك لا يدل على نضج المسؤولين بل على غياب الحوار.

جهاد رفاوي
حرمان التلاميذ من المعدّلات سيحرم الاولياء من تقييم مردود الابناء ومتابعتهم في الفترة القادمة كما انهم لن يتمكّنوا من علاج نقاط الضعف لديهم والتدارك في المواد التي لم يتمكّنوا من فهمها

أيمن نجوري
تعليم الابناء يكلف الأولياء الكثير من الجهد والمال لذلك فانهم ينتظرون نتائج هذا المجهود بفارغ الصبر وحرمانهم من الاطلاع على معدّلات ابنائهم واعتبارهم وسيلة ضغط يقلقهم كثيرا.

هادية الشاهد/ عدسة طارق سلتان
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الوطنية
صوت الشارع:ما رأيك في حجب أعداد امتحانات السداسي الأول ؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 فيفري 2018

محمد عوينات
من غير المعقول الزج بالتلاميذ في مطالب الاساتذة لان هذا الامر سوف يمسّ بصورة المربي الذي يعتبر مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار

فوزي البنزرتي
من حق المربي المطالبة بحقوقه لكن نضاله يجب ألاّ يكون على حساب التلميذ ومثل هذا السلوك لا يدل على نضج المسؤولين بل على غياب الحوار.

جهاد رفاوي
حرمان التلاميذ من المعدّلات سيحرم الاولياء من تقييم مردود الابناء ومتابعتهم في الفترة القادمة كما انهم لن يتمكّنوا من علاج نقاط الضعف لديهم والتدارك في المواد التي لم يتمكّنوا من فهمها

أيمن نجوري
تعليم الابناء يكلف الأولياء الكثير من الجهد والمال لذلك فانهم ينتظرون نتائج هذا المجهود بفارغ الصبر وحرمانهم من الاطلاع على معدّلات ابنائهم واعتبارهم وسيلة ضغط يقلقهم كثيرا.

هادية الشاهد/ عدسة طارق سلتان
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07 فيفري 2018 السّاعة 21:45
أكد وزير المالية رضا شلغوم، الأربعاء، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، أن تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء...
المزيد >>
قرار حجب الأعداد وتصعيد الاساتذة يغضب الاولياء:من يريد التّضحية بتلاميذنا ؟
07 فيفري 2018 السّاعة 21:00
عبّر الاولياء عن غضبهم من تمسك قطاع التعليم...
المزيد >>
صوت الشارع:ما رأيك في حجب أعداد امتحانات السداسي الأول ؟
07 فيفري 2018 السّاعة 21:00
من غير المعقول الزج بالتلاميذ في مطالب الاساتذة...
المزيد >>
بورصة الأ سعار
07 فيفري 2018 السّاعة 21:00
عديدة هي المواد التي تخضع للمضاربة والتي لم نجد...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
نعم، «ماكرون»... في ليبيا... من تونس
سوف تثبت الأيام كما القرارات والمواقف أن زيارة الرئيس الفرنسي إلى تونس، هي في الحقيقة زيارة الى ليبيا من تونس...
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