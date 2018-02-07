الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأربعاء 07 فيفري 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
نعم، «ماكرون»... في ليبيا... من تونس
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
نعم، «ماكرون»... في ليبيا... من تونس
سوف تثبت الأيام كما القرارات والمواقف أن زيارة الرئيس الفرنسي إلى تونس، هي في الحقيقة زيارة الى ليبيا من تونس...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك... الترجي الرياضي: اقالة منذر الكبير وخالد بن يحي قد يكون... قداس: سنة سجنًا لمن يُركّز كاميرات مراقبة دون ترخيص (فيديو) جريدة الشروق ليوم الإربعاء 07 فيفري 2018 جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 06 فيفري 2018 وفد من الإعلاميين العرب في إسرائيل المنستير: عجوز تحترف التسول بعد النزول من سيارتها خالد بن يحي يباشر اليوم مهامه مدربا للترجي الرياضي...
مع الشروق
نعم، «ماكرون»... في ليبيا... من تونس
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 فيفري 2018

سوف تثبت الأيام كما القرارات والمواقف أن زيارة الرئيس الفرنسي إلى تونس، هي في الحقيقة زيارة الى ليبيا من تونس...
وسوف تثبت تفاصيل الزيارة وخباياها أن الرجل أراد أن يعيد حبل الوصل المنفعي، حبل الإعمار الذي بدأ يتدلّى على أسوار ليبيا، سوف تثبت أن الرجل طوّع الجغرافيا الى النفوذ الفرنسي المتواصل الذي مافتئت باريس تمارسه على تونس، إن طوعا أو كرها...
الرئيس الفرنسي وطوال الخمسين دقيقة التي «كالَهَا» لنوّاب مجلس الشعب في شكل خطاب أحادي، كان يردّد «اعتذارا» مَخْفيّا تجاه ليبيا على ما اقترفته الرئاستان الفرنسيّتان السابقتان لرئاسته، أي عهدي ساركوزي الذي حمل الطائرات والدبّابات والسلاح القاتل على كتفه تحت مظلّة حلف شمال الأطلسي... حلف قطعت معه فرنسا زمن حكم الكبار من رؤسائها... وكذلك عهد «هولاند» الذي وجد نفسه في منزلة بين المنزلتين: ثقة في نهج الديمقراطيين في واشنطن وعين على التحوّلات التي تقودها «اسرائيل» عبر لوبيات ليست في غير تناغم أو غير جوار مع الاشتراكية الدولية...
الرئيس الفرنسي الذي عرف كيف يلقي بالحجرة في «وادي» مجردة، جعل التونسيين (السّاسة والنخب) يرون كيف أصبحت تونس ـ فجأة ـ حلوة في نظر فرنسا... وكيف أصبح لتونس شأن في السياسة الفرنسية... الخارجية.
الرئيس «ماكرون» قالها قبل موعد الزيارة التي جدّت الأسبوع المنقضي: أنا ذاهب الى تونس في زيارة رسمية ستكون زيارة سياسية ـ استراتيجية، ولن يكون لها طابع اقتصادي...
نعم، قالها الرجل وأعلنها قبل أيام من موعد الزيارة... لذلك نجد أن الملف الاقتصادي التعاوني جاد في شكل إنشاء قدّت كلماتُها بغموض يجعلك لا تقف على أمر ملموس وقابل للإنجاز...
جاء الرئيس الفرنسي الى تونس في زيارة الى ليبيا... فقد تحرّكت آلة الإعمار الاستعمارية، وبدأ الخصام علنيّا بين روما وباريس وبرلين... إضافة الى واشنطن وبيكين وموسكو... وهو المحور الرئيس في الجدل والخصام حول إعمار ليبيا...
