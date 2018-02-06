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يوم الأربعاء 07 فيفري 2018
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مسيرة الشموع بصفاقس احياء للذكرى الخامسة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد
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الأولى
مسيرة الشموع بصفاقس احياء للذكرى الخامسة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد
07 فيفري 2018 | 00:49

خرجت مساء امس الثلاثاء مسيرة بالشموع في الذكرى الخامسة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد من تنظيم حزب الوطد الموحد وبمشاركة نقابيين وناشطين في المجتمع المدني.

وفي تصريح اعلامي أكدت المنسقة الجهوية للحزب الوطد الموحد فوزية اللجمي أن المسيرة هي « وفاء لشهيد الوطن ورسالة الى السلطة الحاكمة بان رفاقه وشرفاء الوطن لن يتخلوا عن نضالهم من أجل كشف من خطط ومول وقرر اغتيال الشهيد وحملت المسؤولية للترويكا وخاصة حركة النهضة.»

من جهة أخرى أفادت بأنه وبعد إزالة الصورة الضخمة للشهيد في عمارة بباب بحر «سيتم بعد الاتفاق مع رئيس البلدية عماد السبري تركيز مجسم للشهيد شكري بلعيد في الساحة المقابلة لقصر البلدية.»

وات
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الأولى
مسيرة الشموع بصفاقس احياء للذكرى الخامسة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد
07 فيفري 2018 | 00:49

خرجت مساء امس الثلاثاء مسيرة بالشموع في الذكرى الخامسة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد من تنظيم حزب الوطد الموحد وبمشاركة نقابيين وناشطين في المجتمع المدني.

وفي تصريح اعلامي أكدت المنسقة الجهوية للحزب الوطد الموحد فوزية اللجمي أن المسيرة هي « وفاء لشهيد الوطن ورسالة الى السلطة الحاكمة بان رفاقه وشرفاء الوطن لن يتخلوا عن نضالهم من أجل كشف من خطط ومول وقرر اغتيال الشهيد وحملت المسؤولية للترويكا وخاصة حركة النهضة.»

من جهة أخرى أفادت بأنه وبعد إزالة الصورة الضخمة للشهيد في عمارة بباب بحر «سيتم بعد الاتفاق مع رئيس البلدية عماد السبري تركيز مجسم للشهيد شكري بلعيد في الساحة المقابلة لقصر البلدية.»

وات
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دخلت مجموعة من ربات البيوت لأحياء العسالة والمولى ولفران في اعتصام أمام باب خزان الماء بالعسالة وذلك...
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إضراب عام بكافة المؤسسات التربوية في تالة
07 فيفري 2018 السّاعة 08:59
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المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
تـــونــــــــس... هــــــي الخاســــــــر الأكبــــــــــــــر
بين الفينة والأخرى يتصاعد غضب بعض الجهات أو الفئات او القطاعات المهنية.. وأصبح مشهد رؤية تعطّل العمل أو شلّ حركة المرور والتنقل أو القيام بوقفات احتجاجية مشهدا عاديا.. بل ان بعض...
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