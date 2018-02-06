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يوم الثلاثاء 06 فيفري 2018
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إضراب عام بتالة
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الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها
عبد الحميد الرياحي
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الأولى
إضراب عام بتالة
06 فيفري 2018 | 20:30

الشروق اون لاين ـ رشاد الصالحي :

أعلن محمد العربي الحاجي الكاتب العام للاتحاد المحلي بتالة في تصريح للشروق او ن لاين  أنه تقرر تنفيذ إضراب عام يوم غد الأربعاء بكافة المؤسسات العمومية والخاصة بتالة، بعد الحادثة الأليمة التي جدّت ليلة البارحة  وذهب ضحيتها تلميذتان في عمر الزهور.

وأضاف أن الحريق بمبيت الفتيات بإعدادية 25 جويلية كان نتيجة لتهرؤ البنية التحتية بهذه المؤسسة على غرار كافة المؤسسات العمومية بتالة .

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إضراب عام بتالة
06 فيفري 2018 | 20:30

الشروق اون لاين ـ رشاد الصالحي :

أعلن محمد العربي الحاجي الكاتب العام للاتحاد المحلي بتالة في تصريح للشروق او ن لاين  أنه تقرر تنفيذ إضراب عام يوم غد الأربعاء بكافة المؤسسات العمومية والخاصة بتالة، بعد الحادثة الأليمة التي جدّت ليلة البارحة  وذهب ضحيتها تلميذتان في عمر الزهور.

وأضاف أن الحريق بمبيت الفتيات بإعدادية 25 جويلية كان نتيجة لتهرؤ البنية التحتية بهذه المؤسسة على غرار كافة المؤسسات العمومية بتالة .

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بعض السحب على كامل البلاد تتكاثف تدريجيّا بأقصى الشمال مع بعض الأمطار المحليّة.
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
تـــونــــــــس... هــــــي الخاســــــــر الأكبــــــــــــــر
بين الفينة والأخرى يتصاعد غضب بعض الجهات أو الفئات او القطاعات المهنية.. وأصبح مشهد رؤية تعطّل العمل أو شلّ حركة المرور والتنقل أو القيام بوقفات احتجاجية مشهدا عاديا.. بل ان بعض...
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