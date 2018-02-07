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يوم الأربعاء 07 فيفري 2018
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السياسي
أولا وأخيرا:«مـلاّ جـــــــو !»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 فيفري 2018

قد أصدّق «دقازة» وأنا على يقين من أن ما تقوله مجرد محفوظات دجل تتلوها على كل أبله مغرور ولكني لا أصدق التوافق بين الاحزاب على خدمة الشعب ولا أصدّق ما يزعمه الساسة من رسم استراتيجيا للنهوض بالأوضاع المتردية السائدة ولا أصدق من يزعمون أنهم فتحوا تحقيقا في أي غرض كان ولا أصدّق ما يقال في الحملات الانتخابية ولا في بلاتوهات التلفزة ولا أصدّق ان الثورة هي التي نشرت الكساد والفساد في البلاد وإنما ثيران الثورة باسم ثوّارها الافتراضيين.
وقبل هذا وذاك لا أصدّق تكهنات المعهد الوطني للرصد الجوي لأحوال الطقس في التلفزة الوطنية وكأني بالكذب الذي ملأ الارض لم تسلم منه السماء ولمن لا يصدّقني عليه ان يسأل المزارعين العطاشى عطش أرضهم وزرعهم للمطر الذي امتلأت به النشرات الجوية ولا وجود له في أجوائهم وإنما في جو المعهد الوطني للرصد الجوي وجو التلفزة «اللوطانية» وكأني بهذا وذاك «عامل جو» على الفلاحين الذين ملّوا ثرثرة وريح المسمى محرز الغنوشي مقدم النشرة الجوية التي لم يعد يصدقها أحد إلا الادارة العامة للتلفزة للإمانة أحد المزارعين قال لي إنه شغوف بهذه النشرة وأنه مستفيد منها في معرفة الطقس قلت كيف قال: أعكس ما أسمعه فيها فأجد نفسي على صواب.

بقلم: مسعود الكوكي
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السياسي
أولا وأخيرا:«مـلاّ جـــــــو !»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 فيفري 2018

قد أصدّق «دقازة» وأنا على يقين من أن ما تقوله مجرد محفوظات دجل تتلوها على كل أبله مغرور ولكني لا أصدق التوافق بين الاحزاب على خدمة الشعب ولا أصدّق ما يزعمه الساسة من رسم استراتيجيا للنهوض بالأوضاع المتردية السائدة ولا أصدق من يزعمون أنهم فتحوا تحقيقا في أي غرض كان ولا أصدّق ما يقال في الحملات الانتخابية ولا في بلاتوهات التلفزة ولا أصدّق ان الثورة هي التي نشرت الكساد والفساد في البلاد وإنما ثيران الثورة باسم ثوّارها الافتراضيين.
وقبل هذا وذاك لا أصدّق تكهنات المعهد الوطني للرصد الجوي لأحوال الطقس في التلفزة الوطنية وكأني بالكذب الذي ملأ الارض لم تسلم منه السماء ولمن لا يصدّقني عليه ان يسأل المزارعين العطاشى عطش أرضهم وزرعهم للمطر الذي امتلأت به النشرات الجوية ولا وجود له في أجوائهم وإنما في جو المعهد الوطني للرصد الجوي وجو التلفزة «اللوطانية» وكأني بهذا وذاك «عامل جو» على الفلاحين الذين ملّوا ثرثرة وريح المسمى محرز الغنوشي مقدم النشرة الجوية التي لم يعد يصدقها أحد إلا الادارة العامة للتلفزة للإمانة أحد المزارعين قال لي إنه شغوف بهذه النشرة وأنه مستفيد منها في معرفة الطقس قلت كيف قال: أعكس ما أسمعه فيها فأجد نفسي على صواب.

بقلم: مسعود الكوكي
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عين على البرلمان
07 فيفري 2018 السّاعة 21:00
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بين قانون 75 ومجلة الجماعات المحلية الجديدة:رئيس البلدية «يفتك» صلاحيات الوالي ؟
07 فيفري 2018 السّاعة 21:00
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فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
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