إنّ الذي لم يتابع تصريحات الرئيس ماكرون قبل وخلال الزيارة، تجاه سوريا وبخصوص الإرهاب ومنابعه وفي ما يهمّ تركيا وما تقوم به الآن في سوريا والذي مثل فحوى مكالمتين هاتفيتين بين «ماكرون» و«أردوغان»، فإنه يكون في عداد من فهم شيئا وغابت عنه أشياء.
«ماكرون» الرئيس زارنا عبر ليبيا في الذكرى السادسة والستين لأحداث تازركا الاستعمارية الفرنسية... وهي جريمة دولة تلتها بعد أشهر أول جريمة استعمارية ضدّ حشاد الزعيم... فلماذا لم ينبس بكلمة يشتمّ منها اعتذارا تجاه ما قامت به الدولة الفرنسية؟
هذا لأن أبناء تونس المنتخبين المتمتعين بمكاسب الثورة، لم يريدوا «نكدا» على زيارة الرئيس الفرنسي الى ليبيا... عبر تونس...

فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
تقرؤون أيضا
نعم، «ماكرون»... في ليبيا... من تونس
07 فيفري 2018 السّاعة 21:00
سوف تثبت الأيام كما القرارات والمواقف أن زيارة الرئيس الفرنسي إلى تونس، هي في الحقيقة زيارة الى ليبيا من...
المزيد >>
تـــونــــــــس... هــــــي الخاســــــــر الأكبــــــــــــــر
06 فيفري 2018 السّاعة 21:00
بين الفينة والأخرى يتصاعد غضب بعض الجهات أو الفئات او القطاعات المهنية.. وأصبح مشهد رؤية تعطّل العمل أو شلّ...
المزيد >>
لماذا تصرّ واشنطن على اتهام دمشق بـ«الكيمياوي»؟
05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
عادت الولايات المتحدة هذه الايام الى فتح ملف الاسلحة الكيمياوية المزعوم في سوريا وقرع طبول الحرب مجددا ضد...
المزيد >>
موعد سياسي وانتخابي هام
04 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تدخل بلادنا خلال الأيّام القليلة القادمة مسارا انتخابيا جديدا من المنتظر أن يستكمل أحد أبرز أركان النظام...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
مع الشروق
نعم، «ماكرون»... في ليبيا... من تونس
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 فيفري 2018

سوف تثبت الأيام كما القرارات والمواقف أن زيارة الرئيس الفرنسي إلى تونس، هي في الحقيقة زيارة الى ليبيا من تونس...
وسوف تثبت تفاصيل الزيارة وخباياها أن الرجل أراد أن يعيد حبل الوصل المنفعي، حبل الإعمار الذي بدأ يتدلّى على أسوار ليبيا، سوف تثبت أن الرجل طوّع الجغرافيا الى النفوذ الفرنسي المتواصل الذي مافتئت باريس تمارسه على تونس، إن طوعا أو كرها...
الرئيس الفرنسي وطوال الخمسين دقيقة التي «كالَهَا» لنوّاب مجلس الشعب في شكل خطاب أحادي، كان يردّد «اعتذارا» مَخْفيّا تجاه ليبيا على ما اقترفته الرئاستان الفرنسيّتان السابقتان لرئاسته، أي عهدي ساركوزي الذي حمل الطائرات والدبّابات والسلاح القاتل على كتفه تحت مظلّة حلف شمال الأطلسي... حلف قطعت معه فرنسا زمن حكم الكبار من رؤسائها... وكذلك عهد «هولاند» الذي وجد نفسه في منزلة بين المنزلتين: ثقة في نهج الديمقراطيين في واشنطن وعين على التحوّلات التي تقودها «اسرائيل» عبر لوبيات ليست في غير تناغم أو غير جوار مع الاشتراكية الدولية...
الرئيس الفرنسي الذي عرف كيف يلقي بالحجرة في «وادي» مجردة، جعل التونسيين (السّاسة والنخب) يرون كيف أصبحت تونس ـ فجأة ـ حلوة في نظر فرنسا... وكيف أصبح لتونس شأن في السياسة الفرنسية... الخارجية.
