عين على البرلمان

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19:15شركة فسفاط قفصة تؤكد شفافية المناظرة الأخيرة لإنتداب 1700 عون تنفيذ
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18:54مساكن: إيقاف شخص بحوزته 3 بنادق صيد دون رخصة
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18:37ماذا في لقاء جمعية القضاة بالرئيس الأول لدائرة المحاسبات ؟
07 فيفري 2018
أداء اليمين
يؤدي النائب ياسين العياري اليوم اليمين في البرلمان بعد أن تم انتخابه عن دائرة ألمانيا التي شهدت انتخابات تشريعية جزئية بعد مغادرة نائب نداء تونس عن هذه الدائرة مقعده في البرلمان والتحق بالحكومة.
لقاء
جمع نائبة حركة نداء تونس بالبرلمان ابتسام الجبابلي أمس لقاء مع هندة القاسمي الخبيرة المعتمدة لدى المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد وفيكي-ماي هام رئيسة بلدية مدينة "ماقوق " بكندا وجاك كاريار، مدير برامج بالفدرالية الكندية للبلديات.. اللقاء تجاوز الساعة وتم خلاله مناقشات العديد من الملفات منها الانتخابات البلدية.
وعكة
تعرض نائب حزب صوت الفلاحين فيصل التبيني الى وعكة صحية مفاجئة وتم نقله الى المستشفى حيث يتلقى العلاج هناك. حالة التبيني الصحية الآن مستقرة ومن المنتظر ان يخرج من المستشفى قريبا.
النفايات
يعقد نواب ولاية قابس اليوم ندوة صحفية للحديث عن عديد الاشكاليات التي تعاني منها الجهة وعلى رأسها النفايات الخطيرة، والجدير بالذكر ان النواب المعنيين بالندوة ينقسون الى نواب ائتلاف سلطة ونواب معارضة.
أداء اليمين
يؤدي النائب ياسين العياري اليوم اليمين في البرلمان بعد أن تم انتخابه عن دائرة ألمانيا التي شهدت انتخابات تشريعية جزئية بعد مغادرة نائب نداء تونس عن هذه الدائرة مقعده في البرلمان والتحق بالحكومة.
لقاء
جمع نائبة حركة نداء تونس بالبرلمان ابتسام الجبابلي أمس لقاء مع هندة القاسمي الخبيرة المعتمدة لدى المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد وفيكي-ماي هام رئيسة بلدية مدينة "ماقوق " بكندا وجاك كاريار، مدير برامج بالفدرالية الكندية للبلديات.. اللقاء تجاوز الساعة وتم خلاله مناقشات العديد من الملفات منها الانتخابات البلدية.
وعكة
تعرض نائب حزب صوت الفلاحين فيصل التبيني الى وعكة صحية مفاجئة وتم نقله الى المستشفى حيث يتلقى العلاج هناك. حالة التبيني الصحية الآن مستقرة ومن المنتظر ان يخرج من المستشفى قريبا.
النفايات
يعقد نواب ولاية قابس اليوم ندوة صحفية للحديث عن عديد الاشكاليات التي تعاني منها الجهة وعلى رأسها النفايات الخطيرة، والجدير بالذكر ان النواب المعنيين بالندوة ينقسون الى نواب ائتلاف سلطة ونواب معارضة.
-
21:54سيدي بوزيد: الشروع في الإجراءات الخاصة بمشروع تحلية المياه
07 فيفري 2018
-
-
-
21:33استئناف الاعتصام المفتوح لأعوان وإطارات هيئة الانتخابات
07 فيفري 2018
-
21:21محمد الكوكي مدربا جديدا للملعب القابسي
07 فيفري 2018
-
21:18توفيق الراجحي: الاتحاد الأوروبي ليس مؤهل أن يقيم البلدان(فيديو)
07 فيفري 2018
-
21:12قفصة: 7جرحى في اصطدام حافلة صغيرة بشاحنة
07 فيفري 2018
-
20:58تجديد الثقة في علي بوبكر على راس الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي
07 فيفري 2018
-
20:44مفاجأة في تدريبات برشلونة قبل مواجهة فالنسيا
07 فيفري 2018
-
20:32بوادر انفراج في اعتصامات مدينة المتلوي
07 فيفري 2018
-
-
20:08المنطقة العازلة: القبض على 4 ليبيين كانوا بصدد البحث عن "الترفاس"
07 فيفري 2018
-
19:55وزير النقل يؤدي زيارة ليلية غير معلنة الى ميناء رادس
07 فيفري 2018
-
19:40كرة طائرة: نتائج وترتيب الجولة 3 من مرحلة التتويج للقسم الوطني "أ"
07 فيفري 2018
-
19:33رشيد الرحموني ينزل ضيف شرف على الصالون الدولي الاول للكاريكاتور بوهران الجزائرية
07 فيفري 2018
-
19:22إعتقال 100 إرهابي فرنسي في سوريا
07 فيفري 2018
-
19:15شركة فسفاط قفصة تؤكد شفافية المناظرة الأخيرة لإنتداب 1700 عون تنفيذ
07 فيفري 2018
-
-
18:54مساكن: إيقاف شخص بحوزته 3 بنادق صيد دون رخصة
07 فيفري 2018
-
18:37ماذا في لقاء جمعية القضاة بالرئيس الأول لدائرة المحاسبات ؟
07 فيفري 2018