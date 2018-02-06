قفصة: احتجاج نسائي على انقطاع الماء الصالح للشرب

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

نفذت بعد ظهر اليوم عدد من النسوة تحركا احتجاجيا بفضاء خزان المياه بحي الافران بمدينة قفصة وذلك على خلفية تواصل انقطاع مياه الشرب على عديد الاحياء بالجهة ومنها حي الافران والعسالة والدولي مما ادخل اضطرابا على حياة الأهالي وقد استهدفت هذه الحركة الاحتجاجية لفت انتباه الجهات المعنية والسلط الجهوية قصد التدخل لوضع حد لظاهرة انقطاع الماء بالجهة.