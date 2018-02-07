رئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم:المنظومة التربوية في حاجة إلى إصلاح حقيقي

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تونس (الشروق)
أكّد رئيس الجمعيّة التّونسيّة لجودة التّعليم قاسم سليم في تصريح للشروق انّ تحسين المنح المخوّلة لرجال التّعليم والنّظر في سنّ التّقاعد وغيرها من المطالب من المسائل التي تحتاج دون شكّ إلى طرحها طرحا منظوميّا رصينا يجعل مثل المنحة أداة لتحفيز المدرّس المجيد لا غنيمة مشاعة يتقاسمها الجميع، كما يعيد النّظر في دور المدرّس حين يبلغ مرحلة عمريّة معيّنة، بحيث توجّه خبرته للمساهمة في مرافقة زملائه الجدد بدل استنزاف طاقاته داخل قسم لا يفهم تلاميذه ولا يفهمونه.
واعتبر سليم قاسم أنه لا يمكن فصل التّصعيد الذي تشهده السّاحة التّربويّة حاليّا عن المساعي التي بدأت الوزارة تبذلها مؤخّرا لتدارك ما عبر عنه ب"العبث الذي طال الزّمن المدرسيّ في السّنوات الأخيرة، والذي كان بعض ممثّلي النّقابة للأسف الشّديد طرفا فيه، حيث باتت الاضرابات بمختلف الأشكال التي يتفنّن البعض في ابتكارها العصا التي يتمّ التّلويح بها أمام كلّ فعل أو مبادرة ".
وتساءل رئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم عن مدى جدية وقدرة نقابة التّعليم الثّانوي على ضمان تطبيق الإجراءات الاحتجاجيّة التي هندستها من حيث إعادة أوراق الامتحانات والأعداد إلى التّلاميذ و مساعدتهم على احتساب معدّلاتهم؟ وهل هذا دورهم أم أنّه عبء إضافيّ يفرض عليهم؟ وإن فعلوا، فبأيّ حقّ يكون ذلك على حساب الوقت المخصّص للتّعليم؟ وهل سيقابلون الأولياء حقّا؟ وهل وضع "مهندسو القرارات" في اعتبارهم التّوتّرات التي يمكن أن تنجرّ عن ذلك؟
وقال سليم قاسم :"نحن للأسف أمام أسئلة نعلم الإجابة عنها مسبقا، مثلما كنّا نعلم أنّ الهدنة النّسبيّة الهشّة التي شهدتها المنظومة التربويّة سوف تتلاشى أمام أولى خطوات التي ستتّخذها الوزارة، وهذا واجبها، من أجل ترميم المنظومة التّعليميّة في انتظار إصلاح حقيقيّ يعلو فيه صوت الحكمة والرّصانة على أصوات الاحتجاج والمزايدة لأنّ الرّهان هو بناء مجتمع المعرفة واستئناف مسيرتنا الحضاريّة التي انطلقت منذ آلاف الأعوام ".
تونس (الشروق)
أكّد رئيس الجمعيّة التّونسيّة لجودة التّعليم قاسم سليم في تصريح للشروق انّ تحسين المنح المخوّلة لرجال التّعليم والنّظر في سنّ التّقاعد وغيرها من المطالب من المسائل التي تحتاج دون شكّ إلى طرحها طرحا منظوميّا رصينا يجعل مثل المنحة أداة لتحفيز المدرّس المجيد لا غنيمة مشاعة يتقاسمها الجميع، كما يعيد النّظر في دور المدرّس حين يبلغ مرحلة عمريّة معيّنة، بحيث توجّه خبرته للمساهمة في مرافقة زملائه الجدد بدل استنزاف طاقاته داخل قسم لا يفهم تلاميذه ولا يفهمونه.
