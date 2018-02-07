عين على البرلمان

أداء اليمين

يؤدي النائب ياسين العياري اليوم اليمين في البرلمان بعد أن تم انتخابه عن دائرة ألمانيا التي شهدت انتخابات تشريعية جزئية بعد مغادرة نائب نداء تونس عن هذه الدائرة مقعده في البرلمان والتحق بالحكومة.

لقاء

جمع نائبة حركة نداء تونس بالبرلمان ابتسام الجبابلي أمس لقاء مع هندة القاسمي الخبيرة المعتمدة لدى المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد وفيكي-ماي هام رئيسة بلدية مدينة "ماقوق " بكندا وجاك كاريار، مدير برامج بالفدرالية الكندية للبلديات.. اللقاء تجاوز الساعة وتم خلاله مناقشات العديد من الملفات منها الانتخابات البلدية.

وعكة

تعرض نائب حزب صوت الفلاحين فيصل التبيني الى وعكة صحية مفاجئة وتم نقله الى المستشفى حيث يتلقى العلاج هناك. حالة التبيني الصحية الآن مستقرة ومن المنتظر ان يخرج من المستشفى قريبا.

النفايات

يعقد نواب ولاية قابس اليوم ندوة صحفية للحديث عن عديد الاشكاليات التي تعاني منها الجهة وعلى رأسها النفايات الخطيرة، والجدير بالذكر ان النواب المعنيين بالندوة ينقسون الى نواب ائتلاف سلطة ونواب معارضة.

إعداد: سرحان الشيخاوي