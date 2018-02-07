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يوم الأربعاء 07 فيفري 2018
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السياسي
أخبار الأحزاب
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 فيفري 2018

نداء تونس

استقبل امس المدير التنفيذي لحزب حركة نداء تونس حافظ قائد السبسي  مسؤول العلاقات الخارجية في الحزب الشعبي الأوروبي باتريك فولر وتناول اللقاء سبل التعاون المشترك ومختلف مجالات التعاون بين تونس والاتحاد الأوربي، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية. 

حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي

قرّر المجلس المركزي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي في ختام أعماله يوم امس، مواصلة مساندة حكومة الوحدة الوطنية مساندة نقدية، وصرحت القيادية بالأمانة العامة للحزب سلمى بكار أنّ مساندة الحزب للحكومة لن تكون مطلقة.

الوطد الموحد

 جدّد حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد اتهامه حركة النهضة بـ”التواطؤ في ملف الشهيد شكري بلعيد ليراوح مكانه رغم مرور 5 سنوات على الإغتيال”.كما اتهم الحزب في بيان صادر عنه بمناسبة الذكرى الخامسة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد حركة النهضة  والائتلاف  الحاكم بالسعي إلى طمس الحقيقة برفض تنفيذ أحكام قضائية والامتناع عن إثارة تتبعات جديدة و إتلاف حجج ومؤيدات رغم ما يبذله المحامون الأحرار في هيئة الدفاع من جهود كبيرة من أجل كشف الحقيقة.

حركة النهضة

أكد نور الدين البحيري رئيس كتلة حركة النهضة ، أن الحركة ستدخل الإنتخابات البلدية في جميع الدوائر البلدية 350، بقائمات تحت رعاية الحركة موضحا أن الحزب حرص على أن تكون جميع قوائمه مشتركة بين «أبناء الحركة» ومستقلين، مشيرا الى أن هذه القائمات ستحمل شعار الحركة.
وأفاد بأن أغلب هذه القائمات سيترأسها مستقلون، موضحا أن النهضة « ترى في الانتخابات البلدية، استحقاقا وطنيا وعملا لخدمة التونسيين، لا استحقاقا حزبيا».

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السياسي
أخبار الأحزاب
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 فيفري 2018

نداء تونس

استقبل امس المدير التنفيذي لحزب حركة نداء تونس حافظ قائد السبسي  مسؤول العلاقات الخارجية في الحزب الشعبي الأوروبي باتريك فولر وتناول اللقاء سبل التعاون المشترك ومختلف مجالات التعاون بين تونس والاتحاد الأوربي، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية. 

حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي

قرّر المجلس المركزي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي في ختام أعماله يوم امس، مواصلة مساندة حكومة الوحدة الوطنية مساندة نقدية، وصرحت القيادية بالأمانة العامة للحزب سلمى بكار أنّ مساندة الحزب للحكومة لن تكون مطلقة.

الوطد الموحد

 جدّد حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد اتهامه حركة النهضة بـ”التواطؤ في ملف الشهيد شكري بلعيد ليراوح مكانه رغم مرور 5 سنوات على الإغتيال”.كما اتهم الحزب في بيان صادر عنه بمناسبة الذكرى الخامسة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد حركة النهضة  والائتلاف  الحاكم بالسعي إلى طمس الحقيقة برفض تنفيذ أحكام قضائية والامتناع عن إثارة تتبعات جديدة و إتلاف حجج ومؤيدات رغم ما يبذله المحامون الأحرار في هيئة الدفاع من جهود كبيرة من أجل كشف الحقيقة.

حركة النهضة

أكد نور الدين البحيري رئيس كتلة حركة النهضة ، أن الحركة ستدخل الإنتخابات البلدية في جميع الدوائر البلدية 350، بقائمات تحت رعاية الحركة موضحا أن الحزب حرص على أن تكون جميع قوائمه مشتركة بين «أبناء الحركة» ومستقلين، مشيرا الى أن هذه القائمات ستحمل شعار الحركة.
وأفاد بأن أغلب هذه القائمات سيترأسها مستقلون، موضحا أن النهضة « ترى في الانتخابات البلدية، استحقاقا وطنيا وعملا لخدمة التونسيين، لا استحقاقا حزبيا».

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07 فيفري 2018 السّاعة 21:00
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فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
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