تسهيل تنقّل الشباب إلى أوروبا
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
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تسهيل تنقّل الشباب إلى أوروبا
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 فيفري 2018
أعلن وزير الخارجية خميس الجهيناوي أنّ شهر ماي القادم سيشهد الاعلان عن جملة من المشاريع خاصة التي تهم الشباب، في اطار مجلس شراكة تونسي أوروبي. وأضاف أنّ هذه المجالات تهم إعادة تكوين ورسكلة الشبان المتحصّلين على شهائد عليا ومعطلين عن العمل، وتمكين عدد من الشباب من منح لمتابعة تعليمهم في الخارج، إضافة إلى تسهيل عملية تنقل الشباب إلى أوروبا.
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تسهيل تنقّل الشباب إلى أوروبا
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 فيفري 2018
أعلن وزير الخارجية خميس الجهيناوي أنّ شهر ماي القادم سيشهد الاعلان عن جملة من المشاريع خاصة التي تهم الشباب، في اطار مجلس شراكة تونسي أوروبي. وأضاف أنّ هذه المجالات تهم إعادة تكوين ورسكلة الشبان المتحصّلين على شهائد عليا ومعطلين عن العمل، وتمكين عدد من الشباب من منح لمتابعة تعليمهم في الخارج، إضافة إلى تسهيل عملية تنقل الشباب إلى أوروبا.
الشاهد يستقبل وزير خارجية اللكسمبورغ
07 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أكّد وزير الشؤون الخارجية لدوقية اللكسمبورغ، جون أسالبورن، التزام بلاده بدفع ومواصلة التعاون مع تونس في...المزيد >>
منتدى حول التبادل مع افريقيا
07 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أعلن وزير التجارة عمر الباهي، أمس، أن تونس ستنظم، يومي 24 و25 أفريل المقبل، منتدى حول التبادل مع افريقيا...المزيد >>
إضراب للأطباء بثلاثة أيام
07 فيفري 2018 السّاعة 21:00
نفّذ الأطباء المقيمون والأطباء الداخليون وطلبة الطب ابتداءً من يوم أمس إضرابا بثلاثة أيام احتجاجا على تعطل...المزيد >>
مبادرة تشريعية
07 فيفري 2018 السّاعة 21:00
اقترحت جمعية «مواطنة وتضامن» مؤخرا مبادرة تشريعية تهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام تمت صياغتها بطريقة تشاركية...المزيد >>
-
21:54سيدي بوزيد: الشروع في الإجراءات الخاصة بمشروع تحلية المياه
07 فيفري 2018
-
-
-
21:33استئناف الاعتصام المفتوح لأعوان وإطارات هيئة الانتخابات
07 فيفري 2018
-
21:21محمد الكوكي مدربا جديدا للملعب القابسي
07 فيفري 2018
-
21:18توفيق الراجحي: الاتحاد الأوروبي ليس مؤهل أن يقيم البلدان(فيديو)
07 فيفري 2018
-
21:12قفصة: 7جرحى في اصطدام حافلة صغيرة بشاحنة
07 فيفري 2018
-
20:58تجديد الثقة في علي بوبكر على راس الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي
07 فيفري 2018
-
20:44مفاجأة في تدريبات برشلونة قبل مواجهة فالنسيا
07 فيفري 2018
-
20:32بوادر انفراج في اعتصامات مدينة المتلوي
07 فيفري 2018
-
-
20:08المنطقة العازلة: القبض على 4 ليبيين كانوا بصدد البحث عن "الترفاس"
07 فيفري 2018
-
19:55وزير النقل يؤدي زيارة ليلية غير معلنة الى ميناء رادس
07 فيفري 2018
-
19:40كرة طائرة: نتائج وترتيب الجولة 3 من مرحلة التتويج للقسم الوطني "أ"
07 فيفري 2018
-
19:33رشيد الرحموني ينزل ضيف شرف على الصالون الدولي الاول للكاريكاتور بوهران الجزائرية
07 فيفري 2018
-
19:22إعتقال 100 إرهابي فرنسي في سوريا
07 فيفري 2018
-
19:15شركة فسفاط قفصة تؤكد شفافية المناظرة الأخيرة لإنتداب 1700 عون تنفيذ
07 فيفري 2018
-
-
18:54مساكن: إيقاف شخص بحوزته 3 بنادق صيد دون رخصة
07 فيفري 2018
-
18:37ماذا في لقاء جمعية القضاة بالرئيس الأول لدائرة المحاسبات ؟
07 فيفري 2018
فاطمة بن عبد اللّه الكرّاينعم، «ماكرون»... في ليبيا... من تونس
سوف تثبت الأيام كما القرارات والمواقف أن زيارة الرئيس الفرنسي إلى تونس، هي في الحقيقة زيارة الى ليبيا من تونس...المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة