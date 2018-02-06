مصر تحذر تركيا: أي مساس بسيادتنا شرق المتوسط مرفوض

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حذر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، اليوم الأربعاء 7 فيفري من أي محاولة للمساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية على المنطقة الاقتصادية الخالصة لها في شرق المتوسط، مؤكدًا أن ذلك مرفوض وسيتم التصدي له.
وجاءت تصريحات أبو زيد، تعقيبا على الكلمات، التي أدلى بها وزير خارجية تركيا، مولود جاويش أوغلو، الاثنين الماضي، بشأن عدم اعتراف تركيا بالاتفاق المبرم بين مصر وقبرص عام 2013 بترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
وردا على استفسار عدد من المحررين الدبلوماسيين، أوضح أبو زيد أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها، حيث أنها تتسق وقواعد القانون الدولي وتم إيداعها كاتفاقية دولية في الأمم المتحدة.
وجرى الاتفاق بين القاهرة ونيقوسيا على الاستفادة من المصادر الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلدين في شرق البحر المتوسط.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد زار العاصمة القبرصية نيقوسيا، في أفريل الماضي، وأكد على ثبات سياسة ومواقف بلاده إزاء القضية القبرصية، والتي تقوم على وحدة الشعب القبرصي وسيادة واستقلال أراضيه.
حذر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، اليوم الأربعاء 7 فيفري من أي محاولة للمساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية على المنطقة الاقتصادية الخالصة لها في شرق المتوسط، مؤكدًا أن ذلك مرفوض وسيتم التصدي له.
وجاءت تصريحات أبو زيد، تعقيبا على الكلمات، التي أدلى بها وزير خارجية تركيا، مولود جاويش أوغلو، الاثنين الماضي، بشأن عدم اعتراف تركيا بالاتفاق المبرم بين مصر وقبرص عام 2013 بترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
وردا على استفسار عدد من المحررين الدبلوماسيين، أوضح أبو زيد أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها، حيث أنها تتسق وقواعد القانون الدولي وتم إيداعها كاتفاقية دولية في الأمم المتحدة.
وجرى الاتفاق بين القاهرة ونيقوسيا على الاستفادة من المصادر الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلدين في شرق البحر المتوسط.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد زار العاصمة القبرصية نيقوسيا، في أفريل الماضي، وأكد على ثبات سياسة ومواقف بلاده إزاء القضية القبرصية، والتي تقوم على وحدة الشعب القبرصي وسيادة واستقلال أراضيه.
-
09:30نصرالله: انقلاب شاحنة تقل عملة فلاحيين يخلف قتيلا وستة جرحى
07 فيفري 2018
-
09:27اعتصام عدد من ربات البيوت أمام باب خزان ماء بقفصة
07 فيفري 2018
-
09:11نصف ماراطون جامعي جزائري - تونسي في سوق اهراس
07 فيفري 2018
-
08:59إضراب عام بكافة المؤسسات التربوية في تالة
07 فيفري 2018
-
08:53سحب عابرة تتكاثف تدريجيا باقصى مع نزول بعض الامطار
07 فيفري 2018
-
08:34خالد بن يحي يباشر اليوم مهامه مدربا للترجي الرياضي التونسي
07 فيفري 2018
-
08:00مصر تحذر تركيا: أي مساس بسيادتنا شرق المتوسط مرفوض
07 فيفري 2018
-
00:49مسيرة الشموع بصفاقس احياء للذكرى الخامسة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد
07 فيفري 2018
-
00:31قداش: سنة سجنًا لمن يُركّز كاميرات مراقبة دون ترخيص (فيديو)
07 فيفري 2018
-
00:20إغلاق برج إيفل حتى إشعار آخر!
07 فيفري 2018
-
23:56فلسطين: استشهاد شاب و30 إصابة بالرصاص الحي بمواجهات نابلس
06 فيفري 2018
-
23:44لطيفة العرفاوي تؤكد استعدادها لتقديم حفلات مجانية لفائدة جمعيات خيرية
06 فيفري 2018
-
23:22انعقاد اشغال الدورة التاسعة للجنة المشتركة التونسية - الصينية
06 فيفري 2018
-
23:05صفاقس: بطاقة إيداع بالسجن ضد متهمين في قضية اصطدام خافرة عسكرية بمركب "حراقة"
06 فيفري 2018
-
22:44زلزال قوي يضرب تايوان ويتسبب في انهيار فندق
06 فيفري 2018
-
22:30وزارة التربية تدعو الى التعاطي النزيه مع حادثة وفاة تلميذتين في تالة
06 فيفري 2018
-
22:18الكاف: القبض على متورّط في عمليات نشل
06 فيفري 2018
-
21:57وزير التعليم العالي: "أيام الإضراب الذي نفذه أساتذة جامعيون ستقتطع من جراياتهم"
06 فيفري 2018
-
21:38القضاء الفرنسي يقرر تمديد ايقاف طارق رمضان على خلفية اتهامه بالاغتصاب
06 فيفري 2018
-
21:25الداخلية تدعو الى التبليغ السريع والأكيد عن إرهابيين خطيرين
06 فيفري 2018