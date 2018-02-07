وخزة

بيع الكلام

بعض البرامج الاذاعية والتلفزية تحوّلت الى منابر لهتك الأعراض وبيع الكلام العابر والتعدّي على حقوق الغير وبعضها وصل حدّ التحيّل على الناس وهضم حقوقهم.

هذه البرامج التجارية التي تقوم على السمسرة والمتاجرة بأعراض خلق اللّه أساءت الى القيم والمبادئ الاعلامية للسلطة الرابعة التي تعدّ العين الراصدة والجهة الرقابية لكل التجاوزات وهي التي تكشف الحقائق وتضع الجميع أمام مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية.

هؤلاء «السماسرة» مطالبون بمراجعة أنفسهم قبل فوات الأوان.





مبروك خضري