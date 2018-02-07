أخبار الأحزاب

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نداء تونس
استقبل امس المدير التنفيذي لحزب حركة نداء تونس حافظ قائد السبسي مسؤول العلاقات الخارجية في الحزب الشعبي الأوروبي باتريك فولر وتناول اللقاء سبل التعاون المشترك ومختلف مجالات التعاون بين تونس والاتحاد الأوربي، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية.
حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي
قرّر المجلس المركزي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي في ختام أعماله يوم امس، مواصلة مساندة حكومة الوحدة الوطنية مساندة نقدية، وصرحت القيادية بالأمانة العامة للحزب سلمى بكار أنّ مساندة الحزب للحكومة لن تكون مطلقة.
الوطد الموحد
جدّد حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد اتهامه حركة النهضة بـ”التواطؤ في ملف الشهيد شكري بلعيد ليراوح مكانه رغم مرور 5 سنوات على الإغتيال”.كما اتهم الحزب في بيان صادر عنه بمناسبة الذكرى الخامسة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد حركة النهضة والائتلاف الحاكم بالسعي إلى طمس الحقيقة برفض تنفيذ أحكام قضائية والامتناع عن إثارة تتبعات جديدة و إتلاف حجج ومؤيدات رغم ما يبذله المحامون الأحرار في هيئة الدفاع من جهود كبيرة من أجل كشف الحقيقة.
حركة النهضة
أكد نور الدين البحيري رئيس كتلة حركة النهضة ، أن الحركة ستدخل الإنتخابات البلدية في جميع الدوائر البلدية 350، بقائمات تحت رعاية الحركة موضحا أن الحزب حرص على أن تكون جميع قوائمه مشتركة بين «أبناء الحركة» ومستقلين، مشيرا الى أن هذه القائمات ستحمل شعار الحركة.
وأفاد بأن أغلب هذه القائمات سيترأسها مستقلون، موضحا أن النهضة « ترى في الانتخابات البلدية، استحقاقا وطنيا وعملا لخدمة التونسيين، لا استحقاقا حزبيا».
نداء تونس
استقبل امس المدير التنفيذي لحزب حركة نداء تونس حافظ قائد السبسي مسؤول العلاقات الخارجية في الحزب الشعبي الأوروبي باتريك فولر وتناول اللقاء سبل التعاون المشترك ومختلف مجالات التعاون بين تونس والاتحاد الأوربي، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية.
حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي
قرّر المجلس المركزي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي في ختام أعماله يوم امس، مواصلة مساندة حكومة الوحدة الوطنية مساندة نقدية، وصرحت القيادية بالأمانة العامة للحزب سلمى بكار أنّ مساندة الحزب للحكومة لن تكون مطلقة.
الوطد الموحد
جدّد حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد اتهامه حركة النهضة بـ”التواطؤ في ملف الشهيد شكري بلعيد ليراوح مكانه رغم مرور 5 سنوات على الإغتيال”.كما اتهم الحزب في بيان صادر عنه بمناسبة الذكرى الخامسة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد حركة النهضة والائتلاف الحاكم بالسعي إلى طمس الحقيقة برفض تنفيذ أحكام قضائية والامتناع عن إثارة تتبعات جديدة و إتلاف حجج ومؤيدات رغم ما يبذله المحامون الأحرار في هيئة الدفاع من جهود كبيرة من أجل كشف الحقيقة.
حركة النهضة
أكد نور الدين البحيري رئيس كتلة حركة النهضة ، أن الحركة ستدخل الإنتخابات البلدية في جميع الدوائر البلدية 350، بقائمات تحت رعاية الحركة موضحا أن الحزب حرص على أن تكون جميع قوائمه مشتركة بين «أبناء الحركة» ومستقلين، مشيرا الى أن هذه القائمات ستحمل شعار الحركة.
وأفاد بأن أغلب هذه القائمات سيترأسها مستقلون، موضحا أن النهضة « ترى في الانتخابات البلدية، استحقاقا وطنيا وعملا لخدمة التونسيين، لا استحقاقا حزبيا».
-
21:54سيدي بوزيد: الشروع في الإجراءات الخاصة بمشروع تحلية المياه
07 فيفري 2018
-
-
-
21:33استئناف الاعتصام المفتوح لأعوان وإطارات هيئة الانتخابات
07 فيفري 2018
-
21:21محمد الكوكي مدربا جديدا للملعب القابسي
07 فيفري 2018
-
21:18توفيق الراجحي: الاتحاد الأوروبي ليس مؤهل أن يقيم البلدان(فيديو)
07 فيفري 2018
-
21:12قفصة: 7جرحى في اصطدام حافلة صغيرة بشاحنة
07 فيفري 2018
-
20:58تجديد الثقة في علي بوبكر على راس الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي
07 فيفري 2018
-
20:44مفاجأة في تدريبات برشلونة قبل مواجهة فالنسيا
07 فيفري 2018
-
20:32بوادر انفراج في اعتصامات مدينة المتلوي
07 فيفري 2018
-
-
20:08المنطقة العازلة: القبض على 4 ليبيين كانوا بصدد البحث عن "الترفاس"
07 فيفري 2018
-
19:55وزير النقل يؤدي زيارة ليلية غير معلنة الى ميناء رادس
07 فيفري 2018
-
19:40كرة طائرة: نتائج وترتيب الجولة 3 من مرحلة التتويج للقسم الوطني "أ"
07 فيفري 2018
-
19:33رشيد الرحموني ينزل ضيف شرف على الصالون الدولي الاول للكاريكاتور بوهران الجزائرية
07 فيفري 2018
-
19:22إعتقال 100 إرهابي فرنسي في سوريا
07 فيفري 2018
-
19:15شركة فسفاط قفصة تؤكد شفافية المناظرة الأخيرة لإنتداب 1700 عون تنفيذ
07 فيفري 2018
-
-
18:54مساكن: إيقاف شخص بحوزته 3 بنادق صيد دون رخصة
07 فيفري 2018
-
18:37ماذا في لقاء جمعية القضاة بالرئيس الأول لدائرة المحاسبات ؟
07 فيفري 2018