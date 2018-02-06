مسيرة الشموع بصفاقس احياء للذكرى الخامسة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد

خرجت مساء امس الثلاثاء مسيرة بالشموع في الذكرى الخامسة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد من تنظيم حزب الوطد الموحد وبمشاركة نقابيين وناشطين في المجتمع المدني.

وفي تصريح اعلامي أكدت المنسقة الجهوية للحزب الوطد الموحد فوزية اللجمي أن المسيرة هي « وفاء لشهيد الوطن ورسالة الى السلطة الحاكمة بان رفاقه وشرفاء الوطن لن يتخلوا عن نضالهم من أجل كشف من خطط ومول وقرر اغتيال الشهيد وحملت المسؤولية للترويكا وخاصة حركة النهضة.»

من جهة أخرى أفادت بأنه وبعد إزالة الصورة الضخمة للشهيد في عمارة بباب بحر «سيتم بعد الاتفاق مع رئيس البلدية عماد السبري تركيز مجسم للشهيد شكري بلعيد في الساحة المقابلة لقصر البلدية.»

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