الرئيس «ماكرون» قالها قبل موعد الزيارة التي جدّت الأسبوع المنقضي: أنا ذاهب الى تونس في زيارة رسمية ستكون زيارة سياسية ـ استراتيجية، ولن يكون لها طابع اقتصادي...
نعم، قالها الرجل وأعلنها قبل أيام من موعد الزيارة... لذلك نجد أن الملف الاقتصادي التعاوني جاد في شكل إنشاء قدّت كلماتُها بغموض يجعلك لا تقف على أمر ملموس وقابل للإنجاز...
جاء الرئيس الفرنسي الى تونس في زيارة الى ليبيا... فقد تحرّكت آلة الإعمار الاستعمارية، وبدأ الخصام علنيّا بين روما وباريس وبرلين... إضافة الى واشنطن وبيكين وموسكو... وهو المحور الرئيس في الجدل والخصام حول إعمار ليبيا...
إنّ الذي لم يتابع تصريحات الرئيس ماكرون قبل وخلال الزيارة، تجاه سوريا وبخصوص الإرهاب ومنابعه وفي ما يهمّ تركيا وما تقوم به الآن في سوريا والذي مثل فحوى مكالمتين هاتفيتين بين «ماكرون» و«أردوغان»، فإنه يكون في عداد من فهم شيئا وغابت عنه أشياء.
«ماكرون» الرئيس زارنا عبر ليبيا في الذكرى السادسة والستين لأحداث تازركا الاستعمارية الفرنسية... وهي جريمة دولة تلتها بعد أشهر أول جريمة استعمارية ضدّ حشاد الزعيم... فلماذا لم ينبس بكلمة يشتمّ منها اعتذارا تجاه ما قامت به الدولة الفرنسية؟
هذا لأن أبناء تونس المنتخبين المتمتعين بمكاسب الثورة، لم يريدوا «نكدا» على زيارة الرئيس الفرنسي الى ليبيا... عبر تونس...

فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
تقرؤون أيضا
نعم، «ماكرون»... في ليبيا... من تونس
07 فيفري 2018 السّاعة 21:00
سوف تثبت الأيام كما القرارات والمواقف أن زيارة الرئيس الفرنسي إلى تونس، هي في الحقيقة زيارة الى ليبيا من...
المزيد >>
تـــونــــــــس... هــــــي الخاســــــــر الأكبــــــــــــــر
06 فيفري 2018 السّاعة 21:00
بين الفينة والأخرى يتصاعد غضب بعض الجهات أو الفئات او القطاعات المهنية.. وأصبح مشهد رؤية تعطّل العمل أو شلّ...
المزيد >>
لماذا تصرّ واشنطن على اتهام دمشق بـ«الكيمياوي»؟
05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
عادت الولايات المتحدة هذه الايام الى فتح ملف الاسلحة الكيمياوية المزعوم في سوريا وقرع طبول الحرب مجددا ضد...
المزيد >>
موعد سياسي وانتخابي هام
04 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تدخل بلادنا خلال الأيّام القليلة القادمة مسارا انتخابيا جديدا من المنتظر أن يستكمل أحد أبرز أركان النظام...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
نعم، «ماكرون»... في ليبيا... من تونس
سوف تثبت الأيام كما القرارات والمواقف أن زيارة الرئيس الفرنسي إلى تونس، هي في الحقيقة زيارة الى ليبيا من تونس...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك... الترجي الرياضي: اقالة منذر الكبير وخالد بن يحي قد يكون... قداس: سنة سجنًا لمن يُركّز كاميرات مراقبة دون ترخيص (فيديو) جريدة الشروق ليوم الإربعاء 07 فيفري 2018 جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 06 فيفري 2018 وفد من الإعلاميين العرب في إسرائيل المنستير: عجوز تحترف التسول بعد النزول من سيارتها خالد بن يحي يباشر اليوم مهامه مدربا للترجي الرياضي...
﻿