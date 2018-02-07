قبل 3 أشهر من الانتخابات: كل المعطيات عن البلديات

تستعد تونس لإنجاز الانتخابات البلدية كمحطة انتخابية لا تقل أهمية عن الانتخابات التشريعية باعتبارها تركيزا «للديمقراطية المباشرة « التي سيسيرها 7177 عضوا منتخبا في 350 بلدية.

تونس ـ الشروق:

الأمتار الأخيرة لموعد الانتخابات البلدية، موعد جوهري من حيث الأهمية وإعادة صياغة خارطة الحكم في تونس بإعطاء سلطات هامة «للأطراف» بعد أن حظي «المركز» بنفوذ مطلق سنوات عدة. هذه الأطراف التي تُسمّى تقنيّا «الجماعات المحلية» تتم حاليا صياغة ملامحها وصلاحياتها ونفوذها .. بشكل دقيق بمناقشة مشروع قانون الجماعات المحلية في البرلمان الذي تجاوز نواب لجنة شؤون الإدارة نصف فصوله .

مجلة الجماعات المحلية

هذه المجلة التي يمكن أن يتم إنهاؤها في 20 فيفري 2018. وهو الموعد الذي تم تحديده للمصادقة عليها منذ أشهر وتكون جاهزة للعمل بفصولها فور الاعلان عن نتائج الانتخابات البلدية، لكن حتى إن لم ينهها البرلمان في هذا الأجل يمكن تسريع نسق الأشغال أكثر حتى يُصادق عليها قبل الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات البلدية والتي تسبقها محطات عدّة في سياق تنظيم هذا الموعد الانتخابي منها ضبط قائمة الناخبين النهائية في 7 فيفري 2018 وانطلاق الفترة الانتخابية في 13 فيفري وفتح باب الترشحات في 15 فيفري وغلق باب الترشحات في 22 فيفري. كما تم تحديد آخر أجل لسحب الترشحات يوم 29 مارس والإعلان عن قائمة المترشحين النهائية يوم 4 أفريل وانطلاق الحملة الانتخابية يوم 14 أفريل وانتهاء الحملة الانتخابية يوم 4 ماي ويوم الصمت 5 ماي.

أيام الاقتراع

أمّا عمليات الاقتراع فسوف تنطلق يوم 29 أفريل الذي سوف يتم تخصيصه لاقتراع الأمنيين والعسكريين ويوم 6 ماي للاقتراع العام بينما سوف يتم الإعلان عن النتائج إمّا يوم 7 أو 9 ماي 2018.

الاستعدادات لهذا الموعد الانتخابي على قدم وساق، منها ما يتعلق بالقائمات الانتخابية وهو معطى تناقشه الأحزاب بشكل يومي، اضافة الى عدد من الشخصيات التي ترغب في المشاركة بقائمات مستقلة، اضافة الى الاستعدادات اللوجستية الموكولة الى هيئة الانتخابات التي يُلقى على عاتقها الإشراف وتنظيم هذا الموعد.

التأجيل أكثر من مرة

تأجل موعد الانتخابات البلدية أكثر من مرة. حيث كان من المقرر إجراؤها في 30 أكتوبر 2016. ثم تأجلت الى 26 مارس 2017.ثم أجلت مرة ثانية الى موعد 17 ديسمبر 2017. ثم تم الاتفاق على إجرائها في 25 مارس 2018.. وآخر موعد تم تحديده هو 6 ماي 2018 كتاريخ للاقتراع العام على أن يكون تصويت العسكريين والأمنيين يوم 29 أفريل.

350 بلدية

هيئة الانتخابات من المنتظر أن تعتمد من حيث الأرقام على إحصائيات سنة 2014، مع اضافة عدد البلديات التي تم إنشاؤها حديثا. حيث سيكون عدد البلديات 350 بلدية وعدد الأعضاء في المجالس البلدية 177 7 عضوا وتم تقسيمها كالتالي:

- ولاية تونس:عدد السكان 247 056 1 عدد البلديات 8 عدد المقاعد 240

ـ ولاية صفاقس: عدد السكان 421 955 عدد البلديات 23 عدد المقاعد 528

ـ ولاية نابل: عدد السكان 920 787 عدد البلديات 28 عدد المقاعد 577

ـ ولاية سوسة: عدد السكان 971 674 عدد البلديات 18 عدد المقاعد 390

ـ ولاية بن عروس: عدد السكان842 631 عدد البلديات 13 عدد المقاعد336

ـ ولاية أريانة: عدد السكان 088 576 عدد البلديات7 عدد المقاعد 210

ـ ولاية القيروان: عدد السكان 559 570 عدد البلديات 19 عدد المقاعد 390

ـ ولاية بنزرت: عدد السكان 219 568 عدد البلديات 17 عدد

المقاعد 366

ـ ولاية المنستير: عدد السكان 828 548 عدد البلديات 31 عدد المقاعد 516

ـ ولاية مدنين: عدد السكان 520 479 عدد البلديات 10 عدد المقاعد 234

ـ ولاية القصرين: عدد السكان 243 439 عدد البلديات19 عدد

المقاعد 378

ـ ولاية سيدي بوزيد: عدد السكان 912 429 عدد البلديات17عدد المقاعد324

ـ ولاية المهدية: عدد السكان 812 410 عدد البلديات 18 عدد المقاعد372

ـ ولاية جندوبة: عدد السكان 477 401 عدد البلديات 14 عدد المقاعد276

ـ ولاية منوبة: عدد السكان 518 379 عدد البلديات 10 عدد المقاعد234

ـ ولاية قابس: عدد السكان 300 374 عدد البلديات 16 عدد

المقاعد 312

ـ ولاية قفصة: عدد السكان 331 337 عدد البلديات 13 عدد المقاعد264

ـ ولاية باجة: عدد السكان 032 303 عدد البلديات 12 عدد المقاعد234

ـ ولاية الكاف: عدد السكان 156 243 عدد البلديات 15 عدد المقاعد 258

ـ ولاية سليانة: عدد السكان 087 223 عدد البلديات 12 عدد المقاعد216

ـ ولاية زغوان: عدد السكان 945 176 عدد البلديات 8 عدد المقاعد 156

ـ ولاية قبلي: عدد السكان 961 156 عدد البلديات 9 عدد المقاعد150

ـ ولاية تطاوين: عدد السكان 453 149 عدد البلديات 7 عدد

المقاعد 120

ـ ولاية توزر: عدد السكان 912 107 عدد البلديات 6 عدد المقاعد96

المجموع : 754 982 10 ساكن 350 بلدية 177 7 مقعدا.

سرحان الشيخاوي