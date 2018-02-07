في60 ثانية

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اهتمام بالاستثمار في تونس

أكّد إبراهيم كاسوري فوفانا وزير الدولة المسؤول عن الاستثمارات في جمهورية غينيا، ضرورة الاستثمار في تونس، مبينا أن المستثمرين الغينيين مهتمين بالاستثمار في بلادنا والدخول إلى الأسواق التونسية.

تحديد موعد

أفاد نائب رئيس هيئة الحقيقة والكرامة محمد بن سالم أن الهيئة ستنطلق بداية من شهر مارس القادم في إحالة الملفات الى الدوائر القضائية المتخصّصة تتضمّن الانتهاكات الأكثر جسامة وفظاعة لحقوق الانسان أو التي كانت لها طبيعة ممنهجة ومنظّمة.

4 آلاف «داعشي» في سجون كردستان

قالت حكومة إقليم كردستان العراق في مؤتمر صحفي، أمس الثلاثاء، إن القوات الأمنية الكردية تحتجز نحو أربعة آلاف مقاتل من تنظيم «داعش» الإرهابي، بينهم أجانب سلمت اثنين منهم لبلدانهم.