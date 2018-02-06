الوزاري الفلسطيني يقرر فك الارتباط مع الاحتلال

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قرر مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، البدء في خطوات فك الارتباط مع الكيان الصهيوني في جلسة لمناقشة قرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، حسب ما أوردته وكالة "معا" الإخبارية.
وحسب ذات المصدر فإن فك الارتباط سيكون على "المستويات السياسية والإدارية والاقتصادية والأمنية، لتشمل بذلك التحرر من قيود اتفاق باريس الاقتصادي، بما يلبي متطلبات النهوض بالاقتصاد الفلسطيني، والتحرر من تبعات الربط بالاقتصاد الإسرائيلي".
كما قضى المجلس بتشكيل لجنة لدراسة الانتقال من استخدام عملة "الشيكل" الإسرائيلية إلى أي عملة أخرى، ودراسة إمكانية إصدار عملة وطنية فلسطينية.
يأتي هذا على هامش البيان الذي أصدرته اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بعد اجتماعها الأخير ، والذي طالبت فيه بمباشرة خطة لفك الارتباط مع الاحتلال الإسرائيلي على المستويات السياسية والاقتصادية والإدارية والأمنية.
قرر مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، البدء في خطوات فك الارتباط مع الكيان الصهيوني في جلسة لمناقشة قرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، حسب ما أوردته وكالة "معا" الإخبارية.
وحسب ذات المصدر فإن فك الارتباط سيكون على "المستويات السياسية والإدارية والاقتصادية والأمنية، لتشمل بذلك التحرر من قيود اتفاق باريس الاقتصادي، بما يلبي متطلبات النهوض بالاقتصاد الفلسطيني، والتحرر من تبعات الربط بالاقتصاد الإسرائيلي".
كما قضى المجلس بتشكيل لجنة لدراسة الانتقال من استخدام عملة "الشيكل" الإسرائيلية إلى أي عملة أخرى، ودراسة إمكانية إصدار عملة وطنية فلسطينية.
يأتي هذا على هامش البيان الذي أصدرته اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بعد اجتماعها الأخير ، والذي طالبت فيه بمباشرة خطة لفك الارتباط مع الاحتلال الإسرائيلي على المستويات السياسية والاقتصادية والإدارية والأمنية.
-
21:25الداخلية تدعو الى التبليغ السريع والأكيد عن إرهابيين خطيرين
06 فيفري 2018
-
21:16أسطورة ريال مدريد يساند زيدان ويهاجم بيكيه
06 فيفري 2018
-
-
20:46قفصة: احتجاج نسائي على انقطاع الماء الصالح للشرب
06 فيفري 2018
-
20:30إضراب عام بتالة
06 فيفري 2018
-
20:18الوزاري الفلسطيني يقرر فك الارتباط مع الاحتلال
06 فيفري 2018
-
20:05تفجير ضريح والدة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في سرت
06 فيفري 2018
-
19:50روما ينوي فرض عقوبة قاسية على لاعبه المخمور
06 فيفري 2018
-
19:45الافراج مؤقتا عن عضو مكتب اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين بتورز عرفات التليلي
06 فيفري 2018
-
19:37راس الجبل: الايقاع بمروج خطير للزطلة
06 فيفري 2018
-
19:21محمد الناصر يلتقى سفراء لبنان وبريطانيا وبولونيا بتونس
06 فيفري 2018
-
19:04بينها امراة ويقودها مراهق: عصابة سرقة المنازل بشط مريم في قبضة الحرس الوطني
06 فيفري 2018
-
18:50غزالة: وفاة رجل وزوجته في حادث إصطدام سيارة بدراجة نارية
06 فيفري 2018
-
18:46ليتوانيا تفتتح قنصليتين شرفيتين بتونس وسوسة
06 فيفري 2018
-
18:33حمّام الأنف: سارق المحلات السكنية في قبضة الامن
06 فيفري 2018
-
18:25زلزال قوي يضرب تايوان
06 فيفري 2018
-
-
18:02الطرابلسي: الوضع في تونس يقتضي ضرورة التأسيس لإطار قانوني لمقاومة الفقر
06 فيفري 2018
-
17:52يعمل العلماء على انتاج ادوية فعالة من مكوناته: العنب لعلاج مرض العصر
06 فيفري 2018
-
17:37سيف الدين الجزيري يتوج بجائزة افضل لاعب في طنطا المصري لشهر جانفي
06 فيفري 2018