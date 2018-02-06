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يوم الأربعاء 07 فيفري 2018
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مصر تحذر تركيا: أي مساس بسيادتنا شرق المتوسط مرفوض
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عبد الحميد الرياحي
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الأولى
مصر تحذر تركيا: أي مساس بسيادتنا شرق المتوسط مرفوض
07 فيفري 2018 | 08:00

حذر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، اليوم الأربعاء 7 فيفري من أي محاولة للمساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية على المنطقة الاقتصادية الخالصة لها في شرق المتوسط، مؤكدًا أن ذلك مرفوض وسيتم التصدي له.

وجاءت تصريحات أبو زيد، تعقيبا على الكلمات، التي أدلى بها وزير خارجية تركيا، مولود جاويش أوغلو، الاثنين الماضي، بشأن عدم اعتراف تركيا بالاتفاق المبرم بين مصر وقبرص عام 2013 بترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وردا على استفسار عدد من المحررين الدبلوماسيين، أوضح أبو زيد أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها، حيث أنها تتسق وقواعد القانون الدولي وتم إيداعها كاتفاقية دولية في الأمم المتحدة.

وجرى الاتفاق بين القاهرة ونيقوسيا على الاستفادة من المصادر الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلدين في شرق البحر المتوسط.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد زار العاصمة القبرصية نيقوسيا، في أفريل الماضي، وأكد على ثبات سياسة ومواقف بلاده إزاء القضية القبرصية، والتي تقوم على وحدة الشعب القبرصي وسيادة واستقلال أراضيه.

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الأولى
مصر تحذر تركيا: أي مساس بسيادتنا شرق المتوسط مرفوض
07 فيفري 2018 | 08:00

حذر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، اليوم الأربعاء 7 فيفري من أي محاولة للمساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية على المنطقة الاقتصادية الخالصة لها في شرق المتوسط، مؤكدًا أن ذلك مرفوض وسيتم التصدي له.

وجاءت تصريحات أبو زيد، تعقيبا على الكلمات، التي أدلى بها وزير خارجية تركيا، مولود جاويش أوغلو، الاثنين الماضي، بشأن عدم اعتراف تركيا بالاتفاق المبرم بين مصر وقبرص عام 2013 بترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وردا على استفسار عدد من المحررين الدبلوماسيين، أوضح أبو زيد أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها، حيث أنها تتسق وقواعد القانون الدولي وتم إيداعها كاتفاقية دولية في الأمم المتحدة.

وجرى الاتفاق بين القاهرة ونيقوسيا على الاستفادة من المصادر الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلدين في شرق البحر المتوسط.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد زار العاصمة القبرصية نيقوسيا، في أفريل الماضي، وأكد على ثبات سياسة ومواقف بلاده إزاء القضية القبرصية، والتي تقوم على وحدة الشعب القبرصي وسيادة واستقلال أراضيه.

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07 فيفري 2018 السّاعة 09:27
دخلت مجموعة من ربات البيوت لأحياء العسالة والمولى ولفران في اعتصام أمام باب خزان الماء بالعسالة وذلك...
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07 فيفري 2018 السّاعة 08:59
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عبد الحميد الرياحي
تـــونــــــــس... هــــــي الخاســــــــر الأكبــــــــــــــر
بين الفينة والأخرى يتصاعد غضب بعض الجهات أو الفئات او القطاعات المهنية.. وأصبح مشهد رؤية تعطّل العمل أو شلّ حركة المرور والتنقل أو القيام بوقفات احتجاجية مشهدا عاديا.. بل ان بعض...
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