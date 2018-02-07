نعم، «ماكرون»... في ليبيا... من تونس

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سوف تثبت الأيام كما القرارات والمواقف أن زيارة الرئيس الفرنسي إلى تونس، هي في الحقيقة زيارة الى ليبيا من تونس...
وسوف تثبت تفاصيل الزيارة وخباياها أن الرجل أراد أن يعيد حبل الوصل المنفعي، حبل الإعمار الذي بدأ يتدلّى على أسوار ليبيا، سوف تثبت أن الرجل طوّع الجغرافيا الى النفوذ الفرنسي المتواصل الذي مافتئت باريس تمارسه على تونس، إن طوعا أو كرها...
الرئيس الفرنسي وطوال الخمسين دقيقة التي «كالَهَا» لنوّاب مجلس الشعب في شكل خطاب أحادي، كان يردّد «اعتذارا» مَخْفيّا تجاه ليبيا على ما اقترفته الرئاستان الفرنسيّتان السابقتان لرئاسته، أي عهدي ساركوزي الذي حمل الطائرات والدبّابات والسلاح القاتل على كتفه تحت مظلّة حلف شمال الأطلسي... حلف قطعت معه فرنسا زمن حكم الكبار من رؤسائها... وكذلك عهد «هولاند» الذي وجد نفسه في منزلة بين المنزلتين: ثقة في نهج الديمقراطيين في واشنطن وعين على التحوّلات التي تقودها «اسرائيل» عبر لوبيات ليست في غير تناغم أو غير جوار مع الاشتراكية الدولية...
الرئيس الفرنسي الذي عرف كيف يلقي بالحجرة في «وادي» مجردة، جعل التونسيين (السّاسة والنخب) يرون كيف أصبحت تونس ـ فجأة ـ حلوة في نظر فرنسا... وكيف أصبح لتونس شأن في السياسة الفرنسية... الخارجية.
الرئيس «ماكرون» قالها قبل موعد الزيارة التي جدّت الأسبوع المنقضي: أنا ذاهب الى تونس في زيارة رسمية ستكون زيارة سياسية ـ استراتيجية، ولن يكون لها طابع اقتصادي...
نعم، قالها الرجل وأعلنها قبل أيام من موعد الزيارة... لذلك نجد أن الملف الاقتصادي التعاوني جاد في شكل إنشاء قدّت كلماتُها بغموض يجعلك لا تقف على أمر ملموس وقابل للإنجاز...
جاء الرئيس الفرنسي الى تونس في زيارة الى ليبيا... فقد تحرّكت آلة الإعمار الاستعمارية، وبدأ الخصام علنيّا بين روما وباريس وبرلين... إضافة الى واشنطن وبيكين وموسكو... وهو المحور الرئيس في الجدل والخصام حول إعمار ليبيا...
إنّ الذي لم يتابع تصريحات الرئيس ماكرون قبل وخلال الزيارة، تجاه سوريا وبخصوص الإرهاب ومنابعه وفي ما يهمّ تركيا وما تقوم به الآن في سوريا والذي مثل فحوى مكالمتين هاتفيتين بين «ماكرون» و«أردوغان»، فإنه يكون في عداد من فهم شيئا وغابت عنه أشياء.
«ماكرون» الرئيس زارنا عبر ليبيا في الذكرى السادسة والستين لأحداث تازركا الاستعمارية الفرنسية... وهي جريمة دولة تلتها بعد أشهر أول جريمة استعمارية ضدّ حشاد الزعيم... فلماذا لم ينبس بكلمة يشتمّ منها اعتذارا تجاه ما قامت به الدولة الفرنسية؟
هذا لأن أبناء تونس المنتخبين المتمتعين بمكاسب الثورة، لم يريدوا «نكدا» على زيارة الرئيس الفرنسي الى ليبيا... عبر تونس...
سوف تثبت الأيام كما القرارات والمواقف أن زيارة الرئيس الفرنسي إلى تونس، هي في الحقيقة زيارة الى ليبيا من تونس...
وسوف تثبت تفاصيل الزيارة وخباياها أن الرجل أراد أن يعيد حبل الوصل المنفعي، حبل الإعمار الذي بدأ يتدلّى على أسوار ليبيا، سوف تثبت أن الرجل طوّع الجغرافيا الى النفوذ الفرنسي المتواصل الذي مافتئت باريس تمارسه على تونس، إن طوعا أو كرها...
