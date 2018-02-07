من ذكريات مناضل وطني (57):محمد الكيلاني:رفــــــاق حـــــول الوطــــن

في اطار الحديث عن رفاقنا الذين تعرفنا اليهم لاول مرة في سجن برج الرومي مثل طلبة باردو 2 ومن ضمنهم الطاهر لوصيف أقول نحن رفاق ليس من اجل تنظيم أو فكرة معينة وإنما من اجل الوطن سأظل اذكرهم جميعا ومثلما تألمنا لفقدان تونس لأعلام كبيرة جدا اذكر قيدومهم نور الدين بن خضر الذي كان علما فكرا وثقافة ورأيا وحكمة بقطع النظر عن الاختلافات الإيديولوجية وعن المقاربات الفكرية والسياسية إلا انه يبقى علما لتونس.

ومن المؤسف جدا ان إنسانا مثله لم يتم تكريمه بعد 14 جانفي للقول انه من الجيل الأول الذي واجه الدكتاتورية ومن جيل المؤسسين الأساسيين لتنظيم تجمع الدراسات والعمل الاشتراكي وواصل رغم المظالم الكبرى التي تعرض لها والسجن واصل حتى مماته داعيا لإعلاء الفكر وكلمة الحق والدفاع عن الحداثة وكل ما هو متقدم وكل ما ينفع الفكر والبلاد ككل.

أيضا احمد بن عثمان الرداوي هو احد أعلام الصمود ضد الآلة البربرية للتعذيب وهو عنوان الصمود وعنوان تحدي تلك الآلة، هو أيضا توفي في المغرب في حادث مرور كان واقفا أمام النزل وجاء أحد السواق بسرعة جنونية صدمه وارداه قتيلا وكان في ذلك الوقت الكاتب لعام لمنظمة العفو الدولية كما شغل مناصب هامة قبلها في تلك المنظمة وطاف العالم بأسره دفاعا عن حقوق الإنسان.

علي الزايدي صديق حميم بطول قامته وان كان صحفيا بدار الصباح خطفته المنية وهو مازال في عز عطائه وهو من الناس الطيبين الذين عرفتهم في السجن، أيضا رفيقي وصديقي فتحي المسدي وهو إنسان توفي كمدا وحزنا على مجموعة من العملة كانت الشركة التي يعمل بها أخذت إجراءات لإحالتهم على البطالة وكان مسؤولا فيها ولكنه كان يعرف أوضاع الناس المادية الذين أمضى على قرار طردهم رغم التعويض الذي تحصلوا عليه الا انه بالنسبة إليه كان طوال الليل يفكر وفي الصباح لم يفق ومات بذلك الغبن وكان يحدث زوجته كيف انه في أواخر حياته التي قضاها في الدفاع عن العمال يمضي على قرار طرد ويشرد عائلات.

كثيرمن الاصدقاء الذين عرفتهم لم يكونوا في البداية الا تلاميذ او طلبة عاديون لكن الاحداث والصعوبات وآلة الظلم اخدت منهم حياتهم العادية لكن قدمت لهم ما هو أفضل فتحولوا الى مناضلن من اجل الحرية ومن اجل الوطن دون ان يشعروا بذلك ودون ان يكون لهم الخيار.

كما ان تلك الصعوبات التي مروا بها جعلت منهم رموزا فمنهم من تحول الى رمز للصمود امام كل اشكال التعذيب ومنهم اصبح رمزا للعلم والفكر ومن هم من اصبح رمزا للدفاع عن الحريات وحقوق الانسان وأصبح للكثيرين منهم اشعاع دولي وليس محلي فقط لكن للاسف لم ينالوا ما يستحقونه من تكريم في وطنهم.

هؤلاء رفاق غادرونا كان لدينا طموح بان يواصلوا معنا في الحياة الا ان هناك قدرا فالمغادرة حتمية وهذا لا يمنعنا ان نتألم على الذين غادروا وان نحييهم مع تمنياتنا لعائلاتهم بان يقدروا على الصبر على فراقهم.