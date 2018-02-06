إضراب عام بتالة

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

الشروق اون لاين ـ رشاد الصالحي :

أعلن محمد العربي الحاجي الكاتب العام للاتحاد المحلي بتالة في تصريح للشروق او ن لاين أنه تقرر تنفيذ إضراب عام يوم غد الأربعاء بكافة المؤسسات العمومية والخاصة بتالة، بعد الحادثة الأليمة التي جدّت ليلة البارحة وذهب ضحيتها تلميذتان في عمر الزهور.

وأضاف أن الحريق بمبيت الفتيات بإعدادية 25 جويلية كان نتيجة لتهرؤ البنية التحتية بهذه المؤسسة على غرار كافة المؤسسات العمومية بتالة .