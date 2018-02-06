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يوم الأربعاء 07 فيفري 2018
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خالد بن يحي يباشر اليوم مهامه مدربا للترجي الرياضي التونسي
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عبد الحميد الرياحي
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الأولى
خالد بن يحي يباشر اليوم مهامه مدربا للترجي الرياضي التونسي
07 فيفري 2018 | 08:34

يباشر المدرب خالد بن يحي مهامه الجديدة على راس فريق اكابر الترجي الرياضي التونسي بعد ان تم الاتفاق معه على تدريب الفريق خلفا للمدرب منذر الكبير الذي سيعود الى مباشرة مهامه كمدير فني ومنسق عام في النادي.

وتحادث رئيس الجمعية مع المدرب القديم الجديد خالد بن يحي ليتم الاتفاق على عودة ابن النادي وقائد الفريق السابق في تجربة تدريب جديدة على راس الفريق بعد ن كان درب الترجي في ثلاث مناسبات 1996-1997 و2006-2007 و2014-2015.

وتتزامن عودة خالد بن يحي مع بداية مشاركة الترجي في تصفيات رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم حيث يلاقي يوم السبت نادي الاتفاق الرياضي الموريتاني.

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الأولى
خالد بن يحي يباشر اليوم مهامه مدربا للترجي الرياضي التونسي
07 فيفري 2018 | 08:34

يباشر المدرب خالد بن يحي مهامه الجديدة على راس فريق اكابر الترجي الرياضي التونسي بعد ان تم الاتفاق معه على تدريب الفريق خلفا للمدرب منذر الكبير الذي سيعود الى مباشرة مهامه كمدير فني ومنسق عام في النادي.

وتحادث رئيس الجمعية مع المدرب القديم الجديد خالد بن يحي ليتم الاتفاق على عودة ابن النادي وقائد الفريق السابق في تجربة تدريب جديدة على راس الفريق بعد ن كان درب الترجي في ثلاث مناسبات 1996-1997 و2006-2007 و2014-2015.

وتتزامن عودة خالد بن يحي مع بداية مشاركة الترجي في تصفيات رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم حيث يلاقي يوم السبت نادي الاتفاق الرياضي الموريتاني.

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07 فيفري 2018 السّاعة 08:59
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عبد الحميد الرياحي
تـــونــــــــس... هــــــي الخاســــــــر الأكبــــــــــــــر
بين الفينة والأخرى يتصاعد غضب بعض الجهات أو الفئات او القطاعات المهنية.. وأصبح مشهد رؤية تعطّل العمل أو شلّ حركة المرور والتنقل أو القيام بوقفات احتجاجية مشهدا عاديا.. بل ان بعض...
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