اتفاق مبدئي

أعلنت منظمة الفلاحين، في بلاغ ، أنه تم الاتفاق مبدئيا على مراجعة السعر المرجعي للطماطم الفصلية المعدة للتحويل هذا الموسم في اطار يراعي مصالح وحقوق مختلف الاطراف المتدخلة وخاصة الفلاحين الذين يجابهون ارتفاعا كبيرا في كلفة الانتاج.