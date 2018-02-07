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يوم الأربعاء 07 فيفري 2018
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رئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم:المنظومة التربوية في حاجة إلى إصلاح حقيقي
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النقابي
رئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم:المنظومة التربوية في حاجة إلى إصلاح حقيقي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 فيفري 2018

تونس (الشروق)
أكّد رئيس الجمعيّة التّونسيّة لجودة التّعليم قاسم سليم في تصريح للشروق انّ تحسين المنح المخوّلة لرجال التّعليم والنّظر في سنّ التّقاعد وغيرها من المطالب من المسائل التي تحتاج دون شكّ إلى طرحها طرحا منظوميّا رصينا يجعل مثل المنحة أداة لتحفيز المدرّس المجيد لا غنيمة مشاعة يتقاسمها الجميع، كما يعيد النّظر في دور المدرّس حين يبلغ مرحلة عمريّة معيّنة، بحيث توجّه خبرته للمساهمة في مرافقة زملائه الجدد بدل استنزاف طاقاته داخل قسم لا يفهم تلاميذه ولا يفهمونه.
واعتبر سليم قاسم أنه لا يمكن فصل التّصعيد الذي تشهده السّاحة التّربويّة حاليّا عن المساعي التي بدأت الوزارة تبذلها مؤخّرا لتدارك ما عبر عنه ب"العبث الذي طال الزّمن المدرسيّ في السّنوات الأخيرة، والذي كان بعض ممثّلي النّقابة للأسف الشّديد طرفا فيه، حيث باتت الاضرابات بمختلف الأشكال التي يتفنّن البعض في ابتكارها العصا التي يتمّ التّلويح بها أمام كلّ فعل أو مبادرة ".
وتساءل رئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم عن مدى جدية وقدرة نقابة التّعليم الثّانوي على ضمان تطبيق الإجراءات الاحتجاجيّة التي هندستها من حيث إعادة أوراق الامتحانات والأعداد إلى التّلاميذ و مساعدتهم على احتساب معدّلاتهم؟ وهل هذا دورهم أم أنّه عبء إضافيّ يفرض عليهم؟ وإن فعلوا، فبأيّ حقّ يكون ذلك على حساب الوقت المخصّص للتّعليم؟ وهل سيقابلون الأولياء حقّا؟ وهل وضع "مهندسو القرارات" في اعتبارهم التّوتّرات التي يمكن أن تنجرّ عن ذلك؟
وقال سليم قاسم :"نحن للأسف أمام أسئلة نعلم الإجابة عنها مسبقا، مثلما كنّا نعلم أنّ الهدنة النّسبيّة الهشّة التي شهدتها المنظومة التربويّة سوف تتلاشى أمام أولى خطوات التي ستتّخذها الوزارة، وهذا واجبها، من أجل ترميم المنظومة التّعليميّة في انتظار إصلاح حقيقيّ يعلو فيه صوت الحكمة والرّصانة على أصوات الاحتجاج والمزايدة لأنّ الرّهان هو بناء مجتمع المعرفة واستئناف مسيرتنا الحضاريّة التي انطلقت منذ آلاف الأعوام ".

شافية براهمي
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النقابي
رئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم:المنظومة التربوية في حاجة إلى إصلاح حقيقي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 فيفري 2018

تونس (الشروق)
أكّد رئيس الجمعيّة التّونسيّة لجودة التّعليم قاسم سليم في تصريح للشروق انّ تحسين المنح المخوّلة لرجال التّعليم والنّظر في سنّ التّقاعد وغيرها من المطالب من المسائل التي تحتاج دون شكّ إلى طرحها طرحا منظوميّا رصينا يجعل مثل المنحة أداة لتحفيز المدرّس المجيد لا غنيمة مشاعة يتقاسمها الجميع، كما يعيد النّظر في دور المدرّس حين يبلغ مرحلة عمريّة معيّنة، بحيث توجّه خبرته للمساهمة في مرافقة زملائه الجدد بدل استنزاف طاقاته داخل قسم لا يفهم تلاميذه ولا يفهمونه.
واعتبر سليم قاسم أنه لا يمكن فصل التّصعيد الذي تشهده السّاحة التّربويّة حاليّا عن المساعي التي بدأت الوزارة تبذلها مؤخّرا لتدارك ما عبر عنه ب"العبث الذي طال الزّمن المدرسيّ في السّنوات الأخيرة، والذي كان بعض ممثّلي النّقابة للأسف الشّديد طرفا فيه، حيث باتت الاضرابات بمختلف الأشكال التي يتفنّن البعض في ابتكارها العصا التي يتمّ التّلويح بها أمام كلّ فعل أو مبادرة ".
وتساءل رئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم عن مدى جدية وقدرة نقابة التّعليم الثّانوي على ضمان تطبيق الإجراءات الاحتجاجيّة التي هندستها من حيث إعادة أوراق الامتحانات والأعداد إلى التّلاميذ و مساعدتهم على احتساب معدّلاتهم؟ وهل هذا دورهم أم أنّه عبء إضافيّ يفرض عليهم؟ وإن فعلوا، فبأيّ حقّ يكون ذلك على حساب الوقت المخصّص للتّعليم؟ وهل سيقابلون الأولياء حقّا؟ وهل وضع "مهندسو القرارات" في اعتبارهم التّوتّرات التي يمكن أن تنجرّ عن ذلك؟
وقال سليم قاسم :"نحن للأسف أمام أسئلة نعلم الإجابة عنها مسبقا، مثلما كنّا نعلم أنّ الهدنة النّسبيّة الهشّة التي شهدتها المنظومة التربويّة سوف تتلاشى أمام أولى خطوات التي ستتّخذها الوزارة، وهذا واجبها، من أجل ترميم المنظومة التّعليميّة في انتظار إصلاح حقيقيّ يعلو فيه صوت الحكمة والرّصانة على أصوات الاحتجاج والمزايدة لأنّ الرّهان هو بناء مجتمع المعرفة واستئناف مسيرتنا الحضاريّة التي انطلقت منذ آلاف الأعوام ".

شافية براهمي
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07 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أكّد رئيس الجمعيّة التّونسيّة لجودة التّعليم قاسم سليم في تصريح للشروق انّ تحسين المنح المخوّلة لرجال...
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بعد حجبها للأعداد:نقابة الثانوي تتمسك بإضراب 15 فيفري
07 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تنفيذا لقرار الهيئة الادارية المنعقدة يومي 10 و11 جانفي الفارط، انطلق أمس الاول أساتذة المدارس الاعدادية...
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تجديد الثقة في علي بوبكر على راس الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي
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تالة: إضراب عام حدادا على روحي فقيدتي حريق مبيت اعدادية 25 جويلية
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