الرئيس الفرنسي وطوال الخمسين دقيقة التي «كالَهَا» لنوّاب مجلس الشعب في شكل خطاب أحادي، كان يردّد «اعتذارا» مَخْفيّا تجاه ليبيا على ما اقترفته الرئاستان الفرنسيّتان السابقتان لرئاسته، أي عهدي ساركوزي الذي حمل الطائرات والدبّابات والسلاح القاتل على كتفه تحت مظلّة حلف شمال الأطلسي... حلف قطعت معه فرنسا زمن حكم الكبار من رؤسائها... وكذلك عهد «هولاند» الذي وجد نفسه في منزلة بين المنزلتين: ثقة في نهج الديمقراطيين في واشنطن وعين على التحوّلات التي تقودها «اسرائيل» عبر لوبيات ليست في غير تناغم أو غير جوار مع الاشتراكية الدولية...
الرئيس الفرنسي الذي عرف كيف يلقي بالحجرة في «وادي» مجردة، جعل التونسيين (السّاسة والنخب) يرون كيف أصبحت تونس ـ فجأة ـ حلوة في نظر فرنسا... وكيف أصبح لتونس شأن في السياسة الفرنسية... الخارجية.
الرئيس «ماكرون» قالها قبل موعد الزيارة التي جدّت الأسبوع المنقضي: أنا ذاهب الى تونس في زيارة رسمية ستكون زيارة سياسية ـ استراتيجية، ولن يكون لها طابع اقتصادي...
نعم، قالها الرجل وأعلنها قبل أيام من موعد الزيارة... لذلك نجد أن الملف الاقتصادي التعاوني جاد في شكل إنشاء قدّت كلماتُها بغموض يجعلك لا تقف على أمر ملموس وقابل للإنجاز...
جاء الرئيس الفرنسي الى تونس في زيارة الى ليبيا... فقد تحرّكت آلة الإعمار الاستعمارية، وبدأ الخصام علنيّا بين روما وباريس وبرلين... إضافة الى واشنطن وبيكين وموسكو... وهو المحور الرئيس في الجدل والخصام حول إعمار ليبيا...
إنّ الذي لم يتابع تصريحات الرئيس ماكرون قبل وخلال الزيارة، تجاه سوريا وبخصوص الإرهاب ومنابعه وفي ما يهمّ تركيا وما تقوم به الآن في سوريا والذي مثل فحوى مكالمتين هاتفيتين بين «ماكرون» و«أردوغان»، فإنه يكون في عداد من فهم شيئا وغابت عنه أشياء.
«ماكرون» الرئيس زارنا عبر ليبيا في الذكرى السادسة والستين لأحداث تازركا الاستعمارية الفرنسية... وهي جريمة دولة تلتها بعد أشهر أول جريمة استعمارية ضدّ حشاد الزعيم... فلماذا لم ينبس بكلمة يشتمّ منها اعتذارا تجاه ما قامت به الدولة الفرنسية؟
هذا لأن أبناء تونس المنتخبين المتمتعين بمكاسب الثورة، لم يريدوا «نكدا» على زيارة الرئيس الفرنسي الى ليبيا... عبر تونس...
-
21:54سيدي بوزيد: الشروع في الإجراءات الخاصة بمشروع تحلية المياه
07 فيفري 2018
-
-
-
21:33استئناف الاعتصام المفتوح لأعوان وإطارات هيئة الانتخابات
07 فيفري 2018
-
21:21محمد الكوكي مدربا جديدا للملعب القابسي
07 فيفري 2018
-
21:18توفيق الراجحي: الاتحاد الأوروبي ليس مؤهل أن يقيم البلدان(فيديو)
07 فيفري 2018
-
21:12قفصة: 7جرحى في اصطدام حافلة صغيرة بشاحنة
07 فيفري 2018
-
20:58تجديد الثقة في علي بوبكر على راس الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي
07 فيفري 2018
-
20:44مفاجأة في تدريبات برشلونة قبل مواجهة فالنسيا
07 فيفري 2018
-
20:32بوادر انفراج في اعتصامات مدينة المتلوي
07 فيفري 2018
-
-
20:08المنطقة العازلة: القبض على 4 ليبيين كانوا بصدد البحث عن "الترفاس"
07 فيفري 2018
-
19:55وزير النقل يؤدي زيارة ليلية غير معلنة الى ميناء رادس
07 فيفري 2018
-
19:40كرة طائرة: نتائج وترتيب الجولة 3 من مرحلة التتويج للقسم الوطني "أ"
07 فيفري 2018
-
19:33رشيد الرحموني ينزل ضيف شرف على الصالون الدولي الاول للكاريكاتور بوهران الجزائرية
07 فيفري 2018
-
19:22إعتقال 100 إرهابي فرنسي في سوريا
07 فيفري 2018
-
19:15شركة فسفاط قفصة تؤكد شفافية المناظرة الأخيرة لإنتداب 1700 عون تنفيذ
07 فيفري 2018
-
-
18:54مساكن: إيقاف شخص بحوزته 3 بنادق صيد دون رخصة
07 فيفري 2018
-
18:37ماذا في لقاء جمعية القضاة بالرئيس الأول لدائرة المحاسبات ؟
07 فيفري 2018