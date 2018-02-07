اجتماع المجلس الأعلى للجيوش

تناول اجتماع المجلس الأعلى للجيوش المنعقد أمس بقصر قرطاج، بإشراف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الوضع العام بالقوات المسلحة والوضع الأمني والعسكري وطنيّا وإقليميا إضافة إلى تقييم المنظومة العسكرية لمكافحة الارهاب في المناطق الحدودية الغربية والجنوبية الشرقية للبلاد.