بعد حجبها للأعداد:نقابة الثانوي تتمسك بإضراب 15 فيفري

تنفيذا لقرار الهيئة الادارية المنعقدة يومي 10 و11 جانفي الفارط، انطلق أمس الاول أساتذة المدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية في تنفيذ قرار حجب الاعداد الخاصة بامتحانات السداسي الاول من السنة الدراسية احتجاجا على عدم استجابة سلطة الاشراف لمطالبهم.

تونس (الشروق)

ودعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي كافة المدرسين العاملين بالمدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية بمختلف أصنافهم الى اتباع التراتيب المحددة لتنفيذ قرار حجب الاعداد والمتمثلة في إصلاح كافة الاختبارات والفروض مع التلاميذ ومدهم بأوراق الامتحانات ومساعدتهم على احتساب معدلاتهم مع استقبال الاولياء الراغبين في الحصول على أعداد ومعدلات أبنائهم دون تسليم جداول الاعداد الى الادارة.

ويأتي قرار حجب الاعداد الذي سيعقبه اضراب حضوري لمدرسي التعليم الثانوي بجميع المؤسسات التربوية يوم 15 فيفري الجاري - في اطار سلسلة من التحركات الاحتجاجية التي أقرتها الهيئة الادارية الاخيرة للضغط على سلطتي الاشراف وحثهما على الاستجابة لمستحقاتهم سواء تلك المتفق في شأنها أو المطالب الجديدة التي لم تلق الحل بعد مفاوضات ماراطونية بين أطراف التفاوض.

وأكّدت النقابة العامة للتعليم الثانوي ان التراخي الحاصل من قبل وزارتي الاشراف في التعامل مع مطالب منظوريهما، اظطرتها الى اتخاذ هذه القرارات التي ستعقبها تحركات احتجاجية أخرى بحجم اللامبالاة والتهميش المسلط على العاملين بالقطاع ، ستحددها الهيئة الادارية القطاعية المقبلة التي ستعود الى الانعقاد بعد تنفيذ اضراب منتصف الشهر الجاري بمختلف المدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية بكامل تراب الجمهورية.

وجددت النقابة تمسكها بما نص عليه اتفاق 21 أكتوبر 2011 في بنده العاشر القاضي بتصنيف مهنة مدرسي التعليم الثانوي والإعدادي بجميع رتبهم والراجعين بالنظر الى وزارة التربية ضمن المهن الشاقة والمرهقة مشيرة الى أن اجحاف المشروع الحكومي المتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد في الوظيفة العمومية والقطاع العام وارتكازه على أسس تستهدف المكاسب الاجتماعية للشغالين لا تعدو كونها حلولا ترقيعية لن تحل مشكلة الصناديق بقدر تحميلها الاجراء ضريبة خيارات وصفتها باللاشعبية واللاوطنية.

وأكدت نقابة الثانوي على ضرورة الاسراع في إنهاء التّفاوض في نظامهم الأساسيّ الاستثنائيّ بجانبيه التّرتيبيّ والماليّ والتعجيل بسد الشغورات الحاصلة في أغلب المدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية وتسوية وضعية آلاف النواب الموزعين على مختلف المؤسسات التربوية بكامل تراب الجمهورية الى جانب التصدي لظاهرة العنف الممنهج المسلط على المؤسسات التربوية والعاملين بها من خلال سن قانون يجرم الاعتداء على المربين.

كما انتقدت النقابة العامة للتعليم الثانوي مشروع قانون المالية لسنة 2018 وما تضمنه من اجراءات جبائية وصفتها "بالمجحفة" لما فيها من استهداف مباشر للمقدرة الشرائية للمدرسين ودعت الى ضرورة التصدي لـ«الخروقات» المتعلقة بديوان الخدمات المدرسية التي أضرت وفق تعبيرها بآلاف التلاميذ علاوة على المطالبة بإصدار الأنظمة الاساسية لمعلمي التطبيق الاول ومنشطي الرياضة وترسيم دفعة 2013.





شافية براهمي