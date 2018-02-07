تسهيل تنقّل الشباب إلى أوروبا

أعلن وزير الخارجية خميس الجهيناوي أنّ شهر ماي القادم سيشهد الاعلان عن جملة من المشاريع خاصة التي تهم الشباب، في اطار مجلس شراكة تونسي أوروبي. وأضاف أنّ هذه المجالات تهم إعادة تكوين ورسكلة الشبان المتحصّلين على شهائد عليا ومعطلين عن العمل، وتمكين عدد من الشباب من منح لمتابعة تعليمهم في الخارج، إضافة إلى تسهيل عملية تنقل الشباب إلى أوروبا.