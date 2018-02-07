منتدى حول التبادل مع افريقيا

أعلن وزير التجارة عمر الباهي، أمس، أن تونس ستنظم، يومي 24 و25 أفريل المقبل، منتدى حول التبادل مع افريقيا بمشاركة عدد هام من المستثمرين والمسؤولين والمختصين من جميع دول القارة الافريقية.