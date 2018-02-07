صوت الشارع:ما رأيك في حجب أعداد امتحانات السداسي الأول ؟

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محمد عوينات
من غير المعقول الزج بالتلاميذ في مطالب الاساتذة لان هذا الامر سوف يمسّ بصورة المربي الذي يعتبر مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار
فوزي البنزرتي
من حق المربي المطالبة بحقوقه لكن نضاله يجب ألاّ يكون على حساب التلميذ ومثل هذا السلوك لا يدل على نضج المسؤولين بل على غياب الحوار.
جهاد رفاوي
حرمان التلاميذ من المعدّلات سيحرم الاولياء من تقييم مردود الابناء ومتابعتهم في الفترة القادمة كما انهم لن يتمكّنوا من علاج نقاط الضعف لديهم والتدارك في المواد التي لم يتمكّنوا من فهمها
أيمن نجوري
تعليم الابناء يكلف الأولياء الكثير من الجهد والمال لذلك فانهم ينتظرون نتائج هذا المجهود بفارغ الصبر وحرمانهم من الاطلاع على معدّلات ابنائهم واعتبارهم وسيلة ضغط يقلقهم كثيرا.
محمد عوينات
من غير المعقول الزج بالتلاميذ في مطالب الاساتذة لان هذا الامر سوف يمسّ بصورة المربي الذي يعتبر مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار
فوزي البنزرتي
من حق المربي المطالبة بحقوقه لكن نضاله يجب ألاّ يكون على حساب التلميذ ومثل هذا السلوك لا يدل على نضج المسؤولين بل على غياب الحوار.
جهاد رفاوي
حرمان التلاميذ من المعدّلات سيحرم الاولياء من تقييم مردود الابناء ومتابعتهم في الفترة القادمة كما انهم لن يتمكّنوا من علاج نقاط الضعف لديهم والتدارك في المواد التي لم يتمكّنوا من فهمها
أيمن نجوري
تعليم الابناء يكلف الأولياء الكثير من الجهد والمال لذلك فانهم ينتظرون نتائج هذا المجهود بفارغ الصبر وحرمانهم من الاطلاع على معدّلات ابنائهم واعتبارهم وسيلة ضغط يقلقهم كثيرا.
-
21:54سيدي بوزيد: الشروع في الإجراءات الخاصة بمشروع تحلية المياه
07 فيفري 2018
-
-
-
21:33استئناف الاعتصام المفتوح لأعوان وإطارات هيئة الانتخابات
07 فيفري 2018
-
21:21محمد الكوكي مدربا جديدا للملعب القابسي
07 فيفري 2018
-
21:18توفيق الراجحي: الاتحاد الأوروبي ليس مؤهل أن يقيم البلدان(فيديو)
07 فيفري 2018
-
21:12قفصة: 7جرحى في اصطدام حافلة صغيرة بشاحنة
07 فيفري 2018
-
20:58تجديد الثقة في علي بوبكر على راس الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي
07 فيفري 2018
-
20:44مفاجأة في تدريبات برشلونة قبل مواجهة فالنسيا
07 فيفري 2018
-
20:32بوادر انفراج في اعتصامات مدينة المتلوي
07 فيفري 2018
-
-
20:08المنطقة العازلة: القبض على 4 ليبيين كانوا بصدد البحث عن "الترفاس"
07 فيفري 2018
-
19:55وزير النقل يؤدي زيارة ليلية غير معلنة الى ميناء رادس
07 فيفري 2018
-
19:40كرة طائرة: نتائج وترتيب الجولة 3 من مرحلة التتويج للقسم الوطني "أ"
07 فيفري 2018
-
19:33رشيد الرحموني ينزل ضيف شرف على الصالون الدولي الاول للكاريكاتور بوهران الجزائرية
07 فيفري 2018
-
19:22إعتقال 100 إرهابي فرنسي في سوريا
07 فيفري 2018
-
19:15شركة فسفاط قفصة تؤكد شفافية المناظرة الأخيرة لإنتداب 1700 عون تنفيذ
07 فيفري 2018
-
-
18:54مساكن: إيقاف شخص بحوزته 3 بنادق صيد دون رخصة
07 فيفري 2018
-
18:37ماذا في لقاء جمعية القضاة بالرئيس الأول لدائرة المحاسبات ؟
07 فيفري 2018