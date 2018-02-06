حالة الطقس ليوم الإربعاء 07 فيفري 2018

بعض السحب على كامل البلاد تتكاثف تدريجيّا بأقصى الشمال مع بعض الأمطار المحليّة.

الريح من القطاع الغربي قويّة من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل بالجنوب مع دواوير رملية محلية ومعتدلة فقوية نسبيا من 25 إلى 45 كلم/س داخل البلاد.

البحر شديد الاضطراب.

تتراوح الحرارة القصوى بين 14 و 19 درجة وتكون في حدود 12 درجة بالمرتفعات الغربية.