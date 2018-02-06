الوزاري الفلسطيني يقرر فك الارتباط مع الاحتلال

قرر مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، البدء في خطوات فك الارتباط مع الكيان الصهيوني في جلسة لمناقشة قرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، حسب ما أوردته وكالة "معا" الإخبارية.

وحسب ذات المصدر فإن فك الارتباط سيكون على "المستويات السياسية والإدارية والاقتصادية والأمنية، لتشمل بذلك التحرر من قيود اتفاق باريس الاقتصادي، بما يلبي متطلبات النهوض بالاقتصاد الفلسطيني، والتحرر من تبعات الربط بالاقتصاد الإسرائيلي".

كما قضى المجلس بتشكيل لجنة لدراسة الانتقال من استخدام عملة "الشيكل" الإسرائيلية إلى أي عملة أخرى، ودراسة إمكانية إصدار عملة وطنية فلسطينية.

يأتي هذا على هامش البيان الذي أصدرته اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بعد اجتماعها الأخير ، والذي طالبت فيه بمباشرة خطة لفك الارتباط مع الاحتلال الإسرائيلي على المستويات السياسية والاقتصادية والإدارية والأمنية.