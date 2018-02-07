أولا وأخيرا:«مـلاّ جـــــــو !»

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قد أصدّق «دقازة» وأنا على يقين من أن ما تقوله مجرد محفوظات دجل تتلوها على كل أبله مغرور ولكني لا أصدق التوافق بين الاحزاب على خدمة الشعب ولا أصدّق ما يزعمه الساسة من رسم استراتيجيا للنهوض بالأوضاع المتردية السائدة ولا أصدق من يزعمون أنهم فتحوا تحقيقا في أي غرض كان ولا أصدّق ما يقال في الحملات الانتخابية ولا في بلاتوهات التلفزة ولا أصدّق ان الثورة هي التي نشرت الكساد والفساد في البلاد وإنما ثيران الثورة باسم ثوّارها الافتراضيين.
وقبل هذا وذاك لا أصدّق تكهنات المعهد الوطني للرصد الجوي لأحوال الطقس في التلفزة الوطنية وكأني بالكذب الذي ملأ الارض لم تسلم منه السماء ولمن لا يصدّقني عليه ان يسأل المزارعين العطاشى عطش أرضهم وزرعهم للمطر الذي امتلأت به النشرات الجوية ولا وجود له في أجوائهم وإنما في جو المعهد الوطني للرصد الجوي وجو التلفزة «اللوطانية» وكأني بهذا وذاك «عامل جو» على الفلاحين الذين ملّوا ثرثرة وريح المسمى محرز الغنوشي مقدم النشرة الجوية التي لم يعد يصدقها أحد إلا الادارة العامة للتلفزة للإمانة أحد المزارعين قال لي إنه شغوف بهذه النشرة وأنه مستفيد منها في معرفة الطقس قلت كيف قال: أعكس ما أسمعه فيها فأجد نفسي على صواب.
قد أصدّق «دقازة» وأنا على يقين من أن ما تقوله مجرد محفوظات دجل تتلوها على كل أبله مغرور ولكني لا أصدق التوافق بين الاحزاب على خدمة الشعب ولا أصدّق ما يزعمه الساسة من رسم استراتيجيا للنهوض بالأوضاع المتردية السائدة ولا أصدق من يزعمون أنهم فتحوا تحقيقا في أي غرض كان ولا أصدّق ما يقال في الحملات الانتخابية ولا في بلاتوهات التلفزة ولا أصدّق ان الثورة هي التي نشرت الكساد والفساد في البلاد وإنما ثيران الثورة باسم ثوّارها الافتراضيين.
وقبل هذا وذاك لا أصدّق تكهنات المعهد الوطني للرصد الجوي لأحوال الطقس في التلفزة الوطنية وكأني بالكذب الذي ملأ الارض لم تسلم منه السماء ولمن لا يصدّقني عليه ان يسأل المزارعين العطاشى عطش أرضهم وزرعهم للمطر الذي امتلأت به النشرات الجوية ولا وجود له في أجوائهم وإنما في جو المعهد الوطني للرصد الجوي وجو التلفزة «اللوطانية» وكأني بهذا وذاك «عامل جو» على الفلاحين الذين ملّوا ثرثرة وريح المسمى محرز الغنوشي مقدم النشرة الجوية التي لم يعد يصدقها أحد إلا الادارة العامة للتلفزة للإمانة أحد المزارعين قال لي إنه شغوف بهذه النشرة وأنه مستفيد منها في معرفة الطقس قلت كيف قال: أعكس ما أسمعه فيها فأجد نفسي على صواب.
-
21:54سيدي بوزيد: الشروع في الإجراءات الخاصة بمشروع تحلية المياه
07 فيفري 2018
-
-
-
21:33استئناف الاعتصام المفتوح لأعوان وإطارات هيئة الانتخابات
07 فيفري 2018
-
21:21محمد الكوكي مدربا جديدا للملعب القابسي
07 فيفري 2018
-
21:18توفيق الراجحي: الاتحاد الأوروبي ليس مؤهل أن يقيم البلدان(فيديو)
07 فيفري 2018
-
21:12قفصة: 7جرحى في اصطدام حافلة صغيرة بشاحنة
07 فيفري 2018
-
20:58تجديد الثقة في علي بوبكر على راس الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي
07 فيفري 2018
-
20:44مفاجأة في تدريبات برشلونة قبل مواجهة فالنسيا
07 فيفري 2018
-
20:32بوادر انفراج في اعتصامات مدينة المتلوي
07 فيفري 2018
-
-
20:08المنطقة العازلة: القبض على 4 ليبيين كانوا بصدد البحث عن "الترفاس"
07 فيفري 2018
-
19:55وزير النقل يؤدي زيارة ليلية غير معلنة الى ميناء رادس
07 فيفري 2018
-
19:40كرة طائرة: نتائج وترتيب الجولة 3 من مرحلة التتويج للقسم الوطني "أ"
07 فيفري 2018
-
19:33رشيد الرحموني ينزل ضيف شرف على الصالون الدولي الاول للكاريكاتور بوهران الجزائرية
07 فيفري 2018
-
19:22إعتقال 100 إرهابي فرنسي في سوريا
07 فيفري 2018
-
19:15شركة فسفاط قفصة تؤكد شفافية المناظرة الأخيرة لإنتداب 1700 عون تنفيذ
07 فيفري 2018
-
-
18:54مساكن: إيقاف شخص بحوزته 3 بنادق صيد دون رخصة
07 فيفري 2018
-
18:37ماذا في لقاء جمعية القضاة بالرئيس الأول لدائرة المحاسبات ؟
07 فيفري 2018