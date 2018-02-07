الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأربعاء 07 فيفري 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
عين على البرلمان
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
نعم، «ماكرون»... في ليبيا... من تونس
سوف تثبت الأيام كما القرارات والمواقف أن زيارة الرئيس الفرنسي إلى تونس، هي في الحقيقة زيارة الى ليبيا من تونس...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك... الترجي الرياضي: اقالة منذر الكبير وخالد بن يحي قد يكون... قداس: سنة سجنًا لمن يُركّز كاميرات مراقبة دون ترخيص (فيديو) جريدة الشروق ليوم الإربعاء 07 فيفري 2018 جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 06 فيفري 2018 وفد من الإعلاميين العرب في إسرائيل المنستير: عجوز تحترف التسول بعد النزول من سيارتها خالد بن يحي يباشر اليوم مهامه مدربا للترجي الرياضي...
السياسي
عين على البرلمان
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 فيفري 2018

أداء اليمين
يؤدي النائب ياسين العياري اليوم اليمين في البرلمان بعد أن تم انتخابه عن دائرة ألمانيا التي شهدت انتخابات تشريعية جزئية بعد مغادرة نائب نداء تونس عن هذه الدائرة مقعده في البرلمان والتحق بالحكومة.
لقاء
جمع نائبة حركة نداء تونس بالبرلمان ابتسام الجبابلي أمس لقاء مع هندة القاسمي الخبيرة المعتمدة لدى المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد وفيكي-ماي هام رئيسة بلدية مدينة "ماقوق " بكندا وجاك كاريار، مدير برامج بالفدرالية الكندية للبلديات.. اللقاء تجاوز الساعة وتم خلاله مناقشات العديد من الملفات منها الانتخابات البلدية.
وعكة
تعرض نائب حزب صوت الفلاحين فيصل التبيني الى وعكة صحية مفاجئة وتم نقله الى المستشفى حيث يتلقى العلاج هناك. حالة التبيني الصحية الآن مستقرة ومن المنتظر ان يخرج من المستشفى قريبا.
النفايات
يعقد نواب ولاية قابس اليوم ندوة صحفية للحديث عن عديد الاشكاليات التي تعاني منها الجهة وعلى رأسها النفايات الخطيرة، والجدير بالذكر ان النواب المعنيين بالندوة ينقسون الى نواب ائتلاف سلطة ونواب معارضة.

إعداد: سرحان الشيخاوي
تقرؤون أيضا
استئناف الاعتصام المفتوح لأعوان وإطارات هيئة الانتخابات
07 فيفري 2018 السّاعة 21:33
قرر أعوان وإطارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بإدارتها المركزية وجميع إداراتها الفرعية، إستئناف...
المزيد >>
عين على البرلمان
07 فيفري 2018 السّاعة 21:00
يؤدي النائب ياسين العياري اليوم اليمين في...
المزيد >>
بين قانون 75 ومجلة الجماعات المحلية الجديدة:رئيس البلدية «يفتك» صلاحيات الوالي ؟
07 فيفري 2018 السّاعة 21:00
بين قانون البلديات لسنة 1975 ومجلة الجماعات...
المزيد >>
منها الدراية والقدرة على التواصل والتفرغ:هذه المواصفات مطلوبة في المترشحين لـ«البلدية»
07 فيفري 2018 السّاعة 21:00
الى جانب الشروط القانونية التي جاء بها القانون...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
السياسي
عين على البرلمان
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 فيفري 2018

أداء اليمين
يؤدي النائب ياسين العياري اليوم اليمين في البرلمان بعد أن تم انتخابه عن دائرة ألمانيا التي شهدت انتخابات تشريعية جزئية بعد مغادرة نائب نداء تونس عن هذه الدائرة مقعده في البرلمان والتحق بالحكومة.
لقاء
جمع نائبة حركة نداء تونس بالبرلمان ابتسام الجبابلي أمس لقاء مع هندة القاسمي الخبيرة المعتمدة لدى المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد وفيكي-ماي هام رئيسة بلدية مدينة "ماقوق " بكندا وجاك كاريار، مدير برامج بالفدرالية الكندية للبلديات.. اللقاء تجاوز الساعة وتم خلاله مناقشات العديد من الملفات منها الانتخابات البلدية.
وعكة
تعرض نائب حزب صوت الفلاحين فيصل التبيني الى وعكة صحية مفاجئة وتم نقله الى المستشفى حيث يتلقى العلاج هناك. حالة التبيني الصحية الآن مستقرة ومن المنتظر ان يخرج من المستشفى قريبا.
النفايات
يعقد نواب ولاية قابس اليوم ندوة صحفية للحديث عن عديد الاشكاليات التي تعاني منها الجهة وعلى رأسها النفايات الخطيرة، والجدير بالذكر ان النواب المعنيين بالندوة ينقسون الى نواب ائتلاف سلطة ونواب معارضة.

إعداد: سرحان الشيخاوي
تقرؤون أيضا
استئناف الاعتصام المفتوح لأعوان وإطارات هيئة الانتخابات
07 فيفري 2018 السّاعة 21:33
قرر أعوان وإطارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بإدارتها المركزية وجميع إداراتها الفرعية، إستئناف...
المزيد >>
عين على البرلمان
07 فيفري 2018 السّاعة 21:00
يؤدي النائب ياسين العياري اليوم اليمين في...
المزيد >>
بين قانون 75 ومجلة الجماعات المحلية الجديدة:رئيس البلدية «يفتك» صلاحيات الوالي ؟
07 فيفري 2018 السّاعة 21:00
بين قانون البلديات لسنة 1975 ومجلة الجماعات...
المزيد >>
منها الدراية والقدرة على التواصل والتفرغ:هذه المواصفات مطلوبة في المترشحين لـ«البلدية»
07 فيفري 2018 السّاعة 21:00
الى جانب الشروط القانونية التي جاء بها القانون...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
نعم، «ماكرون»... في ليبيا... من تونس
سوف تثبت الأيام كما القرارات والمواقف أن زيارة الرئيس الفرنسي إلى تونس، هي في الحقيقة زيارة الى ليبيا من تونس...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك... الترجي الرياضي: اقالة منذر الكبير وخالد بن يحي قد يكون... قداس: سنة سجنًا لمن يُركّز كاميرات مراقبة دون ترخيص (فيديو) جريدة الشروق ليوم الإربعاء 07 فيفري 2018 جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 06 فيفري 2018 وفد من الإعلاميين العرب في إسرائيل المنستير: عجوز تحترف التسول بعد النزول من سيارتها خالد بن يحي يباشر اليوم مهامه مدربا للترجي الرياضي...
﻿