الشاهد يستقبل وزير خارجية اللكسمبورغ

أكّد وزير الشؤون الخارجية لدوقية اللكسمبورغ، جون أسالبورن، التزام بلاده بدفع ومواصلة التعاون مع تونس في مجال «التمويل الصغير» لتونس إلى ما بعد 2018، وذلك خلال لقاء جمعه صباح أمس الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة ، برئيس الحكومة يوسف الشاهد.