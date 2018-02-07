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يوم الأربعاء 07 فيفري 2018
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الأخبار السياسية
منتدى حول التبادل مع افريقيا
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 فيفري 2018

أعلن وزير التجارة عمر الباهي، أمس، أن تونس ستنظم، يومي 24 و25 أفريل المقبل، منتدى حول التبادل مع افريقيا بمشاركة عدد هام من المستثمرين والمسؤولين والمختصين من جميع دول القارة الافريقية.

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الأخبار السياسية
منتدى حول التبادل مع افريقيا
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 فيفري 2018

أعلن وزير التجارة عمر الباهي، أمس، أن تونس ستنظم، يومي 24 و25 أفريل المقبل، منتدى حول التبادل مع افريقيا بمشاركة عدد هام من المستثمرين والمسؤولين والمختصين من جميع دول القارة الافريقية.

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07 فيفري 2018 السّاعة 21:00
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المزيد >>
منتدى حول التبادل مع افريقيا
07 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أعلن وزير التجارة عمر الباهي، أمس، أن تونس ستنظم، يومي 24 و25 أفريل المقبل، منتدى حول التبادل مع افريقيا...
المزيد >>
إضراب للأطباء بثلاثة أيام
07 فيفري 2018 السّاعة 21:00
نفّذ الأطباء المقيمون والأطباء الداخليون وطلبة الطب ابتداءً من يوم أمس إضرابا بثلاثة أيام احتجاجا على تعطل...
المزيد >>
مبادرة تشريعية
07 فيفري 2018 السّاعة 21:00
اقترحت جمعية «مواطنة وتضامن» مؤخرا مبادرة تشريعية تهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام تمت صياغتها بطريقة تشاركية...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
نعم، «ماكرون»... في ليبيا... من تونس
سوف تثبت الأيام كما القرارات والمواقف أن زيارة الرئيس الفرنسي إلى تونس، هي في الحقيقة زيارة الى ليبيا من تونس...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
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