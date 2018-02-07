قرار حجب الأعداد وتصعيد الاساتذة يغضب الاولياء:من يريد التّضحية بتلاميذنا ؟

عبّر الاولياء عن غضبهم من تمسك قطاع التعليم الثانوي بقرار حجب اعداد السداسي الاول. ودعوا الى عدم جعل التلاميذ وقودا للخلافات ورهائن للتجاذبات الحاصلة بين الادارة والمربين وذلك بحرمانهم من حقهم في الحصول على معدّلاتهم.

تونس (الشروق):

تمسّكت نقابة التعليم الثانوي بقرار حجب اعداد امتحانات السداسي الاول عن الادارة في خطوة تصعيدية للمطالبة بحقوقهم المهنية المتمثلة في تحيين المنح الخصوصية لأسلاك التعليم الثانوي وإصلاح المنظومة التربوية، والتخفيض في سن التقاعد للمدرسين الى 55 سنة ورفض مقترح الترفيع فيه ل62سنة باعتبار التعليم مهنة شاقة. كما تتجه النية الى تنفيذ اضراب عام يوم 15فيفري القادم في حال لم يتم الاستجابة الى مطالبهم.

مطالب مشروعة لكن..

وحول هذا الملف ترى فئة واسعة من التونسيين من بينهم الاولياء والتلاميذ ان المطالب المهنية التي يناضل من اجلها المربون مشروعة الا ان الطريقة المعتمدة للمطالبة بهذه الحقوق تثير غضبا واسعا لدى الاولياء الذين يعتبرون ان المنظومة التربوية العمومية اصبحت في خطر بسبب تكرّر الاضرابات في السنوات الاخيرة والتهديد بحجب الاعداد عن الادارة وحرمان التلاميذ من تقييم مردودهم العلمي وعدم قدرة الولي على معرفة قدراته ومحاسبته على النقائص ذلك ان الادارة لن يتسنى لها مد العائلات بالمعدلات. وترى فئة واسعة ان اعتبار التلميذ وسيلة ضغط من حين الى اخر في الخلافات التي تحدث بين الاطراف النقابية والادارة من شانه ان يؤثر على صورة المربي واستغلاله للتلاميذ ك»رهينة» للحصول على مطالبه وهي صورة لا تتلاءم مع المربي الذي «كاد ان يكون رسولا» كما تظهره غير عابئ بمصلحة التلميذ امام تحقيق اهدافه المتعلقة بمطالبه الاجتماعية . ويبقى التساؤل مطروحا إلى متى يبقى الولي والتلميذ رهينة تجاذبات المدرسين والادارة؟ خاصة وان تسريبات عديدة تشير الى وجود نية لتحركات نقابية اخرى في اسلاك التعليم مختلفة في الفترة القادمة قد تصل الى مقاطعة الامتحانات القادمة.

اعتداء على حق التلميذ

اعتبر الباحث الاجتماعي المختص في التربية منذر عافي ان وزارة التربية تبدي رغبتها في التفاوض مع النقابات التي تعتبرها طرفا مهما في العملية التربوية. واضاف ان غضب الاولياء مبرر ذلك ان التعليم يعدّ المنفذ الوحيد للعائلات خاصة منها التي تنتمي للطبقة الوسطى لتحقيق توازنها النفسي والاجتماعي في ظل الازمة الخانقة التي يعيش على وقعها التونسي كما يعد التعليم ملجأ للأسر تسعى من خلاله الى تحقيق احلامها في ارتقاء ابنائها. وحجب الاعداد يعني ان الاولياء سيحرمون من حقهم في الاطلاع على نتائج استثمارهم في تعليم ابنائهم ذلك ان الادارة غير قادرة مع الحجب على احتساب المعدلات وهو «اعتداء على حق العائلات النفسي والاجتماعي والتربوي في معركة النتيجة» واضاف ان المعدلات تعكس مجهود الأسر والتلاميذ وكذلك المربي ومن حق الجميع الاطلاع عليها. لكن اكثر ما يؤرق الاولياء والتلاميذ هو مآل هذه الازمة وكيف سينتهي الشدّ والجذب بين الاساتذة والادارة خاصة وان نتائج هذه التجاذبات لن تحقق انتصارا لأي طرف بل ستؤدي الى خسارة التلميذ الذي تم زجه في خلافات ليس له فيها ناقة ولا جمل.

التلميذ يدفع الفاتورة

صحيح ان التلميذ ليس طرفا في التجاذبات الحاصلة بين الاساتذة والسلطة الا انه الوحيد الذي يدفع الفاتورة هذا ما صرّح به رضا الزهروني رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ مضيفا ان الجمعية ضد حجب الاعداد وضد تواتر الاضرابات وكل اشكال تعطيل للدروس وأكد ان حجب الاعداد يمس من استقرار المنظومة التربوية والتلميذ والعائلة التونسية كما يهدّد مصلحة البلاد ومستقبلها الذي يمثله التلميذ». وأضاف أن العائلات غاضبة من اعتبار التلميذ وسيلة ضغط في معركة المربي مع الادارة واعتبر انه على المربين اختيار وسائل نضال اخرى وتجنب انواع التصعيد التي يتضرّر منها التلميذ والمنظومة التربوية العمومية واضاف ان هذه الاشكال من التصعيد تهدد السير العادي للدروس ومعنويات الاسر وتزيد من تدني مستوى التلاميذ وتدهور المنظومة التربوية من سنة الى اخرى في ظل غياب الحوار والاصلاح التربوي الموعود. واعتبر ان اشدّ ما يقلق الولي هو اين يمكن ان تصل الامور والضغوطات في حال لم يتم الاستجابة لمطالب النقابات والى متى سيبقى التلميذ رهينة للمطالب الاجتماعية للمربين والى سائر نقابات قطاع التعليم؟

غاب رأي الوزير

من جهته رفض وزير التربية حاتم بن سالم الخوض في مسالة حجب الاعداد وذلك خلال زيارته اول امس لجهة بنزرت اذ رفض الادلاء برايه حول قرار نقابة التعليم الثانوي بشأن حجب أعداد التلاميذ بالنسبة للسداسي الأول قائلا : «هذه مسؤولية النقابة وليست مسؤوليتي» مضيفا “نحن نتفاوض مع الطرف النقابي الذي يعتبر شريكا في موضوع الإصلاح التربوي و هناك تعاون بيننا لحد الآن» وهذا التصريح يفهم منه حتما ان وزير التربية لا يرغب في الادلاء بتصريحات قد تزيد من تعقيد الازمة وتصعيدها وذلك ربّما في اطار محاولته لتجنب ما آلت اليه الامور بين الوزير السابق ناجي جلول ونقابة التعليم الثانوي لكن وزارة التربية مدعوّة للتحرّك في اتجاه حلحلة الازمة.

أرقام ودلالات

891

ألفا و900 عدد التلاميذ بمرحلتي التعليم الاعدادي والثانوي

35

ألف فصل في المعاهد والاعداديات

77

ألفا و800 استاذ يدرسون في الاعدادي والثانوي

هادية الشاهد المسيهلي