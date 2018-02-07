هيئة دفاع الشهيد بلعيد تؤكد:الأمر مدبّر والعجز متعمّد.. لطمس الحقيقة

جددت هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد اتهاماتها لقاضي التحقيق بتعطيل كشف الحقيقة وبضلوع اياد خفية في طمسها وذلك خلال ندوة صحفية نظمتها امس الهيئة الوطنية للمحامين بدار المحامي احياء لذكرى اغتيال الشهيد الخامسة.

تونس ـ الشروق:

خلال افتتاحه الندوة اكد العميد عامر المحرزي انه كان من الممكن ان تكشف حقيقة الاغتيال منذ السنة الاولى من وقوعها الا انه للأسف مازالت الحقيقة غائبة ومازالت الابحاث في مكانها وما وجه لقاضي التحقيق من طلبات لم تنفذ بتعلات عديدة وهي في اغلبها واهية.

وقال ان المحاماة التونسية ستظل صامدة امام ما يعترضها من عراقيل مضيفا ان الامر مدبر وان العجز لم يكن بسبب غياب الادلة او لغياب الحجج او لغموض الرؤية بل ان العجز كان متعمدا بسبب غياب الارادة السياسية

اخلالات بالجملة

اعتبر كل من الاستاذ علي كلثوم والاستاذ المختار الطريفي ان ملف الشهيد شكري بلعيد نموذجا في الاخلالات الاجرائية وحملا المسؤولية لقاضي التحقيق الاسبق (وكيل الجمهورية بتونس الحالي) وقاضي التحقيق الجديد بتعمد تجاهل طلبات القائمين بالحق الشخصي والامتناع عن إثارة تتبعات جديدة لمن ثبت تورطهم في جريمة الاغتيال رغم اهميتها على وجه الفصل في القضية.

كما اكدا هيمنة جهاز النيابة العمومية على القضية من خلال تشتيت الملفات على مكاتب تحقيق مختلفة رغم ترابطها وذلك سعيا إلى طمس الحقيقة واضعاف ادلة الادانة.

وقد كشف الاستاذ كلثوم أن قاضي التحقيق الحالي المتعهد بالقضية أعلمه بأنه غير قادر على الإطلاع على كل الوثائق المضمنة في ملف القضية لكثرة التزاماته المهنية.

وعبّر عن استغرابه واستيائه من هذا الرد «العجيب والغريب» وتساءل كيف لقاضي تحقيق يبحث عن الحقيقة ان يصرح انه غير قادر على الاطلاع على كامل المؤيدات والتقارير؟

واشار في هذا الاطار الى ان دائرة الاتهام استعملت صلاحياتها وفق الفصل 116 من المجلة الجزائية وسحبت الملف من قاضي التحقيق الذي «تمرد» على دائرة الاتهام وفق تعبيره مشيرا الى انه استمع الى عديد الاطراف كشهود والحال ان النيابة العمومية طلبت منه توجيه الاتهام اليهم.

وتطرق الدفاع ايضا الى مسالة القرص المضغوط المتعلق باستنطاق المتهم «عامر البلعزي» والذي تمت سرقته مثل سرقة حاسوب الإرهابي أحمد الرويسي، وهو ما يثير اكثر من تساؤل .

في جانب اخر عرض الاستاذ كلثوم وثيقة «سري مطلق» ( تقرير امني ) وجه الى كل من وزير الداخلية ورئيس الحكومة ينتقدون فيه تصرفات وكيل الجمهورية من بينها تعبيره عن استيائه من كثرة الايقافات في جرائم الارهاب وطلب التقليص منها.

تورّط وزارة الداخلية

أكّد دفاع الشهيد بلعيد ان كل الدلائل تؤدي مباشرة الى تورط مصالح وزارة الداخلية بشكل أو بآخر في عملية الاغتيال مشيرا الى ان الوزارة كانت تحت سيطرة حركة النهضة وجدد توجيه أصابع الاتهام بدرجة اولى إلى علي العريض واستغرب الدفاع من عدم تحرك النيابة العمومية تجاهه الى حد اليوم فضلا عن تورط مديري وزارة الداخلية في عملية حجب تقرير الاختبار البالستي الذي يثبت نوعية السلاح المستعمل في الجريمة.

كما ثبت ان الوزارة متورطة وقتها ايضا في عملية تهريب الارهابي "ابو بكر الحكيم" ليلة تصفية الارهابي كمال القضقاضي.

واتهم الاستاذ كلثوم الوزارة بـ»تعمد الكذب» ومغالطة القضاء بوثيقة تنكر فيها عدم امتلاكها لنوعية السلاح الذي نفذت به الجريمة وقد ثبت فيما بعد انها بالفعل تمتلكه.

لغز عامر البلعزي؟

مثل المدعو عامر البلعزي لغزا في القضية حيث اعترف بإلقاء المسدسين اللذين تم استعمالهما في جريمتي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في البحر دون أن يتم توجيه أي اتهام له بل انه حر طليق كما كانت الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس قد طالبت دائرة الاتهام بإرجاع الملف إلى قاضي التحقيق والنظر في موضوع المسدسين كما طالبت بالتحقيق مع المتّهم عامر البلعزي».

وذكرت هيئة الدفاع انها سبق لها أن تحصلت، على محاضر استنطاق البلعزي وعلى قرص مضغوط تبين أنه يتعلق بمتهم آخر يبدأ فيه الباحث المناب قوله حرفيا «طلبت مقابلة وزير الداخلية وكان لك ذلك»، معتبرا أن ذلك « أول دليل قاطع على تدخل علي العريض في قضايا الإرهاب خاصة وقد ثبت أن فحوى هذا اللقاء لم يدون في أي محضر رسمي.





تغطية وصور: ايمان بن عزيزة