تفجير ضريح والدة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في سرت

قالت مصادر محلية ليبية، إن مجموعة مسلحة مجهولة، اعتدت اليوم الثلاثاء على ضريح "عائشة بن نيران" والدة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، في وادي جارف بمدينة سرت.

وكشفت المصادر، أن المجهولين فجروا الضريح، مرجحة أن تكون عناصر سلفية وراء هذا الاعتداء، وفق ما ذكرت "بوابة أفريقيا" الإخبارية اليوم الثلاثاء.

وخلف التفجير بحسب مصادر من السكان، أضراراً في بقايا القبر المنبوش أصلاً منذ نوفمبر2011، وفي المبنى المقام داخله والواقع خارج مسجد يحمل اسمها، فيما أصيب المسجد بأضرار بعد تحطم بعض النوافذ والأبواب في الانفجار.

واستغرب مصدر أمني من مديرية أمن سرت، رفض الكشف عن اسمه، استهداف الموقع الذي قال إنه خالٍ من أي رمز ديني أو أي رفاة بشرية أو عظام، مؤكداً أن لا أحد يزور المكان منذ سنوات، علاوة على إغلاقه بباب حديدي منذ نبش القبر في نوفمبر 2011 ونقل الرفاة منه.

المصدر: بوابة افريقيا الاخبارية