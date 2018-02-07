بين قانون 75 ومجلة الجماعات المحلية الجديدة:رئيس البلدية «يفتك» صلاحيات الوالي ؟

تونس «الشروق»:

بين قانون البلديات لسنة 1975 ومجلة الجماعات المحلية قيد الدرس تحولات كبرى في أهمية رئيس البلدية من حيث الصلاحيات والمهام والتفرغ لا تحجب في تفاصيلها بعض الهنات.

وربط القانون الاساسي للبلديات الصادر المؤرخ في 14 ماي 1975 سلطة رئيس البلدية في اتخاذ القرارات والمهام الموكولة اليه بالرقابة السابقة للسلطة التنفيذية وانحصرت صلاحياته في اتجاه ذاتي حيث تضمن الباب الثاني من القانون القديم 6 فصول تباعا ركزت مهامه في المسؤولية على مصالح البلدية ودعوة المجلس البلدي للانعقاد وضبط جدول اعمال الجلسات واعداد الميزانية التي يصادق عليها والي الجهة والسهر على تركيز اللجان وتنفيذ مقررات المجلس وتمثيل البلدية في جميع الاعمال المدنية.

هذا المنوال الاداري يتوقف اليوم لصالح مشروع مجلة الجماعات المحلية التي ردت الاعتبار الى رئيس البلدية حيث يعود خبير الحكم المحلي محمد الضيفي على الاطارين التشريعيين القديم والجديد لإبراز المهام والصلاحيات التي ستميز رئيس البلدية في العهد الجديد التالي للاستحقاق البلدي عن رئيس البلدية السابق وهو تشخيص يروم ابراز جملة من الايجابيات وبعض السلبيات.

ويقول الضيفي أن صلاحيات رئيس البلدية تطورت من الصلاحيات الذاتية فحسب الى اكتساب 3 صلاحيات في ان واحد بمقتضى مجلة الجماعات المحلية الجديدة وهي صلاحيات ذاتية وصلاحيات منقولة من الوزارات ونحوها وصلاحيات مشتركة مع السلطة المركزية تخضع لمبدأ التفريع في اطار اللامحورية حيث أن الجماعة المحلية عموما أصبحت تتمتع بسلطة ترتيبيّة في إطار مهام الضّبط الإداري الموكولة لها بالنصّ القانوني وذلك بالتوازي مع السلطة الترتيبية التي يتمتع بها رئيس الجمهورية ويتم نشرها في جريدة رسميّة للجماعات المحليّة وهو ممّا يُعزّز ويدعم التشريع المتعلق بالحكم المحلّي ويدعم صلاحياته.

واكتسب رئيس البلدية كما يبين محدثنا صلاحية اعداد الميزانية والمصادقة عليها والتخلص من كل اشكال المراقبة المسبقة التي كرسها قانون 1975 حيث لم يعد لسلطة الوالي دخل فيها سوى عبر الطعن فيها في المحكمة الادارية اذا ما تبين الخلل ويضيف الضيفي بأن رئيس البلدية الجديد سيتمتع بالتفرغ وهو مبدأ قانوني لم تتمتع به في العهد السابق سوى 35 بلدية كبرى من التي يتجاوز عدد سكانها الـ100 الف، واذ يحمل تفرغ رئيس البلدية منحى ايجابيا في سياق الالمام بمهامه فان محدثنا يؤشّر على مخاوف يحملها هذا الاجراء في طياته حيث أنه يزيد من الاعباء المالية الثقيلة على خزينة الدولة من ناحية ويساهم في اعادة انتاج «الشعب الحزبية» داخل البلديات.

وتجدر الاشارة الى ان الباب الخامس من مشروع مجلة الجماعات المحلية قد اختص في تحديد صلاحيات رئيس البلدية حيث أنه المسؤول عن مصالح البلدية وممثلها القانوني والمنفذ تحت رقابة المجلس البلدي لجملة من القرارات المتعلقة بادارة الاملاك البلدية وتصفيف الطرقات وتسليم رخص التصفيف الفردي للطرقات ورئاسة الادارة وانتداب الاعوان والتصرف ايضا في مداخيل البلدية ومراقبة منشآتها واعداد الميزانية تسيير اشغال البلدية والطعن لدى المحاكم واتخاذ كل المقررات المتعلقة باعداد العقود والاصغاء لمشاغل المتساكنين والاذون لاعوان التراتيب والمراقبة الاقتصادية بمعاينة مخالفات التراتيب واسناد التراخيص المتعلقة بالاستعمال العقاري وإسناد رخص البناء.

أشرف الرياحي