واعتبر سليم قاسم أنه لا يمكن فصل التّصعيد الذي تشهده السّاحة التّربويّة حاليّا عن المساعي التي بدأت الوزارة تبذلها مؤخّرا لتدارك ما عبر عنه ب"العبث الذي طال الزّمن المدرسيّ في السّنوات الأخيرة، والذي كان بعض ممثّلي النّقابة للأسف الشّديد طرفا فيه، حيث باتت الاضرابات بمختلف الأشكال التي يتفنّن البعض في ابتكارها العصا التي يتمّ التّلويح بها أمام كلّ فعل أو مبادرة ".
وتساءل رئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم عن مدى جدية وقدرة نقابة التّعليم الثّانوي على ضمان تطبيق الإجراءات الاحتجاجيّة التي هندستها من حيث إعادة أوراق الامتحانات والأعداد إلى التّلاميذ و مساعدتهم على احتساب معدّلاتهم؟ وهل هذا دورهم أم أنّه عبء إضافيّ يفرض عليهم؟ وإن فعلوا، فبأيّ حقّ يكون ذلك على حساب الوقت المخصّص للتّعليم؟ وهل سيقابلون الأولياء حقّا؟ وهل وضع "مهندسو القرارات" في اعتبارهم التّوتّرات التي يمكن أن تنجرّ عن ذلك؟
وقال سليم قاسم :"نحن للأسف أمام أسئلة نعلم الإجابة عنها مسبقا، مثلما كنّا نعلم أنّ الهدنة النّسبيّة الهشّة التي شهدتها المنظومة التربويّة سوف تتلاشى أمام أولى خطوات التي ستتّخذها الوزارة، وهذا واجبها، من أجل ترميم المنظومة التّعليميّة في انتظار إصلاح حقيقيّ يعلو فيه صوت الحكمة والرّصانة على أصوات الاحتجاج والمزايدة لأنّ الرّهان هو بناء مجتمع المعرفة واستئناف مسيرتنا الحضاريّة التي انطلقت منذ آلاف الأعوام ".
-
21:54سيدي بوزيد: الشروع في الإجراءات الخاصة بمشروع تحلية المياه
07 فيفري 2018
-
-
-
21:33استئناف الاعتصام المفتوح لأعوان وإطارات هيئة الانتخابات
07 فيفري 2018
-
21:21محمد الكوكي مدربا جديدا للملعب القابسي
07 فيفري 2018
-
21:18توفيق الراجحي: الاتحاد الأوروبي ليس مؤهل أن يقيم البلدان(فيديو)
07 فيفري 2018
-
21:12قفصة: 7جرحى في اصطدام حافلة صغيرة بشاحنة
07 فيفري 2018
-
20:58تجديد الثقة في علي بوبكر على راس الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي
07 فيفري 2018
-
20:44مفاجأة في تدريبات برشلونة قبل مواجهة فالنسيا
07 فيفري 2018
-
20:32بوادر انفراج في اعتصامات مدينة المتلوي
07 فيفري 2018
-
-
20:08المنطقة العازلة: القبض على 4 ليبيين كانوا بصدد البحث عن "الترفاس"
07 فيفري 2018
-
19:55وزير النقل يؤدي زيارة ليلية غير معلنة الى ميناء رادس
07 فيفري 2018
-
19:40كرة طائرة: نتائج وترتيب الجولة 3 من مرحلة التتويج للقسم الوطني "أ"
07 فيفري 2018
-
19:33رشيد الرحموني ينزل ضيف شرف على الصالون الدولي الاول للكاريكاتور بوهران الجزائرية
07 فيفري 2018
-
19:22إعتقال 100 إرهابي فرنسي في سوريا
07 فيفري 2018
-
19:15شركة فسفاط قفصة تؤكد شفافية المناظرة الأخيرة لإنتداب 1700 عون تنفيذ
07 فيفري 2018
-
-
18:54مساكن: إيقاف شخص بحوزته 3 بنادق صيد دون رخصة
07 فيفري 2018
-
18:37ماذا في لقاء جمعية القضاة بالرئيس الأول لدائرة المحاسبات ؟
07 فيفري 2018