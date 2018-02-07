منها الدراية والقدرة على التواصل والتفرغ:هذه المواصفات مطلوبة في المترشحين لـ«البلدية»

الى جانب الشروط القانونية التي جاء بها القانون الانتخابي، يحتاج الحكم المحلي الذي سيترتب عن الانتخابات البلدية القادمة الى مواصفات أخرى شخصية يجب توفرها في المستشارين البلديين.

تونس ـ الشروق:

مع اقتراب موعد فتح باب الترشحات للانتخابات البلدية، ومع دخول الاحزاب والمستقلين في اعداد القائمات، يتساءل التونسيون عن المواصفات الشخصية التي يجب توفرها في هؤلاء حتى لا يكون تقديم الترشحات فقط لمجرد المشاركة وتحقيق غايات اخرى غير المساهمة الفعلية في انجاح تجربة الحكم المحلي واللامركزية وفي تطوير العمل البلدي بالجهات.

يعترف خبراء الشان السياسي ان انطلاقة تجربة الحكم المحلي في السنوات الاولى لن تكون مهمة سهلة بالنظر الى تغير الظرف العام بالبلاد وايضا بالنظر الى المنظومة القانونية الجديدة للعمل البلدي. فإلى جانب الشروط القانونية الاخرى التي فرضها القانون الانتخابي، ستحتاج هذه التجربة الى حد ادنى من المواصفات الشخصية الواجب توفرها في كل من سيترشح لهذه المهمة، لم يفرضها القانون الانتخابي لكنها ستكون ضرورية في نظر المختصين والخبراء.

دوافع

يقول مُختصون ان كل من ينوى الترشح لهذا الاستحقاق الانتخابي يجب ان لا يكون دافعه لذلك فقط مجرد المشاركة لتحقيق الشهرة في جهته او بنِيّة التخطيط لتحقيق أهداف وغايات شخصية ضيقة او لتصفية حسابات مُعينة في المستقبل او لخدمة اطراف او مناطق دون الاخرى في جهته. وبالتالي فان الشرط الأساسي الذي يجب ان يبحث عنه كل مترشح بداخله هو دافعه الحقيقي للترشح والذي يجب ان يكون فقط خدمة الشأن العام والمصلحة الوطنية على مستوى الجهة ونكران الذات.

دراية

من أبرز المُواصفات المطلوب توفرها في المُترشّح ان يكون له حدّ ادنى من الدراية ولم لا الخبرة بمتطلبات ادارة الشأن العام وتسيير المرفق العمومي. صحيح ان القانون لم يفرض هذا الشرط وحاول اعطاء فرصة لفئة الشباب ( التي قد لا يتوفر فيها شرط الخبرة ) لكن العمل البلدي يعتبر الحلقة الاخيرة في عمل مسؤولي الدولة وسيضع المستشار البلدي في «مواجهة» مباشرة مع المتطلبات اليومية للمواطن والتي تتطلب حنكة كبرى عند التعامل معها وخاصة لتحقيق الطلبات والانتظارات. وان افتقد المسؤول البلدي لهذه المواصفات سيجد صعوبة كبرى في أداء مهامه وهو ما يؤكد أهمية توفرها في كل من ينوي الترشح للانتخابات القادمة.

تواصل

خلال السنوات الأخيرة، تميز اغلب المسؤولين الذين تداولوا على مختلف المسؤوليات منذ 2011 الى اليوم – على مستوى السلطة المركزية والسلطة الجهوية والمحلية- بضعف ملحوظ في القدرة على التواصل مع الراي العام ومع المواطن. وهو ما صعّب مهامهم وجعلهم لا يحظون بالدعم الشعبي وعجّل برحيل بعضهم قبل انتهاء مهامهم بعد ان تسببت تصريحاتهم او تحركاتهم في حالات من الغضب والاحتقان لدى المواطنين. وكل ذلك يؤكد اهمية توفر هذا الشرط في كل من ينوي الترشح للانتخابات البلدية القادمة لان العمل البلدي سيضعهم في تواصل مباشر مع المواطن وان افتقروا الى ذلك لن يقدروا على أداء مهامهم بالشكل المطلوب والمنتظر.

تفرغ

إلى جانب الشروط السابقة، يحتاج العمل البلدي الى تخصيص كل من يمارسه جانبا هاما من وقته وجهده حتى لا يصبح مهمة ثانوية مقارنة بنشاطه الاصلي. وبالتالي فان كل من ينوي الترشح يجب ان يتأكد من ان نشاطه الاصلي لن يشغله عن أداء مهامه كمستشار بلدي، على غرار الانشطة التي تتطلب مثلا السفر باستمرار الى خارج الحدود او الى مناطق اخرى غير منطقته او التي لا تترك له اي حيّز زمني للاهتمام باجتماعات المجلس البلدي او للتنقل او للاطلاع على مشاغل ابناء الجهة.

فاضل الطياشي